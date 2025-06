Vajcomat ponúka vajcia z voľného chovu za 30 eurocentov za kus, čo je podľa spoločnosti najnižšia cena v Bratislave. Automat umožňuje zákazníkom vybrať si balenie po 6 alebo 10 kusoch, pričom platba je možná kartou, bankovkami aj mincami. Kapacita zariadenia je 40 krabičiek, teda 520 vajec, pričom zásobovanie prebieha priamo z fariem vo Veľkom Krtíši. Zákazníci dokážu vajcomat pravidelne vykúpiť behom dvoch hodín. Firma preto plánuje zaviesť dopĺňanie minimálne trikrát denne.

Podľa majiteľa spoločnosti Jaroslava Nováka je cieľom projektu ponúknuť spotrebiteľom čerstvé slovenské vajcia priamo od výrobcu, čím sa eliminuje medzičlánok a znižuje výsledná cena pre zákazníka. „V priebehu roka by sme chceli mať len v Bratislave ďalších deväť vajcomatov. Do budúcnosti by mali tvoriť významný distribučný kanál pre našu produkciu,“ uviedol Novák.

Zdroj: Babickin dvor ilustračné foto

Babičkin dvor plánuje v prípade úspechu rozšíriť koncept vajcomatov po celom Slovensku a následne aj do zahraničia. Spoločnosť už v roku 2021 vydala prvé poľnohospodárske dlhopisy kótované na pražskej burze, čím potvrdila záujem o inovatívne prístupy v agrosektore.

Firma prevádzkuje deväť fariem na strednom Slovensku s ročnou produkciou 100 miliónov vajec a 450-tisíc nosnicami. Vajcia dodáva do všetkých významných obchodných reťazcov, vrátane Billa, Lidl, Tesco, COOP, Kaufland a medzi jej zákazníkov patrí aj McDonald’s. Prémiové vajcia predáva pod vlastnou značkou „Babičkin dvor“.