Hoci generácia amerických babyboomerov kolektívne vlastní majetok vo výške 75 biliónov dolárov, ten nie je rovnomerne rozdelený.

Okrem iného to znamená, že mnohí si nemôžu dovoliť odsťahovať sa do zariadení starobnej starostlivosť, čím predlžujú dobu, pri ktorej sa počíta, že sa na trh dostanú ich nehnuteľnosti.

Generácia babyboomerov brzdí trh s nehnuteľnosťami, pretože väčšina si nemôže dovoliť odsťahovať sa zo svojich domov. Podľa analytičky z Wall Street, Meredith Whitney, sa tým zaťažuje trh s bývaním a nepredvídane brzdí ponuka nehnuteľností.

Analytička, ktorá správne predpovedala aj poslednú globálnu finančnú krízu, v rozhovore pre Bloomberg TV nedávno uviedla, že mnohí Američania s nedostatkom hotovosti si opäť požičiavajú proti hodnote svojich domov, pričom 44 percent týchto pôžičiek si berú seniori. „A to je protichodné, dokonca až šialené,“ naznačila M. Whitney.

Inými slovami, je to v rozpore s bežným naratívom, že babyboomeri, ktorí vlastnia rozsiahly podiel globálneho majetku z čias bezprecedentných hospodárskych expanzií a rastu akciového trhu, by sa mali postupne presúvať z vlastných domov napríklad do zariadení pre seniorov.

Zároveň sa sami púšťajú do investičných aktivít na napätom trhu s nehnuteľnosťami a tvoria až 42 percent všetkých kupujúcich. Zatiaľ čo mileniáli predstavujú len 29 percent investorov do realít, hoci sú v ideálnom veku na kúpu nehnuteľnosti.

Ale aj keď sú boomeri hlavnými kupujúcimi, neznamená to, že väčšina z nich sedí na obrovských úsporách. Hoci ako skupina vlastnia 75 biliónov dolárov, ich majetok nie je rovnomerne rozdelený. M. Whitney odhaduje, že len jeden z desiatich seniorov si totiž môže dovoliť asistované bývanie a dožitie.

Výsledkom je, že mnohí sú nútení zostať tam, kde sú a zostarnúť vo svojich domovoch, dodala. Navyše ako dodáva, trvalo vysoké hypotekárne úrokové sadzby zároveň vytvorili tzv. „uzamykací efekt“, keď majitelia domov, ktorí si ich kúpili za nízke úroky, nechcú kupovať nové za dnešné vysoké sadzby.

„Toto je jeden z problémov s ponukou nehnuteľností,“ povedala M. Whitney pre Bloomberg. „Zostávajú vo svojich domoch dlhšie, pretože si nemôžu dovoliť odsťahovať sa.“ To nakoniec v dlhodobom horizonte môže ovplyvniť aj samotný realitný trh, ktorý by normálne počítal s pribúdajúcou ponukou starších domov a bytov.

Medzitým sa však očakáva, že ekonomika v Spojených štátoch sa ešte spomalí v dôsledku obchodnej vojny, čo predpokladá, že miera nezamestnanosti do jesene vzrastie na šesť percent z aktuálnych 4,2 percenta.

Aj preto známa analytička očakáva „miernu či strednú“ recesiu, ktorú Wall Street zatiaľ ešte nezapočítala.