Osobnosťou slovenského pivovarníctva a sladovníctva pre rok 2025 sa stala skúsená odborníčka z Pivovaru Šariš. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu v rámci degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka udelilo ocenenie Elene Perecárovej, manažérke kontroly kvality Prazdroja na Slovensku.

Čo pre vás znamená pivo – je to skôr práca alebo už vášeň?

Som Veľkošarišanka. Pivovar som mala na očiach denno-denne. Bývali sme oproti nemu. Otec patril medzi prvých vyučencov pre pivovar, ktorý sa vtedy budoval. S kolegami a kamarátmi ho pomáhali postaviť, a hneď od začiatku pracoval vo varni ako operátor. Bol tam až do dôchodku. Pivovar bol pre mňa súčasťou detstva.

Keď som mala asi 10 rokov, nosievala som otcovi do pivovaru v nedele, keď mal celodennú službu, obed. Za pár rokov sa tam zamestnal brat. Vtedy som si myslela, že ma to obíde. No dostala som ponuku práce z laboratória, uspela som a pokračujem v rodinnej pivárenskej tradícii. Takto mi pivovar prirástol k srdcu.

Ovplyvnilo vaše dlhoročné pôsobenie v oblasti pivovarníctva váš pohľad na bežnú konzumáciu piva?

Pravdaže. Veľa ľudí sa podieľa na tom, aby bolo pivo chutné a kvalitné. Preto je mi vždy ľúto, ak sa výsledný efekt nedostaví, pretože ho v reštaurácii či pube nesprávne vychladia, načapujú alebo naservírujú. Naša spoločnosť dbá na kvalitu piva aj v čase, keď ho už nemáme v rukách.

Máme vzdelávacie programy pre reštaurácie, aby sme majiteľov, prevádzkovateľov ale aj bežný personál naučili, ako sa správne starať o naše pivo – a teda o svojich hostí.

Je pár základných pravidiel. Pohár má byť pred čapovaním dokonale čistý, studený a mokrý. Nečapuje sa z výšky, ale po stene pohára. Ak dostanete správne načapované, tak potom, ako si odpijete, necháva na stenách krúžky. Ide nám o to, aby sa pivná kultúra zvyšovala.

Spájajú sa niektoré vaše významné životné udalosti či spomienky s nejakým konkrétnym druhom piva?

Nie. Keď je človek pivkár, tak si ho vychutná pri rôznych udalostiach. Podľa mňa pivo prináša radosť a spája ľudí.

Zmenil sa váš osobný vkus na pivo v priebehu rokov, odkedy ste začali pracovať v odbore?

Ani veľmi nie. Vkus sa nezmenil, no významne som si rozšírila portfólio chutí. Rada skúšam kúsky z minipivovarov, ochutnávam nové štýly a zaujímavé veci. Chcem vyskúšať všeličo. No najlepšie je pre mňa stále pivo Šariš 10.

Máte nejaký rituál, zvyk alebo zlozvyk spojený s degustáciou piva?

Nemám, je to skôr profesionálna deformácia. Keď prídem ako zákazník do pubu či reštaurácie, oči mi automaticky zaletia k výčapu a pozerám, ako vyzerá a či čapujú správne. Keď mi prinesú pivo, pozorujem, či mi ho naservírovali tak, ako treba.

Takmer podvedome ho ovoniam, až potom začnem piť. Nevedomky stále degustujem. Vnímam chute, pozerám, či mi krásne krúžkuje – teda či pena necháva na pohári krúžky podľa toho, ako sa napijem.

Ako sa cítite, keď niekomu zmeníte názor alebo rozšírite obzor na pivo počas školení alebo degustácií?

Príjemne a dobre. Veľmi ma vždy motivuje, keď môžem ľudí oboznámiť s tým, že pivo je ušľachtilý nápoj, že ho nie je jednoduché urobiť a že veľa ľudí sa podieľa na tom, aby bol pivo urobené či uvarené dobre.

Som rada, keď môžem ukázať a vysvetliť, že výroba piva je kontrolovaná na každom kroku a každý jeden deň. Teší ma, keď ľudia pochopia, aké je to zložité. Teším sa, že sa o pive vie viac. Som rada, keď ľudia poznajú kvalitu a pýtajú si ju.

Ako by ste opísala ideálny deň, ktorý by sa celý točil okolo piva?

Ja vlastne žijem taký ideálny deň každý deň, keď som v práci. Od začiatku sa to všetko točí okolo piva. Od rannej porady, cez analýzu procesov, kontrolu kvality, komunikáciu s ľuďmi v laboratóriách, na varni či v stáčiarni. Celý deň je okolo piva. A to ma teší. A keď ma to teší, je to pre mňa ideálne.

Ktoré ľudské vlastnosti podľa vás najviac pomáhajú uspieť v oblasti pivovarníctva?

Tímovosť, pretože výroba piva je tímová práca. Nepracujete samostatne. Nie ste izolovaný. Každá jedna časť procesu nadväzuje na ďalšiu časť a ďalší proces. Flexibilita – vedieť sa rýchlo prispôsobiť zmene, ktorá je nutná. Túžba urobiť čo najlepšie to, čo robím. Vedieť pritom, že na každej maličkosti záleží.

Aké najexotickejšie pivo ste pili, kde to bolo? Keď ste na dovolenke, ochutnávate miestnu produkciu alebo si dáte overenú klasiku?

Myslím, že človek musí ochutnať nové veci – či už na dovolenke v zahraničí alebo aj v rámci Slovenska. Rada ochutnávam nové zaujímavé pivné štýly a chute. Rada sa vždy vrátim k svojej klasike, ale rada ochutnám aj novinky a netradičné chute.

Pre mňa najexotickejšie pivá boli v Belgicku – tam som sa prvýkrát stretla s rôzne ochutenými pivami. Niektoré mi chutili, iné menej, no som rada, že som ich ochutnala.

Kedy ste pili svoje prvé pivo? Koľko rokov ste mali?

Prvé pivo som reálne ochutnala až v pivovare potom, ako som nastúpila a poverili ma degustáciami. Až vtedy som začala piť pivo. Doma sme síce pivo vždy mali, ale nijako ma to k nemu neťahalo.

Čo je po 31 rokoch v praxi najťažšie? Komunikácia s dodávateľmi alebo skôr udržanie stabilnej kvality?

Pre nás je najdôležitejšie mať vysokú kvalitu a tomu podriaďujeme každý krok. Každý proces od nákupu surovín až po odovzdanie výsledného zabaleného piva do skladu. Ak máte dobre nastavený systém kontroly kvality – ak teda robíte správne veci v správnom čase – vysoký štandard dodržíte.

Nič však nesmiete podceniť. Nesmiete nakúpiť nekvalitný jačmeň. Sledujete analytiku, mikrobiológiu, ale aj senzorické hodnotenie. Ani jeden z krokov nie je dôležitejší ako ostatné. Rovnako vysokú kvalitu musíme dosiahnuť zakaždým.