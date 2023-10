Zatiaľ čo Európa diskutuje o spaľovacích motoroch verzus elektromobilite, zaplavujú trh lacnejšie elektroautá z Číny. Preregulovaná atmosféra v Európskej únii (EÚ) a nedostatočná podpora priemyselnej politiky môže odsunúť európske automobilky na vedľajšiu koľaj.

Slovensko navyše zaostáva aj za ďalšími vytýčenými európskymi cieľmi. Jeden z nich hovorí, že v roku 2025 má byť 15 percent registrácií vozidiel bezemisných. Na Slovensku je to aktuálne 2,4 percenta. Podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Alexandra Matušeka by automobilky privítali podobné nástroje, ako má Čína alebo USA. Inak budú továrne na batérie do elektroáut naďalej z Európy odchádzať. V rozhovore pre TREND hovorí aj o ďalších problémoch, ktorým čelí automobilový priemysel na Slovensku. Daňovo-odvodové zaťaženie je len jedným z nich.

Rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast:

Od roku 2035 sa už nebudú registrovať nové autá so spaľovacím motorom a jednou z najväčších výziev sa pre automobilový priemysel stane elektromobilita. Ako je Slovensko pripravené na elektrodopravu?

Štát prijal akčný plán elektromobility, ktorý vnímame veľmi pozitívne. Urobili sme porovnanie všetkých riešení z celej Európy. Ponúkli sme vláde, na čo sa treba zamerať a čomu sa venovať. Myšlienky sú tam dobré, ale otázka je, z čoho to zaplatiť, vieme, aký je deficit.

Aká bola reakcia?

Vláda sa rozhodla ísť skôr cestou budovania infraštruktúry. Všetko to ale musí ísť ruka v ruke. Raz počúvame, že tu je málo elektrických áut, lebo nemáme infraštruktúru. Potom zase počúvame, že už je tu na existujúcu infraštruktúru takýchto áut málo, a preto musíme podporiť viac tie. Sú však aj iné nástroje, ktorými dokážeme podporiť elektromobilitu, na ktoré nepotrebujeme peniaze vopred.

Aké?

Napríklad rôzne odpisy alebo úľavy na daniach. Možností je veľa, predsa len sú elektroautá drahšie.

Fakt je však ten, že to, čo je v akčnom pláne elektromobility, je určitým spôsobom naplánované a už to potrebuje len politické a ekonomické krytie tak, aby sme to mohli spustiť. Sme jedna z deviatich krajín EÚ, ktoré vôbec nepodporujú elektromobilitu v Európe. Z tých deviatich ju však päť nepodporuje preto, lebo cieľ splnili už dávno.

Veľmi rád by som sa niekedy dožil situácie na Slovensku, že si medzinárodné záväzky a zákony, za ktoré hlasujeme v Bruseli, osvojíme. Tie definujú konkrétne ciele. Jeden z nich hovorí napríklad o tom, že v roku 2025 má byť 15 percent registrácií vozidiel bezemisných. Na Slovensku je to aktuálne 2,4 percenta.

V čom to zlyháva?

Iné štáty, keď videli, že tú hranicu nedokážu spĺňať, každý rok v niečom pridali. My tu však roky nespĺňame hranice, ktoré by sme mali mať každoročne nastavené. Spomínaný zákaz registrácií nových áut so spaľovacím motorom je už len dôsledok vývoja. Aj automobilky už pochopili, že sa celkovo utlmuje vývoj spaľovacích motorov a najmä pri osobných autách sa ide cestou elektomobility.

Medzitým sa však objavili aj návrhy na posilnenie výroby syntetických palív. Ako sa na to pozeráte?

