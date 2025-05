Dôchodok z prvého a druhého piliera poberá približne 58-tisíc dôchodcov. Z analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že až 95 percent z nich mohlo dostávať mesačne o 50 eur viac, keby v minulosti ostali výlučne v prvom pilieri. Záver vychádza z dát Sociálnej poisťovne.

„Aj dôchodkové správcovské spoločnosti priznávajú, že nie každému sa oplatí byť v druhom pilieri, a preto s nimi vedieme diskusiu o otvorení systému,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Aktuálne je druhý pilier nastavený tak, že po vstupe z neho nie je možné vystúpiť. Cieľom tohto obmedzenia je zabezpečiť dlhodobé sporenie. Vlády strany Smer však už systém otvorili štyrikrát, pričom Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) počas týchto období presunuli späť do Sociálnej poisťovne 1,1 miliardy eur.

Výhody a nevýhody oboch pilierov

„Vždy budú existovať sporitelia, pre ktorých je výhodnejší solidárny prvý pilier, a naopak takí, pre ktorých je vhodnejší zásluhový druhý pilier. To ale neznamená, že by sme ich mali striktne zaradiť iba do jedného z nich,“ tvrdí Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz SDSS. Oba piliere sa navzájom dopĺňajú a každý z nich má vlastné výhody aj riziká.

Výhodou prvého piliera je aktuálna výška penzií. Nevýhodou je, že celý systém je financovaný na dlh – štát každoročne posiela Sociálnej poisťovni miliardy eur, aby pokryl výplatu dôchodkov. Pri rastúcom počte dôchodcov a klesajúcom počte pracujúcich je takáto štedrosť dlhodobo neudržateľná.

Druhý pilier ponúka zaujímavé zhodnotenie peňazí v indexových fondoch, ktoré sa od ich vzniku pohybuje medzi 5,50 percenta a 10,39 percenta ročne. Problémom je, že väčšina sporiteľov v minulosti mala úspory v dlhopisových fondoch, ktoré dosahovali výnosy len od 1,12 percenta do 1,82 percenta ročne. Môže za to zmena zákona počas druhej vlády Smeru, ktorá presunula sporiteľov do konzervatívnych fondov s cieľom ochrániť ich vklady – v skutočnosti ich však pripravila o miliardy eur.

Najväčším rizikom pre druhý pilier sú podľa odborníkov práve politické zásahy. Potenciálne piate otvorenie systému môže viesť k zneisteniu sporiteľov, ako aj k opatrnejšiemu investovaniu zo strany DSS. „Pre systém starobného dôchodkového sporenia takýto zásah predstavuje potenciálne zneistenie sporiteľov, ale aj potenciálne nižšie výnosy. DSS budú zrejme investovať konzervatívnejšie, keďže nepoznajú dopady,“ dodáva M. Kotov.

Problém nízkych penzií