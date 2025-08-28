Vysoké ceny energií, emisné povolenky a burzový systém stanovovania cien vytvárajú prostredie, v ktorom fabriky na Slovensku a v celej Európe zatvárajú prevádzky a kumulujú straty, zatiaľ čo energetické podniky dosahujú rekordné zisky. Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, ktorý združuje vlastníkov spoločností zamestnávajúcich viac ako pol tisíca pracovníkov, v rozhovore pre TREND hovorí o deindustrializácii Európy, slepých uličkách dotácií aj o tom, prečo Slovensko riskuje vlnu krachov fabrík, ak sa systémovo nezmení prístup k cenám elektriny.
Akým veľkým problémom sú pre priemysel vysoké ceny energií?
Ak porovnáme ceny elektriny, ktoré platia podniky v Európe, s Amerikou, Čínou alebo s ostatnými regiónmi, tak sú to násobky týchto cien. Problém spočíva v dvoch veciach. Prvým je Green Deal a emisné povolenky, keďže až do 50 percent ceny elektriny tvoria náklady na emisné povolenky. Druhý problém je systém stanovovania burzovej ceny. Vstupné ceny vychádzajú podľa systému marginálnej ceny – to znamená najdrahší zdroj v danom momente, ktorý slúži na vyrovnanie stability siete, je referenčná cena, s ktorou sa vstupuje na burzu. Je to plyn a vieme, aká je cena plynu.
Takto vznikol systém, kde z hľadiska energetiky a výrobcov je každý spokojný. Zisk dosahuje aj ten najdrahší zdroj, podľa ktorého je stanovená cena, a najlacnejší zdroj má násobne vyššie zisky, čo je aj príklad Slovenských elektrární. A to si treba povedať úplne otvorene.
Myslíte si, že nákladová štruktúra v Slovenských elektrárňach je taká priaznivá?
Odhadované náklady na výrobu elektriny z jadra podľa ukazovateľa LCOE, ktoré v roku 2024 spracoval Fraunhoferov inštitút, sú od 18 do cca 50 eur/MWh podľa veku a typu reaktora. Energetické podniky ako dodávatelia priemyslu sa topia v ziskoch, ale konečný odberateľ, dodávateľ produktov, je na pokraji existencie. Máme tu spoločnosti, ktoré kvôli cenám energií zatvárali a krachujú nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Ak sa nič s tým neurobí, tak budú zatvárať ďalší.
Takže to nie je len slovenský problém?
Európska komisia si sama uvedomuje, že ceny sú vysoké. Vo februári predstavila Akčný plán pre dostupnú energiu, kde síce popisuje, že problémom sú vysoké ceny energií v EÚ, ale neprichádza so žiadnym návrhom riešení. Prichádza len s odporúčaniami, napríklad že členské štáty môžu ceny dotovať. Ale to neodstraňuje príčinu, to je cesta do pekla.
Prečo?
Niekto musí vyprodukovať hodnoty, aby ich štát následne prerozdelil a dotoval niekoho iného.
Napriek tomu sú tu krajiny, ktoré využili tieto rámce a využívajú ich dlhodobo, ako napríklad Francúzsko alebo Taliansko. Uvedomujú si dôležitosť priemyslu a potrebu pohybovať sa aspoň v tých rámcoch, ktoré Európska komisia udala. Je to jediná cesta, ktorou by sa mala vláda vydať, pokiaľ sa na úrovni EÚ neodstráni systémový problém vysokých vien energií, ktoré spôsobuje politika Green Dealu. Vláda Slovenskej republiky však doposiaľ hovorí len o obyvateľstve a pre priemysel na stole nemá nič.
Odborníci tvrdia, že schémy vo Francúzsku a v Taliansku sú omnoho komplexnejšie a výsledné ceny pre priemysel nie sú dramaticky nižšie.
Hovorím o tom, že sú štáty, ktoré aspoň nejakým spôsobom znižujú ceny energií pre vlastný priemysel. Ak má Francúzsko systém ARENH a stanovenú cenu pre tento rok na úrovni 42 eur (samozrejme, aj keď nie na celú spotrebu) alebo Taliansko cenový strop 60 eur za MWh a odberateľ na Slovensku platí sumy vyššie ako 120 eur za MWh, tak je to zásadný rozdiel. Sama Európska komisia povedala, že členský štát môže na tri roky dotovať 50 percent spotreby elektriny v priemyselnom podniku dotáciou vo výške 50 percent v energeticky náročnom odvetví. U nás, žiaľ, zatiaľ takýto návrh predložený nie je.
