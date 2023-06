Americká ekonomika by mala v súčasnosti „sedieť“ na vrchole cyklu úrokových sadzieb. Podľa oficiálnych predikcií by sa úrokové sadzby zvyšovať už nemali. Lenže šéf Fedu Jerome Powell jasne povedal, že trajektória úrokových sadzieb nie je vopred daná a všetko závisí od dát.

Tie však scenár o chladnúcej ekonomike zatiaľ nepodporujú. Zasadnutie Fedu bude v polovici júna a kľúčové dáta to kormidelníkom menovej politiky nijako neuľahčujú. Inflácia stále kladie odpor.

Vo Fede sú dva tábory. Jeden hovorí, že sadzby sú už dosť vysoko a treba im dať čas. Druhý oponuje, že pokles inflácie je neakceptovateľne pomalý a nie je na čo čakať, úroky musia ísť znova nahor.

Ak by sa tak stalo, prekonali by vrchol z roku 2006 a dostali by sa najvyššie od roku 2001, teda na viac ako 20-ročné maximum. To by bola pre trh studená sprcha, pretože súčasné ceny akcií už s vyššími sadzbami nepočítajú. Práve naopak, očakávajú už počas tohto roka ich znižovanie.