Okolo transakčnej dane stále zostávajú nezodpovedané otázky. Zákon o dani z finančných transakcií poslanci schválili už začiatkom októbra 2024, pričom odvtedy ju už dvakrát upravovali. Napriek tomu bude do praxe uvedená od 1. apríla. Niektoré subjekty zvažujú presun firemných štruktúr do zahraničia.

„Pre samotnú transakčnú daň by som firemné štruktúry určite nepresúval, pretože s ohľadom na náklady spojené s prevodom ide pri tejto dani skôr o minoritnú sumu. Ak firma uvažuje o presune do cudziny, musí to mať komplexnejší presah, prečo by ho mala realizovať,“ hovorí vedúci advokát Ondřej Grygar z advokátskej kancelárie Portos a senior konzultant spoločnosti CCS Premium Trust. V rozhovore vysvetľuje, čo môžu firmy urobiť pre ochranu svojho majetku.

Aké právne možnosti majú firmy na minimalizáciu dosahov transakčnej dane?

Možností je pomerne málo. Jedna z nich je zlučovať platby. Ďalšou možnosťou sú takzvané zápočty voči pohľadávkam medzi spoločnosťami. A možnosťou je, aby v prípadoch, kde je to možné, firmy viac platili platobnými kartami a menej cez bankové účty. Keď si totiž podnikateľ spočíta, koľkokrát pri transakčnej dani zaplatí v rámci bežných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, tak sa dostane na veľmi vysoké číslo.

Ak zostanú firmy naďalej podnikať na Slovensku, aké právne odporúčania pre ne máte vzhľadom na zavedenie transakčnej dane a doterajších analýz vplyvu tejto dane?

Pracujeme s kalkuláciou dosahov tejto dane, ktoré budú rozsiahle. Najmä pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Bude to mať, samozrejme, vplyv na cash flow týchto spoločností. Je však dobre mať účty v rámci jednej banky. Napríklad v prípade holdingu je dobre, ak všetky aktuálne zmeny v rámci bankových produktov rieši v jednej banke. Takisto sledujeme situáciu, že niektoré banky na Slovensku plánujú podnikateľom transakčnú daň nejakým spôsobom kompenzovať. Takže ďalšia možnosť je konzultovať to priamo s bankou a hovoriť o tom, či ponúka zvýhodnený úver, prípadne nejaké iné benefity.

Ak sa slovenské firmy rozhodnú presunúť aktivity alebo ich časť do iných krajín, aké kroky im odporúčate urobiť, čo zvážiť ako prvé v rámci svojich analýz a hľadaní riešení?

Treba si urobiť základnú analýzu podnikania a toho, či je pre daného podnikateľa vhodný presun do inej krajiny. To je vždy na individuálnom posúdení konkrétneho biznisu. Presun ešte automaticky neznamená, že sa vyhneme transakčnej dani. Treba sa na to pozerať v širších súvislostiach. Pri zvažovaní presunu aktivít do zahraničia treba vždy prepočítať celkové poplatky, ktoré sa spájajú so správou a založením entity v inej krajine. Či sa to podnikateľom vôbec vyplatí.

Môže sa totiž stať, že im teraz prekáža transakčná daň. No celkový prevod firmy môže byť nakoniec oveľa drahší. Pre samotnú transakčnú daň by som firemné štruktúry určite nepresúval, pretože s ohľadom na náklady spojené s prevodom, ide pri tejto dani skôr o minoritnú sumu. Ak uvažuje firma o presune do cudziny, musí to mať komplexnejší presah, prečo by ho mala realizovať.

Ak firmy o presune do inej krajiny premýšľajú, aké faktory by mali zvážiť pri výbere krajiny, jurisdikcie, ktorá bude najviac vyhovovať ich typu podnikania?

V prvom rade je dôležité analyzovať daňové režimy konkrétnych štátov. Zistiť si, aká je v nich korporátna daň a podobne. A tiež treba urobiť analýzu v súvislosti s AML predpismi (Anti–money laundering, boj proti praniu špinavých peňazí) aj s reputačným rizikom, kam investície presúvať. Ak máte v súčasnosti štruktúru na Cypre alebo Kajmanských ostrovoch, v typických daňových rajoch, vo vzťahu k bankám máte zvyčajne horšiu pozíciu. Aj preto klientom odporúčame sa takýmto oblastiam vyhýbať.

Aké sú základné požiadavky na založenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti v inej krajine, napríklad v Česku?

Požiadavky sa v jednotlivých jurisdikciách líšia, keďže založenie spoločnosti sa riadi právom štátu, v ktorom je spoločnosť založená. V praxi to znamená, že požiadavky a proces založenia spoločnosti sa môžu v jednotlivých jurisdikciách líšiť. Okrem iných základných vecí, ako to, kto bude konateľom, štatutárnym riaditeľom, ako sa bude vyplácať dividenda, treba zvážiť, či sa do podnikania zapoja aj tretie osoby, napríklad ďalší investori. Vždy treba analyzovať aj daňovú záťaž pre firmu v konkrétnej krajine.