Slovensko sa na rozdiel od Francúzska borí s relatívne vysokými cenami elektriny.
Keď si zoberieme napríklad rozdiel medzi slovenskou a českou cenou, tak historicky bol tento rozdiel na úrovni zhruba pol eura, ale v júni vyskočil takmer na štrnásť eur, teraz je na úrovni šiestich eur. Takto funguje jednotný energetický trh?! Ak si zoberiem Španielsko, ktoré v princípe funguje ako ostrov, španielsku energiu nemáme možnosť doviezť na Slovensko. Takže sa začnime rozprávať o tom, akú úniu vlastne máme? Ak je v jednej krajine jedna cena, v druhej krajine druhá cena, nie je to únia.
Čím to je spôsobené?
Jednotný energetický trh nikdy nebude fungovať, lebo to nie o tom, že elektrinu naložím do kamióna a odveziem. Elektrina tečie tam, kde je najmenší odpor. Ak by sme chceli zabezpečiť fungovanie energetickej únie, tak musíme investovať obrovské peniaze do prepojení. Ale kto to zaplatí? Aj keď to spravíme, zlacní sa nám komodita, no na druhej strane nám stúpnu náklady na investície a prevádzku siete. To je to isté čo s obnoviteľnými zdrojmi. Sama únia hovorila vo februári tohto roku v akčnom pláne pre dostupnú energiu, že náklady na podporné služby sú zhruba šesť miliárd eur, ale stúpnu na 26 miliárd do roku 2030.
Budeme sa tešiť, že dobudujeme prepojenia, že budeme môcť doviezť lacnejšiu elektrinu zo Španielska. Dovezieme si ju sem, ale zaplatíme vyššie poplatky aj za podporné služby a za prevádzku siete. Lebo niekto musí tú sieť stabilizovať. Je mi to ľúto, ale nevidíme žiadne systémové opatrenia, ktoré by smerovali k tomu, že budeme mať lacnejšiu koncovú cenu.
Nie sú práve vyššie zisky v energetike nástrojom na vyššie investície a nakoniec zníženie cien do budúcna?
Pokiaľ bude systém marginálnych cien a burzové ceny, tak nie. Až do stanovenia energetickej únie si odberatelia dohodovali ceny priamo s výrobcom. Výrobcovia mali svoje náklady, mali primeraný zisk a bola stanovená nejaká cena, za ktorú sme nakupovali. Toto všetko padlo a z energetiky sa stalo odvetvie, kde cenu stanovuje burza. Spýtajme sa teraz hypoteticky: Načo by sme mali stavať a podporovať výstavbu nového jadrového zdroja alebo vodného diela Málinec, keď my ako odberatelia z toho nebudeme mať nič a budeme platiť tak ako doteraz burzové ceny?
Firmy možno nie, no energetické spoločnosti tvrdia, že potrebujú zisky na investície. Preto napriek aktuálne vysokej ziskovosti majú dlhodobo nízku rentabilitu aktív.
Áno, vieme o grafe, ktorý predstavili na stretnutí s novinármi, kde dokladujú nízku rentabilitu aktív v dlhodobom horizonte. Museli veľmi dlho sedieť nad tým, aby našli nejaký ukazovateľ, v ktorom vychádzajú horšie ako priemysel. Zobrali do úvahy obdobie, kde mali rozostavané Mochovce, ale príjmy z predaja ešte nie. Je to jednoducho zavádzanie. Zoberme si napríklad hutnícke odvetvie, ktoré v grafe vykreslili s lepšou ziskovosťou ako Slovenské elektrárne. Skutočnosť je taká, že kvôli vysokým cenám elektriny je Európa jediným regiónom na svete, kde výroba ocele klesá. Hutnícke fabriky sú v strate a Slovenské elektrárne vykázali zisk vyše 800 miliónov eur. A Slovenské elektrárne dokážu v takejto situácii napísať, že priemysel má lepšiu rentabilitu aktív.
Stále však platí, že majú dlh vyše troch miliárd za dostavbu Mochoviec a ten sa musí znižovať.
Pri 850 miliónoch zisku mať tri miliardy dlhu je len pár rokov na jeho splatenie. Za rok 2023 mali 550 miliónov, v minulom roku 830 miliónov eur. Čiže ak im takýmto spôsobom stúpne aj ďalší rok, tak to majú za chvíľu splatené.
