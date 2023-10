Týždenník TREND tento rok v spolupráci s Eximbankou SR rozširuje počet biznisových kategórií v rámci svojich prestížnych výročných cien TREND Top, ktoré odovzdá 7. novembra v novej budove SND v Bratislave. TREND sa rozprával s námestníkom generálneho riaditeľa Eximbanky SR pre divíziu financovania a poistenia Rastislavom Podhorcom.

Máte skúsenosti s rôznymi slovenskými producentmi, ktorí exportujú do zahraničia. Sú medzi nimi netradičnejšie prípady?

V portfóliu máme napríklad financovanie rovnošiat do väzníc, lyžiarske vleky, výrobu mincí alebo produkty z obuvníckeho priemyslu − detské gumáky, ktoré sa exportujú do Fínska a Dánska. Medzi zaujímavosti patrí aj slovenská firma, ktorá dodáva osvetlenie na štadióny v rámci pripravovaných olympijských hier v Paríži, či firma, ktorá má unikátnu technológiu na identifikáciu osôb, ktorá sa používa na športoviskách a miestach s veľkou koncentráciou ľudí. Ďalšia firma zase spracúva hliníkový odpad na kľúč a z neho vyrába produkty podľa objednávok do celého sveta.

O viacerých z nich možno Slováci často veľa nevedia.

Toto sú firmy, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Nie sú to veľkí zamestnávatelia a z pohľadu objemu zahraničného obchodu tvoria marginálnu časť. No sú menej náchylné na prudké ekonomické výkyvy a robia Slovensku dobré meno v zahraničí. Práve preto sme radi, že TREND v tomto roku prvýkrát ocení v rámci svojich výročných cien víťaza novej kategórie TREND Exportér roka, ktorej je Eximbanka SR gestorom.

Rastislav Podhorec Vyštudoval vysokú vojenskú leteckú školu v Košiciach. MBA si urobil na britskej The Open University. Vo finančnom svete sa pohybuje vyše dvadsať rokov. Dnes je námestníkom generálneho riaditeľa Eximbanky SR.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do projektu TREND Top?

Ako jeden z kľúčových hráčov pôsobiacich v oblasti podpory exportu a zahraničného obchodu vnímame potrebu upozorniť odbornú, ale aj širšiu verejnosť na zaujímavé firmy. Najmä na tie, ktoré sa podieľajú na významných projektoch na zahraničných trhoch a pozitívne pôsobia v oblasti inovácií či udržateľnosti. Slovensko je otvorená ekonomika závislá od vývozu. Aj preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť zvyšovaniu konkurencieschopnosti firiem a vedieť viac o firmách so zaujímavým príbehom, ktorý na Slovensku často takmer nikto nepozná.

Pre aké firmy je kategória určená? Ktoré kritériá musia spĺňať?

Exportná firma, ktorá sa chce zapísať do histórie ako prvý laureát ocenenia TREND Exportér roka, musí spĺňať aspoň dve z hodnotiacich kritérií stanovených odbornou komisiou. Mala by prinášať pridanú hodnotu svojimi produktmi, službami alebo technológiami cez inovatívne riešenia, podporu vedy, výskumu a digitalizácie. Ďalším dôležitým aspektom je spoločenský dosah firmy, teda jej schopnosť pozitívne ovplyvňovať spoločnosť a komunitu. Hodnotí sa, do akej miery prispieva jej export k zlepšeniu kvality života, rozvoju infraštruktúry, podpore vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Pozeráme sa aj na to, do akej miery sa firma angažuje v environmentálnej, klimatickej a energetickej udržateľnosti vo svojich exportných aktivitách.

A čo ekonomické kritériá?

Firma musí spĺňať dosiahnutý minimálny obrat za rok v hodnote jedného milióna eur. Takže významným kritériom na hodnotenie je aj miera dosiahnutého rastu a úspechy firmy, ktorá svojou exportnou činnosťou doslova pomáha otvárať dvere iným slovenským spoločnostiam na medzinárodných trhoch. Také firmy si zaslúžia uznanie. Výber nominovaných je teda celkovo postavený nielen na obratoch firiem, ale primárne na kvalitatívnych parametroch. Chceme tak vytvoriť priestor pre firmy rôznych veľkostí a zloženia.

Aký je priebeh hodnotenia?

Ešte počas leta sme spustili výzvu na prihlasovanie prostredníctvom našich kanálov. Zároveň sme oslovili ďalších „stakeholderov“ z oblasti zahraničného obchodu, aby sme mali čo najširšie penzum firiem. Z nich sme následne vybrali päť firiem. Vo finále rozhodnú o víťazovi štyri inštancie: čitatelia TRENDU, osobnosti hospodárskeho života v TREND Barometri, redakcia TRENDU a Eximbanka SR ako gestor.