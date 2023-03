Posledný kvartál minulého roka klesol hospodársky rast v deviatich štátoch Európskej únie. Výkon ďalších ôsmich ekonomík vzrástol len o pár desatín percenta. Medzi nimi je aj Slovensko. Domáca ekonomika stúpla o 0,3 percenta HDP. Túto úroveň prekonalo deväť členských štátov. Len trom z nich sa podarilo rásť o viac ako jedno percento.

Aténske hry s číslami

Prekvapivým lídrom je Grécko. Ekonomika najviac zadlženého členského štátu vzrástla o 1,4 percenta HDP. Za týmto úspechom stoja dva dôvody. Krajine sa minulý rok podarilo vyviesť rekordný objem tovarov. Podľa údajov helénskeho štatistického úradu medziročný vývoz stúpol o 36,7 percenta na 54,7 miliardy eur. Pritom rok predtým dosiahol export gréckych firiem len 40 miliárd eur.

Druhým dôvodom je rozporuplná práca s číslami. Grécky štatistický úrad sa s európskym pravidelne sporí o používanú metodológiu. V súčasnosti sa napríklad obe inštitúcie nevedia dohodnúť na vykazovaní príjmov z fondu energetickej transformácie. V tom sa nachádzajú stovky miliónov eur určených na postupné odstavovanie fosílnych elektrárni. Pomerne komplikovaný účtovný problém po nájdení zhody pravdepodobne mierne okreše výšku gréckeho HDP. Upozorňujú na to na svojich webových stránkach obe inštitúcie.

Hrozba recesie

Počas posledných troch mesiacov vlaňajška ekonomický výkon Európskej únie klesol o desatinu percenta, v krajinách platiacich eurom stagnoval na rovnej nule. Oba ekonomické celky boli ešte v treťom kvartáli v pluse, vzrástli o 0,4 percenta HDP. Medziročné porovnanie vyzerá ešte nepriaznivejšie. Od štvrtého kvartálu 2021 do štvrtého kvartálu 2022 padol ekonomický výkon Európskej únie z 0,7 na mínus 0,1 percenta HDP.

Postupné spomaľovanie ekonomického rastu prichádza v časoch rekordnej inflácie. Európska centrálna banka v snahe spomaliť rast cien už tento mesiac opäť zdvihne základnú úrokovú sadzbu. Podobne zvyšujú úroky aj národné banky krajín s vlastnými menami. Sprísňovanie menovej politiky tak môže na prelome rokov poslať starý kontinent do recesie.

Nejednoznačný optimizmus

Európsky ekonomický rast zvyčajne ťahá najmä Nemecko. V najväčšom európskom hospodárstve pôsobiace firmy hľadia do budúcnosti pomerne optimisticky. Signalizuje to index podnikateľskej nálady IFO. Ten od januára do februára stúpol z 90,1 na 91,1 bodu. V sektore výroby sú dokonca očakávania firiem na najvyššej úrovni od mája 2022. „Dôvodom sú výrazne lepšie očakávania spoločnosti do budúcnosti,“ hovorí prezident inštitútu IFO Clemens Fuest.