Ale to nie je iba vec Slovenských elektrární, ale celkovo energetiky v Európe.
Keď si zoberieme hospodárske výsledky výrobcov a dodávateľov v Európe, tak vidíme, že to vyhovuje tým, ktorí elektrinu predávajú. Toto všetko nastalo energetickou krízou, vybehli ceny a už neklesli na primeranú úroveň. Z tohto hľadiska sa pohybujeme na kvázi monopolnom trhu v zmysle, že je tu systém, ktorý vyhovuje dodávateľom a výrobcom, a tak ho náležite aj podporujú.
Ako by mal podľa vás tento systém optimálne fungovať?
Prvú vec, ktorú by sme my privítali, je zrušiť emisné povolenky. V takomto rozsahu je to niečo, čo likviduje konkurencieschopnosť Európy. Ak by sa to aspoň nezrušilo a zastavilo minimálne na nejaké prechodné obdobie, aby sa posilnila konkurencieschopnosť priemyslu, tak by to každý ocenil.
Druhá vec – ak štát spoluvlastní Slovenské elektrárne, teda 34 percent, ak štát vlastní Gabčíkovo a vlastní aj teplárne, nemal by sa štát z týchto štátnych zdrojov starať tak o obyvateľstvo, ako aj o priemysel? A ponúkať energiu alebo elektrinu, ktorú vyrobí, za primerané ceny nielen pre obyvateľstvo, ale aj pre priemysel a nepredávať ju na burze? Veď všetky tieto kapacity vrátane majority Slovenských elektrární boli budované zo zdrojov daňových poplatníkov.
Treťou vecou je, že podľa nášho názoru by mal na prípad cien energií platiť zákon o cenách, ktorý priamo definuje ekonomicky oprávnené náklady a primeranú ziskovú prirážku.
Myslíte si, že by štát dokázal veci manažovať lepšie a priniesol by efektívnejšie výsledky?
Najlepšie je zbavovať sa zodpovednosti floskulou, že štát je zlý vlastník. Štát sú konkrétni ľudia, konkrétna vláda, konkrétni ministri, konkrétni manažéri. Zoberme si napríklad český ČEZ, kam sa dopracoval so štátnym vlastníctvom. Nastavil tam také podmienky, aby manažment bol motivovaný k tomu, aby spoločnosť rástla.
Každá spoločnosť má svoje problémy, aj štátna, aj súkromná. Hovorme o tom, čo treba urobiť, aby štát bol dobrý vlastník, aby sa tie spoločnosti dobre riadili. Ak niekto zanedbá svoje povinnosti pri správe cudzieho majetku, tak má byť obvinený a odsúdený. Ak to urobí manažér štátneho podniku alebo to urobí jeho akcionár ako príslušný minister, ktorý je zodpovedný za výkon akcionárskych práv, nech sedí v base jeden aj druhý. Garantujem, že by stačil jeden exemplárny príklad riaditeľa alebo ministra, ktorý by skončil v base za zanedbanie povinností pri správe cudzieho majetku, a každý jeden manažér a každý ďalší minister by si dal pozor.
Druhá vec, ľudí treba poriadne zaplatiť. Nemôžeme tu mať diskusiu o tom, či minister má zarábať tri- alebo štyritisíc eur, či manažér takéhoto podniku môže dostať päťtisíc, lebo priemerná mzda je 1 600 eur. Tie diskusie musia zmiznúť. Tí ľudia musia byť riadne zaplatení, rovnako ako sú zaplatení manažéri v súkromných firmách.
Nepomohlo by priemyslu, keby si lepšie hedžoval ceny elektriny?
Slovenské elektrárne obviňujú priemysel, že neuzatvára dlhodobé zmluvy a že „gambluje“ a zostáva na spote. Túto debatu sme mali na Klube medzi majiteľmi asi pred trištvrte roka. Medzi nimi boli takí, ktorí idú len na dlhodobé zmluvy, ďalší miešajú spot a dlhodobé zmluvy. Ale máme aj prípady, keď idú čisto na spot. Celý život idú na spot, a keď to prepočítali spätne vrátane energetickej krízy, ten rok krvácali, ale z dlhodobého priemeru boli stále v zisku.
