Slovensko si v pondelok prvýkrát pripomenulo Deň obetí pandémie covidu-19. „Pandémia covidu-19 zásadne ovplyvnila život ľudí nielen na Slovensku, ale na celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych,“ uvádza sa v zdôvodnení pamätného dňa, ktorý bol na Slovensku vyhlásený vlani. Tento deň zvolili preto, lebo išlo o prvý potvrdený prípad nákazy u päťdesiatnika v Malackách.

Lenže už rok žije prinajmenšom Európa inou dramatickou udalosťou a tou je agresia Ruska proti Ukrajine. Udalosť, ktorá z médií, z verejného priestoru aj zo záujmu štátov covid-19 takmer úplne vytlačila.

Nemala by. Už len preto, že pandémiu si treba pripomínať aj kvôli obetiam a ich rodinám. „Mali by sme si pandémiu pri príležitosti pamätného dňa každoročne pripomínať práve preto, aby sme dokázali všetky jej negatívne dosahy správne pomenovať, interpretovať a poučiť sa. Tragické pandemické obdobie by malo ostať v kolektívnej pamäti národa,“ uviedla pre agentúru TASR spoluzakladateľka občianskeho združenia Skutočné obete Lenka Straková.

Desaťtisíce mŕtvych

Bilancia Slovenska popri obrovských ekonomických škodách je jedna z najtragickejších v európskom i vo svetovom meradle. Na koronavírus alebo s covidom-19 zomrelo na Slovensku podľa oficiálnych štatistík vyše 21-tisíc osôb. Slovensku patrí ôsme najhoršie miesto v Európe, pred ním sú len balkánske štáty a Maďarsko, ktorému patrí v počte úmrtí na milión obyvateľov smutné prvenstvo na celom kontinente. Česká republika je o jednu priečku pred Slovenskom.

Podľa posledných údajov sa nákazou covid infikovala približne polovica populácie Slovenska. Zaočkovanosť patrí k najnižším v rámci Európskej únie, týka sa necelej polovice Slovákov, presne 47,5 percenta. Na porovnanie, v Česku je viac než 65-percentná, v Nemecku 77-percentná a v Taliansku viac než 84-percentná.

Ruský Sputnik zosadil Matoviča

S očkovaním proti covidu-19 sa začal na jar 2021 politický pád vtedajšieho premiéra Igora Matoviča. Ten podľahol svojmu populistickému inštinktu a dezinformačnému tlaku Ruskej federácie. Moskva vytvorila psychózu okolo údajného záujmu ľudí na východnom Slovensku o očkovanie zastaranou ruskou vakcínou Sputnik s nízkou účinnosťou. Ruská federácia pritom nebola schopná dodať údaje o testovaní, bezpečnosti a účinnosti svojej vakcíny. Preto Európska lieková agentúra Sputnik neautorizovala na použitie v krajinách Európskej únie.

Maďarsko Viktora Orbána však na svojom území vakcínu povolilo. Vtedajší slovenský premiér Igor Matovič dal podľa maďarského vzoru bez konzultácie s koaličnými partnermi doviezť leteckým armádnym špeciálom vakcínu Sputnik na očkovanie asi stotisíc obyvateľov. Malo ich však byť oveľa viac. „Je mimoriadne správne nakúpiť aj ruskú vakcínu, spoľahlivú vakcínu,“ vyhlásil na košickom letisku, kam prišiel „darček z Moskvy“ privítať. „Dva milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.

FBI už nejaký čas usudzuje, že začiatkom pandémie je s najväčšou pravdepodobnosťou potenciálna laboratórna nehoda vo Wu-chane. Chris Wray, šéf FBI

Sám I. Matovič sa nakoniec Sputnikom zaočkovať nedal, pretože by mu to nestačilo na cestovanie po iných krajinách Európskej únie, a zvolil v Únii autorizovanú západnú vakcínu. Sputnikom sa napokon dalo zaočkovať len 16-tisíc Slovákov. Slovensko potom Rusku zvyšné vakcíny postupne vrátilo. Sputnik však stál I. Matoviča post premiéra. Pre jeho partizánsku akciu so Sputnikom ho zvyšok koalície 1. apríla 2021 donútil podať demisiu. Iba rok po -triumfálnom víťazstve v parlamentných voľbách na konci februára 2020.

Slováci na covid-19 umierajú aj dnes

Najhoršie vlny pandémie tvrdo preverili už roky slabé slovenské zdravotníctvo. Napriek heroickému výkonu lekárov a sestier bola SR v niektorých obdobiach na špičke krajín v počte úmrtí vzhľadom na veľ-kosť krajiny. Covid-19 sa podobne ako v iných krajinách Európy „vytratil“ začiatkom februára z televízneho spravodajstva aj webových stránok a potichu zmizli v podstate všetky proticovidové opatrenia.

Ale covid-19 nezmizol. Len za posledných sedem dní sa covidom nakazilo vyše 661 obyvateľov Slovenska, čo je takmer o desať percent viac ako týždeň predtým. S covidom-19 zomrelo štrnásť obyvateľov a týždeň predtým dokonca 21. Cez víkend bolo v nemocniciach s covidom-19 vyše štyristo ľudí, dvadsať z nich na JIS, sedem potrebovalo pľúcnu ventiláciu.

Sú to, samozrejme, zlomky najhorších mesiacov, ale vôbec to neznamená, že by covid-19 jednoducho zmizol. Fakt je, že vďaka vakcinácii, kolektívnej imunite, pokroku v liečbe a ďalším faktorom sa cez nové mutácie zmenil na to, v čo všetci celé tri roky dúfali – akoby na novú formu chrípky. S dodatkom, ktorý k tomu pridávajú aj dnes vedci na celom svete, teda so slovíčkom „azda“.