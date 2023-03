Rok 2022 priniesol viacero výziev, pre ktoré je čoraz viac potrebné uvažovať o adaptácii budov na extrémne výkyvy počasia. Extrémne však vlani boli aj ceny za energie, ktoré zase nútia uvažovať o zmene prístupu k využívaniu nehnuteľností.

Letá na Slovensku čoraz častejšie pripomínajú tropické oblasti. Podľa koordinátorky Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřiny Chajdiakovej pre nehnuteľnosti existuje niekoľko základných riešení: od zateplenia, výmeny kotla a okien cez využitie obnoviteľných zdrojov. Ako uvádza pre TREND P-RI-ME, adaptácia budov na extrémne výkyvy počasia však vyžaduje viac.

Energie menia pravidlá

V uplynulom období sa okrem zvyšujúcich sa cien za stavebné materiály zväčšila priepasť medzi tými, ktorí si znížiť energetickú náročnosť budovy dovoliť môžu, a tými, ktorí to radšej odložia na neskôr, pretože na stavebné úpravy nemajú financie a bez pomoci štátu nedokážu prispôsobiť svoje bývanie aktuálnym výzvam. Podľa K. Chajdiakovej by mohli pomôcť financie zo štrukturálnych fondov aj pre tieto skupiny. Odborníčka však pripomína, že úspešné čerpanie všetkých financií z fondov bolo a je na Slovensku problematické. „Nie je to také jednoduché, pretože nám tu chýba vnímanie zmeny klímy ako skutočného problému, ktorý nepozná hranice volebných cyklov. “

Na jeseň 2022 začali prichádzať správy z rôznych kútov Európy, že pre neustále sa zvyšujúce zálohové faktúry za energie sa čoraz viac ľudí zo strednej vrstvy dostáva do problémov. Mnoho príkladov bolo v Spojenom kráľovstve, kde od októbra očakávali nárast cien za energie o viac než osemdesiat percent.

Priemerný ročný účet pre domácnosti sa podľa regulačného úradu Ofgem zvýšil od októbra o viac ako tri a pol tisíca libier. Na Britských ostrovoch sa preto počas uplynulej zimy veľa verejných miest menilo na tak-zvané tepelné banky. Teda vykurované miesta, ktoré sa niekde volajú aj „spoločné obývačky“ a do ktorých mohol prísť každý, kto nedokázal svoju domácnosť v zime dostatočne vykúriť. Knižnice, umelecké galérie, kostoly, komunitné centrá – tu sa zhromažďovali obyvatelia, ktorých súčasná situácia priviedla na pokraj energetickej chudoby. Člen mestskej birminghamskej rady John Cotton uviedol, že by sa v súčasnosti nemalo stať, že si človek nedokáže udržať vlastnú domácnosť v teple, no, žiaľ, realita je iná. Podobné plány pomoci chystali aj v Essexe, Yorkshire, Sheffielde a ďalších mestách.

Udržateľné bývanie

Keďže nejde o ojedinelý problém a s rastúcimi nákladmi za energie sa stretávajú obyvatelia naprieč Európou, čoraz viac sa uvažuje o udržateľnom bývaní, ktoré dokáže čeliť rôznym výkyvom vrátane tých energetických.