Na Slovensku, ale aj v Česku zaznieva od ekonómov kritika, že sa podnikateľom neustále zvyšujú dane. Komplikuje to čoraz viac podnikateľské prostredie v oboch krajinách?

Zvýšenie daní, samozrejme, sťažuje podnikateľské aktivity, najmä v niektorých oblastiach podnikania. Tento posun ohľadne daňovej záťaže pre podnikateľov je, samozrejme, aj v Česku. Zároveň ak porovnáme obe krajiny, v Česku máme skúsenosti s väčšou predvídateľnosťou podnikateľského prostredia. Napríklad vo vzťahu k súdnym sporom sa v Českej republike (ČR) pri súdnom spore začne konanie pred súdom povedzme do troch mesiacov. Na Slovensku to niekedy trvá aj rok, kým sa vôbec začne prvé súdne pojednávanie v spore.

K rozdielom medzi týmito dvoma krajinami by som dodal, že ČR zároveň ponúka inštitúty na efektívnejšiu správu majetku a nástupníctvo pre ďalšie generácie vo firmách. Ide najmä o nadačné a zverenecké fondy, ktoré v slovenskej legislatíve zatiaľ upravené nie sú. Práve v prípadoch, keď chce podnikateľ efektívne odovzdať ďalej svoje aktíva, tak v Česku na to máme už desať rokov a viac nástroje, ktoré to umožňujú.

Aké sú ďalšie rozdiely?

V Česku došlo napríklad v súvislosti s konsolidačným balíčkom k zvýšeniu korporátnej dane z príjmov právnickej osoby, a to z 19 na 21 percent. Ak bude štát celkovo neustále zvyšovať korporátnu daň, o to viac budú podnikatelia hľadať spôsoby daňovej optimalizácie, čiže celé to bude mať nakoniec opačný efekt. Ak je daň v rozumnej výške, tak s ňou žiadny podnik nemá problém. Ak sa však dane zvyšujú čoraz viac a neúmerne, potom to podnikateľov poškodí. V Česku sa okrem toho zaviedli obmedzenia pri predajoch spoločností. Takže ide o ďalšie sprísnenie pravidiel.

Aké právne prekážky alebo obmedzenia môžu nastať pri presune aktív a finančných tokov do zahraničia?

Opäť je potrebná dôkladná analýza zmluvných vzťahov s odberateľmi, dodávateľmi či s bankami v rámci úverových zmlúv. A takisto pracovnoprávne záväzky voči zamestnávateľom. A analýzou musia prejsť aj všetky obmedzenia, ktoré má daná jurisdikcia vo vzťahu k vášmu podnikaniu. Napríklad ak podnikáte so zdravotníckym materiálom, máte určité licencie od príslušných autorít, pri ktorých prevode potrebujete takýto presun komunikovať v príslušných orgánoch a podobne. Takže to môže byť beh na dlhšiu trať.

Ktoré krajiny podľa vás ponúkajú výhodnejšie podmienky, pre ktoré sa rozhodujú napríklad rodinné firmy?

Za vhodné, stabilné a spoločensky dobre vnímané prostredie považujeme Lichtenštajnsko či Luxembursko, kde je výhodné korporátne zdanenie. Napríklad v Lichtenštajnsku je 12,5-percentná korporátna daň, ktorá je teda nižšia než v ČR alebo SR. Na druhej strane sú Slovensko aj Česko krajiny, kde nie je zavedená dedičská daň. Napríklad pri dedení niekoľkých miliónov eur je, samozrejme, rozdiel, či sa dedičstvo zdaňuje 25-percentnou dedičskou daňou alebo nie. A to môže spôsobiť problémy, takže nakoniec to môže byť danajský dar. To sa v súčasnosti rieši napríklad aj vo Švajčiarsku, kde sú úvahy o zavedení takzvaného zdaňovania bohatých, kde by sa dedičská daň mohla vyšplhať až na 50 percent.

Ak firma uvažuje o presune podnikania alebo časti podnikania do zahraničia, s akými nákladmi musí počítať? Aj keď je to vždy špecifické, môžete to uviesť na príklade alebo vo všeobecnejšej rovine?

Vždy záleží na konkrétnej štruktúre a hodnote majetku a spoločnosti. Vždy treba zvážiť rentabilitu takýchto krokov, aby náklady s presunom neboli vyššie, ako sú výnosy. Malo by ísť o majetok, ktorý sa pohybuje minimálne okolo troch miliónov eur. To hovoríme napríklad o firmách, ktoré sa presúvajú do Lichtenštajnska a vytvorenie takejto štruktúry sa môže pohybovať od 20-tisíc až po stotisíc eur v nadväznosti na hodnotu aktív a robustnosť celého podnikania. To však skutočne hovoríme len o odhade.