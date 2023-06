Spojené štáty v apríli vyviezli historické množstvá ropy a ropných produktov. Väčšinu z objemu 11,3 milióna barelov denne predstavujú palivá, ale aj samotné exporty ropy prepisujú historické rekordy. Zahraničné rafinérie spracovali 4,8 milióna barelov americkej ropy denne.

To znamená, že USA predbehli Rusko, ktoré exportuje 4,1 milióna barelov ropy a je dvojkou za Saudskou Arábiou, ktorá exportuje 5,3 milióna barelov ropy denne.

Ak sa spočíta export ropy aj palív, tieto tri krajiny majú približne rovnaký export aj podiel na trhu. V prípade USA je to veľký obrat, pretože ešte pred pätnástimi rokmi išlo o najväčšieho importéra ropy na svete. Čo spôsobilo túto veľkú zmenu?

Stovky miliárd dolárov v investíciách do nových technológií a prieskumu vrtov. Viac ako stotisíc pracovných miest plus niekoľko rokov času. To stačilo americkým energetickým spoločnostiam, aby zmenili rovnováhu na trhu.

Americká produkcia ropy sa medzi rokmi 2009 a 2014 zdvojnásobila a vyškolila kartel OPEC. Ten rastúcej americkej produkcii spočiatku neprikladal väčší význam. Keď začali zásoby ropy po celom svete rásť, OEPC odmietol znížiť svoju produkciu, aby neprišiel o podiel na trhu. Očakával, že keď ceny ropy poklesnú, americkí naftári obmedzia produkciu, pretože budú v strate.