Konkrétny prípad jednej zo spoločností, ktorá je dlhodobo na spote: ponuka dodávateľa na zmluvu za rok 2023 bola 150 eur za MWh, ktorú, samozrejme, neakceptoval a za celý rok dosiahol na spote priemernú cenu 107 eur. A to všetko bez akýchkoľvek zmluvných podmienok o minimálnom odbere a ďalších. Takže hovoriť o tom, že takýto prípad podnikateľa je gambler, tak dotyčný nevie, o čom rozpráva.
Alebo hypoteticky ak niekto uzatvoril zmluvu v čase, keď bola cena povedzme tisíc eur, za 400 eur na tri roky, tak ešte teraz by platil 400 eur. Stačilo, aby sa mu zhodou okolností dlhodobý kontrakt skončil presne v tom roku, ako prišla energetická kríza, s čím nikto nemohol rátať. Teraz povedzte, že ten dotyčný je gambler. On by vykrvácal úplne, keby uzavrel takúto dlhodobú zmluvu. Čiže ľahko sa to niekomu hovorí, ale tak realita nefunguje.
Cena elektriny ako komodity tvorí iba zhruba polovicu koncovej ceny pre priemysel. Zvyšnú polovicu tvoria poplatky a tie sú na Slovensku relatívne vysoké. Nemyslíte?
Keby sme si urobili porovnanie distribučných poplatkov v rámci Európy, tak zistíme, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššími poplatkami na distribúciu elektriny. Dlhé roky to bola daň za 400-eurové zmluvy za výkup prvých zdrojov „soláru“, čo stálo 200 miliónov eur ročne, ktoré sme doplácali v cenách za systémové služby.
Podobne platí, že zisky, ktoré dosahujú distribučné spoločnosti, sú z nášho pohľadu tiež neprimerané. Keď si zoberieme aj štátnu energetickú a prenosovú sústavu (SEPS), tak sa bavíme o tom, že či je to subjekt, ktorý má dosahovať zisk, a či je jeho cieľom, aby napĺňal štátny rozpočet cez dividendy. Možno by to mohol byť skôr verejnoprospešný alebo neziskový subjekt, ktorý by dostal toľko peňazí, koľko potrebuje na pokrytie svojich nákladov, plus prostriedky na investovanie. Tu hovoríme o nákladoch možno do desiatich eur za megawatthodinu, ktoré musia platiť priemyselní odberatelia a musia sa skladať na zisky štátneho SEPS-u. Aj tu sú možnosti, aby štát znížil náklady. Máme vysoké poplatky za rezervovanú kapacitu, ale aj samotný poplatok za systémové služby je niečo, čo by nemali platiť odberatelia, ale priamo štátny rozpočet, keďže je to rozhodnutie politikov a nie odberateľov, že budú podporovať doplatkami výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Nie je na to určený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý by mal tento systém kontrolovať a nastavovať?
Keď zoberiem Akčný plán Európskej komisie pre dostupnú energiu, jeho snahou je, aby sa urobil poriadok v poplatkoch v rámci energetiky. Ale v tých opatreniach nenájdete, že Európska komisia pripraví záväznú metodiku, záväzné opatrenie pre všetky členské krajiny, ktoré stanovia rámec pre primerané náklady alebo primeraný zisk.
Princíp fungovania distribučných a prenosových sietí je rovnaký v každej jednej krajine. Ak by sme sa chceli baviť o energetickej únii, tak aj princípy stanovovania cien a primeraného zisku by mali byť jednotné v rámci Európskej únie. Mala by ich stanoviť Európska komisia, poprípade európsky regulátor. Mal by byť záväzný pre jednotlivé členské krajiny. Slovensko by na tom len získalo, lebo poplatky by išli dole.
Verím, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nemá jednoduchú úlohu bojovať proti distribučkám. Ale to, že máme vysoké ceny, to je nevyužitie všetkých pák, ktoré z nášho pohľadu má k dispozícii. Keby tie páky boli dostatočné a tlak by bol dostatočný, tak aj poplatky by boli primerané tomu, čo majú ostatné krajiny.
Zásadnejšia zmena z EÚ asi tak skoro nepríde. Čo bude súčasná situácia znamenať pre slovenské podniky?
Keď si zoberieme, čo sa stalo, Slovalco je zavreté, situácia s OFZ bola medializovaná, keď si zoberieme Železiarne Podbrezová, strata za minulý rok viac než 30 miliónov eur. Čísla U.S. Steelu tiež padli. Keď zoberieme chémiu, na týchto cenách energií nebudú fungovať. Jednoducho toto nikto nebude prevádzkovať. Straty, ktoré tie spoločnosti majú, končia v energetických spoločnostiach či distribučných spoločnostiach, alebo u výrobcov elektriny. Majitelia sa preto pýtajú, prečo by to mali financovať a dokedy? Kým neskončia v konkurze?
