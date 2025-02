Ambulancie, nemocnice aj zdravotné poisťovne majú problém. Stále nevedia, ako sa tento rok rozdelia peniaze v rezorte. Ministerstvo zdravotníctva totiž stále nevydalo tak-zvanú programovú vyhlášku, ktorá prerozdeľuje financie pre zdravotníctvo. Tú vydáva každoročne. Zástupcovia ambulancií a nemocníc upozorňujú na to, že od vyhlášky závisia rokovania so zdravotnými poisťovňami o predĺžení zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Rokovania s LOZ

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR argumentuje, že vyhlášku doteraz nebolo možné vydať pre situáciu s Lekárskym odborovým združením (LOZ). O príprave vyhlášky chce so sektorom rokovať vo februári. „Tvorba takzvanej programovej vyhlášky je závislá od rôznych okolností a dosahov, zatiaľ ju nebolo možné vydať z dôvodu, že nebolo jasné, ako dopadnú rokovania s LOZ. Zároveň jej vytvorenie závisí od zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zabezpečením ochrany pacienta a s nastolením sociálneho zmieru v zdravotníctve, ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR,“ vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva pre TASR.

Stretnutia s jednotlivými predstaviteľmi sektora má rezort naplánované na tento mesiac. Následne plánuje vyhlášku vydať. Zástupcovia ambulantných lekárov však upozorňujú na to, že je to neskoro. Ambulancie združené v Zdravite mali platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami len do konca decembra 2024 s trojmesačným dohodovacím konaním. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) má zase zmluvy platné do konca apríla. Obaja zástupcovia ambulantných lekárov upozorňujú, že bez programovej vyhlášky nemôžu začať rokovania so zdravotnými poisťovňami o zvýšení cenových podmienok úhrad pre poskytovateľov.

„Nechápeme funkciu nesystémového nástroja na určenie priorít v zdravotníctve, zvlášť ak samotný tvorca tohto prerozdeľovacieho mechanizmu nie je schopný vydať ho včas. V takomto nastavení nie je možné nieže plánovať, ale ani zabezpečiť a nastaviť základný chod ambulancií,“ upozornila výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

Zvýšené nároky

Navyše od programovej vyhlášky ambulancie očakávajú, že v prípade ich sektora zohľadní zvýšenú DPH či transakčnú daň, keďže ambulancie od nej na rozdiel od štátnych nemocníc oslobodené nie sú. „Veríme, že rozdelenie financií nebude opäť v neprospech ambulantného sektora, s preferenciou ústavných zariadení,“ uviedol šéf Zdravity a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth.

Ak nebude vyhláška vydaná v najbližších dňoch, poskytovatelia nebudú mať dostatok času na rokovania so zdravotnými poisťovňami ani na následné vyhodnotenie ponúk. „To pravdepodobne opäť pocíti aj pacient. V prípade, že sa poskytovatelia s poisťovňami nedohodnú do skončenia platnosti zmlúv, nastane nezmluvný vzťah a bude poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť,“ dodala šéfka ZAP.

Na ministra zdravotníctva Kamila Šaška tlačia aj zástupcovia malých a stredných nemocníc. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má zmluvy so zdravotnými poisťovňami platné len do konca marca. Asociácia má prvé stretnutie so zdravotnými poisťovňami už za sebou, obe strany upozornili na pretrvávajúcu neistotu, keďže MZ SR zatiaľ nevydalo programovú vyhlášku na rok 2025.

Asociácia dlhodobo zdôrazňuje potrebu adekvátneho dofinancovania nemocníc. Na rok 2025 požaduje zvýšenie rozpočtu o 161 miliónov eur, pričom podľa šéfa asociácie Mariána Petka túto sumu potvrdil aj Inštitút zdravotných analýz (IZA). „Na základe dostupných analýz bude na udržanie súčasného rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti v systéme potrebných dodatočných minimálne 250 miliónov eur,“ dodal.