Nedeľné udalosti ukázali zaujímavý obraz o stave súčasného sveta. Európski lídri spolu s Kanadou a Tureckom hľadali v Londýne cestu, ako „vybojovať“ spravodlivý mier na Ukrajine. V tom istom čase americký prezident Donald Trump zachraňoval statusom na sociálnej sieti celosvetovú kryptoscénu.

Americký prezident navrhol, aby Spojené štáty vytvorili rezervy z kryptomien: XRP, solana a cardano. O dve hodiny neskôr pridal do zoznamu aj ethereum a bitcoin. Najmä cardano v priebehu pár hodín raketovo vzrástlo. S touto menou sa totiž v rezervách pôvodne nepočítalo. Hovorilo sa najmä o bitcoine, možno o ethereu, a silný lobing dával šancu aj XRP.

Ak by chcel D. Trump zarobiť na pohyboch trhu, jeho správanie by nevyzeralo inak. Z ekonomického hľadiska nedáva veľký zmysel, aby americké rezervy zahŕňali niečo iné než bitcoin. Táto kryptomena má pevne stanovený maximálny počet mincí na 21 miliónoch, čo z nej robí vzácny digitálny majetok. Optimisti veria, že v budúcnosti môže cena bitcoinu dosiahnuť milión dolárov, najmä ak by centrálne banky začali túto menu nakupovať ako alternatívu k zlatu.

Ethereum a solana sú z tohto pohľadu odlišné. Nemajú stanovený maximálny počet mincí, čo znamená, že ich ponuka môže teoreticky rásť donekonečna. Sú však populárne pre svoju technologickú infraštruktúru, ktorá umožňuje jednoduchú tvorbu nových digitálnych aktív – vrátane špekulatívnych meme coinov. Práve na ich obchodovaní zarábajú nemalé peniaze účtovaním poplatkov. Ak sa však raz skončí éra nakupovania nezmyselných coinov, budú mať veľké problémy.

Maximálny počet mincí XRP je 100 miliárd. Táto kryptomena zaujala napríklad japonské banky, pretože umožňuje prevody do zahraničia za výrazne nižšie poplatky. Pri maximálnom počte mincí 100 miliárd však môžu v dlhodobý rast hodnoty veriť len najväčší optimisti. Bitcoin sa aktuálne predáva za zhruba 92-tisíc dolárov, s trhovou kapitalizáciou tesne nad 1,8 bilióna dolárov. XRP má pri cene 2,63 dolára trhovú kapitalizáciu 153 miliárd dolárov. Ak by hodnota XRP stúpla na 100-tisíc dolárov, trhová kapitalizácia by dosiahla 10 quadriliónov, čo je nereálne. Preto XRP nemôže mať nikdy tak vysokú hodnotu ako najznámejšia kryptomena.