Už dávno sa nestalo, aby ekonomickí prognostici dostali od reality toľko faciek za sebou. Pri troche zveličenia možno povedať, že za posledné dva roky nedokázali trafiť ani začiatok recesie, ani rast inflácie, ani jej pokles.

Inak povedané, recesia tu už mala byť, inflácia ani nemala prísť, a keď už prišla, mali by sme mať postupne najhoršie za sebou. A to všetko v čase, keď sa zdalo, že ekonomiku aj finančné trhy máme pod kontrolou, a keď sa aj niečo stalo, všetko sa dá zachrániť.

Peňazí bolo dosť, len tovar chýbal

Iste, prišla pandémia, čo ťažko mohol niekto predvídať. Politici a centrálni bankári si chceli zobrať ponaučenie z roku 2009 a rozhodli sa, že radšej prijmú priveľké stimulačné opatrenia, len aby ľudia nemali pocit, že sú nedostatočné a nedostalo sa na všetkých.

A to sa aj stalo. Všetko úsilie sa zameralo na zabezpečenie toho, aby zostal agregátny dopyt silný. Porozdávali sa peniaze, hlavne aby firmy a domácnosti mohli míňať. Štát, pochopiteľne, míňal takisto, veď predsa zúrila kríza. Ak by to bola bežná ekonomická kríza, možno by tento prístup dával zmysel. Lenže nebola.

Pandémia zasiahla aj stranu ponuky a tá sa na rozdiel od predchádzajúcich kríz stala minimálne rovnako dôležitou, ak aj nie dôležitejšou ako strana dopytu. Ponuka tovarov a služieb v ekonomike závisí od dostupnej pracovnej sily, kapitálu, technológií a znalostí. Za normálnych okolností sa mení len málo. Teraz sa však zmenila náhle.

Zavádzanie, rušenie a znovuzavádzanie lockdownov po celom svete výrazne znížilo schopnosť priemyslu produkovať a prepravovať tovary. Množstvo firiem muselo prepustiť zamestnancov, a keď ich chceli nabrať späť, pochopili, že mnohí z nich sa nevrátia. Zapríčinili to dlhodobé „péenky“, starostlivosť o deti, predčasný dôchodok, obmedzené toky migrácie a neochota cestovať.

Keď sa stratia zamestnanci

Americké štatistické úrady napríklad zistili, že na trhu práce stále chýba 3,5 milióna pracovníkov, ktorí pred pandémiou fungovali, a teraz tam jednoducho nie sú. Ešte sa niekto čuduje, že mzdy rastú takým tempom?