Ako dlho to takto môže ťahať Európa aj Slovensko?
Európa sa deindustrializuje z roka na rok, z mesiaca na mesiac. Tu sa nedá konkurovať výrobcom v Amerike, Číne a v ostatných regiónoch. U nás v rámci Klubu 500 máme členov, ktorí podnikajú od Brazílie, Kolumbie či Spojených štátov po Indiu a Čínu, keďže v Európe sú podmienky na podnikanie čoraz ťažšie.
Nepomôže situácii aspoň cezhraničné uhlíkové clo?
Nepomôže. To pomôže dovozu, ale nepomôže to exportu, lebo naše náklady budú stále vysoké. Náš konkurent nebude dovážať do Európy, ale do tretej krajiny, čo je náš cieľový trh, lebo tam bude lacnejší. Čiže ono to zabráni dovozu do Európy, ale nám ako exportérom a výrobcom v Európskej únii nie.
Takže európski producenti budú môcť zabezpečovať iba domáci dopyt?
Teraz znova citujem akčný plán pre oceľ a kovy spracovaný Európskou komisiou vo februári tohto roku: Európa je jediným regiónom na svete, kde výroba ocele klesá. Bez ocele však nevyrobíme jedno auto a nevyrobíme ani jeden náboj. Ak chce Európska komisia masívne zbrojiť a podporovať zbrojársky priemysel, z čoho budeme vyrábať tanky, nákladné autá či akúkoľvek vojenskú techniku? Ak si jedného dňa povie Číňan, že nám nedá oceľ, máme problém. Sme závislí od dovozu takmer všetkého.
Takže veľké plány EÚ v zbrojení nemusia byť realistické?
Európa nemá kapacity a ani Američania nemajú reálne kapacity na to, aby uspokojili seba aj Európu. Ale aspoň majú nízke ceny energií a aspoň tam majú prvovýrobu, ktorá stúpa. Pritom Európa bola vybudovaná v roku 1951 na Spoločenstve pre uhlie a oceľ. Uhlie sme zlikvidovali úplne a sme na najlepšej ceste zlikvidovať aj oceľ. Ale bez ocele neurobíme nič.
Čo môže Slovensko spraviť, aby veci fungovali lepšie?
Výhoda Slovenska je, že máme kvalifikovanú pracovnú silu. Nemáme jej toľko, koľko by sme jej potrebovali. Vždy sme však boli prispôsobiví. Toto by sme mali využiť a vláda by mala byť v tom podporou. Mala by zmeniť rétoriku a zameranie konsolidačných opatrení len smerom k obyvateľstvu.
Darmo bude mať človek cenu 61 eur za megawatthodinu, keď nebude mať pracovné miesto. Štát by sa mal v prvom rade starať o to, aby ľudia mali pracovné miesta, aby boli dobre zaplatené, a potom by si ľudia zaplatili aj 80 eur za megawatthodinu.
Štát môže investovať do podpory vedy, výskumu a inovácií v priemysle, poľnohospodárstve a službách, využiť rámce pre kompenzácie cien energií priemyslu tak, aby ľudia mali pracovné miesta. Pri kompenzáciách pre elektroenergeticky náročný priemysel tu pritom hovoríme na ročnej báze o niečo vyše sto miliónov eur, čo je zlomok oproti 483 miliónom eur, ktoré majú ísť obyvateľstvu. No stále veríme, že si to vláda uvedomí a aspoň tento drobný krok voči priemyslu urobí.
- Tibor Gregor
- Je výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Klubu 500, ktorý združuje slovenských vlastníkov podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. V rámci svojej pozície aktívne presadzuje záujmy priemyselných podnikov a podnikateľského prostredia na Slovensku. S dlhoročnými skúsenosťami v oblasti priemyslu a ekonomiky sa venuje otázkam hospodárskej politiky, legislatívy a podpory podnikateľských subjektov. Pôsobil v dozorných radách PPA Controll a Istrochem. Pred pôsobením v Klube 500 bol generálnym riaditeľom Reštitučného investičného fondu a finančným riaditeľom ST.NICOLAUS v Liptovskom Mikuláši.
