Škoda Superb iV bola prvým modelom značky s plugin hybridným pohonom. Dnes je Superb vybavený jeho druhou generáciou. I keď sa mnohým toto auto spája s dieselovým motorom a jazdou na dlhé trasy, aj motorizácia s plugin hybridom ich zvláda veľmi dobre. Model eliminuje aj niektoré klasické neduhy tohto pohonu, ako je rapídne zvýšená spotreba paliva po vybití trakčnej batérie.
Základom pohonu je benzínový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva (TSI) s objemom 1 498 cm3, ktorý produkuje výkon 110 kW a najvyšší krútiaci moment 250 Nm. Celkový systémový výkon (vrátane pomoci elektromotoru) je však 150 kW s najvyšším krútiacim momentom 350 Nm. Trakčný lítiovo-iónový akumulátor vďaka viac ako dvojnásobnému zväčšeniu hrubej kapacity (na 19,7 kWh) predĺžil dojazd na elektrinu na približne 120 km.
Oplatí sa nabíjať
Superb hospodári s elektrickou energiou veľmi dobre, na krátkych aj dlhých cestách. Spotrebou paliva sa dostáva aj pod tri litre na sto kilometrov, ak sa batéria pravidelne dobíja. Pri dlhšej trase pomáha zadať cieľovú destináciu do továrenskej navigácie, auto potom vie, koľko kilometrov má pred sebou, a optimalizuje režim spotreby. V prípade druhej generácie plugin hybridného pohonu však nie je problém nabíjať batériu ani počas cesty, keďže manažérska Škoda disponuje možnosťou dočerpávania energie jednosmerným prúdom s najvyšším výkonom až 50 kW. V praxi teda možno batériu dobiť počas polhodinovej pauzy.
Zanedbanie dobitia batérie nie je taký problém ako pri niektorých iných autách a ani po vyčerpaní elektrického dojazdu sa spotreba benzínu rapídne nezvyšuje. Redakcia dosiahla v takom režime spotrebu paliva 6,4 l/100 km. Je to však viac ako v kombinovanom režime s nabitou batériou, takže nemá význam nevyužívať elektrický dojazd.
Občas príliš hlučný motor
Silnou stránkou plugin hybridu je teda hospodárnosť, no je mu aj čo vyčítať. Nie je toho veľa, prechody medzi elektrickým a spaľovacím režimom sú umiernené, dynamika slušná, iba prudkú akceleráciu sprevádza nechcený prejav benzínovej „jednapäťky“ vytočenej do nebies. Takže pri prudkom zrýchlení napríklad po vjazde na diaľnicu počuť rev motora vo vysokých otáčkach.
Inak je v Superbe ticho a cestovať ním je príjemné a komfortné. Platí to rovnako pre cestujúcich na zadných sedadlách, ktorí majú okolo seba veľa priestoru a pokojne si môžu prehodiť nohu cez nohu. Vari jedinou nevýhodou potom je, že zadní pasažieri sedia tak ďaleko vzadu, že pri rozhovore s prednými spolucestujúcimi sa slabo počujú.
- Technické parametre
Motor benzínový prepĺňaný 1 498 cm3 a elektromotor
Pohon predné kolesá
Prevodovka automatická 6–stupňová DSG
Systémový max. výkon 150 kW (204 k)
Systémový krútiaci moment 350 Nm
Zrýchlenie 0 – 100 km/h 8,1 s
Max. rýchlosť 220 km/h
Objem kufra 486 l
Spotreba WLTP 5,1 – 5,6 l/100km
Cena vozidla 57 271 €
Výbava Laurin & Klement
Súčasťami bohatej výbavy sú adaptívny podvozok DCC Plus, ventilované, vyhrievané a masážne predné sedadlá, headup displej, Matrix LED predné svetlomety či bezkľúčový prístup. Niet sa tu čomu čudovať, verzia L&K je vrcholom ponuky mladoboleslavskej automobilky. Pripláca sa iba za metalický lak, antracitové leštené 19-palcové disky kolies či za balík Assisted Drive Plus. Kto má ambíciu ešte si to ďalej doplniť, má k dispozícii už iba strešné okno a ťažné zariadenie. Z hľadiska variantov interiéru možno hodnotiť najvyššie Lounge a Suite Sportline. Naopak, v interiéri Suite Cognac pôsobí hnedá umelá ekokoža ako pomerne hrubá a tvrdá, hoci možno je vďaka tomu odolnejšia.
I keď je pomerne obľúbenou pohonnou jednotkou v Škode Superb výkonnejší dvojlitrový motor TSI, jedenapollitrový benzínový plugin hybrid treba tiež považovať za solídnu voľbu. Je hospodárny a zároveň poskytuje aj dostatočnú dynamiku. Pri možnosti nabíjania doma za nižšie tarify môže citeľne znížiť mesačné náklady na cestovanie. Treba sa však zmieriť s občasným krátkodobým hlasným prejavom spaľovacieho motora pri prudkej akcelerácii.
- Novinky
Koncepčná maxilimuzína
Mercedes-Benz Vision V je luxusná limuzína s dôrazom na štýl „Private Lounge“ (privátny salónik), priestornosť, digitálnu exkluzivitu a zážitkovosť. V jej zadnej časti možno vnútri vysunúť veľkú 65-palcovú obrazovku pripomínajúcu premietacie plátno, ktorú dopĺňajú bočné obrazovky a audiosystém so 42 reproduktormi.
Lamborghini Porto Cervo
Lamborghini predstavilo exkluzívny model Temerario Ad Personam „Porto Cervo“, inšpirovaný rovnomenným luxusným letoviskom na Sardínii. Hybridný superšportiak obsahuje štvorlitrové twin-turbo V8.
Ferrari za 26 miliónov
Na motoristickom festivale v kalifornskom Monterey vydražili jedinečný kustomizovaný exemplár auta Ferrari Daytona SP3, ktorý daroval výrobca svojej rovnomennej charitatívnej nadácii. Pôvodná predajná cena tohto modelu bola 2,25 milióna dolárov, špeciálny exemplár v Monterey napokon v aukcii predali za 26 miliónov.