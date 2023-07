Štátna akciovka Slovensko IT sa dlhodobo borí s rôznymi problémami. Veľké množstvo zadaní zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) je nad jej kapacitné a kvalifikačné možnosti, zápasí s nedostatkom ľudských zdrojov a tiež s dodávkou niektorých projektov.

Firma napriek nemalým finančným injekciám nedosahuje priaznivé hospodárske výsledky. Za prvé dva roky pôsobnosti sa dostala do vysokej straty. Za rok 2021 predstavovala strata viac ako 2,5 milióna eur. Vlani sa firma dostala prvýkrát do čiernych čísel, keď jej čistý zisk presiahol 360-tisíc eur.

Zvláštna súťaž

Problémy s nedostatkom ľudských zdrojov sa štátna akciovka rozhodla riešiť cestou obstarávania užšou súťažou. IT Asociácia Slovenska (ITAS) považuje tento spôsob obstarávanie kapacít za nevhodný a dokonca v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

„Slovensko IT sa snaží nakúpiť si na trhu kapacity, pretože projekty, ktoré zazmluvnili, nestíhajú alebo ich nedokážu v plnom rozsahu dodať v danej kvalite a čase. Urobili to však podľa nášho názoru nešťastným spôsobom, pretože sa snažia obstarať kapacity od jednej firmy,“ hovorí E. Fitoš, prezident ITAS.

Toto riešenie je podľa neho v príkrom rozpore s praxou, ktorú presadzuje Úrad pre verejné obstarávanie vo vzťahu k verejným zákazkám. Vykonáva sa tam totiž takzvaný test deliteľnosti. „Ak si potrebujete nakúpiť nejakú komoditu, nemôžete urobiť jednu súťaž, kde poviete, že chcete jedného dodávateľa, ktorý dodá pneumatiky, upratovacie služby a nábytok,“ vysvetľuje E. Fitoš.

Slovensko IT urobilo podobnú súťaž, kde spojilo rozličné profesie, ktoré spravidla nebývajú v jednej firme zlúčené. Navyše, určite nie v takých počtoch, v akých by to Slovensko IT chcelo. Názory na toto riešenie zo strany odbornej verejnosti sú podľa E. Fitoša veľmi negatívne. Časť ľudí si myslí, že je vopred vybraný dodávateľ, takže pokiaľ tento problém ministerstvo nevyrieši, na obstarávaní zostane nálepka – podozrivé.

Srdce e-governmentu

Ministrovi Petrovi Balíkovi v tejto súvislosti ITAS adresovala otvorený list, v ktorom detailne opísala všetky rozpory v postupe Slovensko IT, pričom zároveň navrhla postup prehodnotiť a súťaž zrušiť. Spätná väzba na otvorený list zo strany ministra zatiaľ neprišla. E. Fitoš však tvrdí, že P. Balík si uvedomuje, že Slovensko IT nie je bezproblémové a údajne má plány, o ktorých bude informovať v správnom čase.

Štátna akciovka bola kritizovaná aj preto, že často pracovala na malých projektoch, ktoré neboli pre štát príliš dôležité a navyše sa nikdy z rôznych dôvodov nedostali do praxe. Firma má na svojej oficiálnej webovej stránke uvedený profil, kde hovorí, že vie robiť internetové aplikácie, mobilné aplikácie, testovanie softvéru či prevádzku softvéru.

Zákazky, ktoré firma dostala, sú viac menej z iného súdka. Ide o veľké integračné projekty pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES), takzvané back office riešenia.