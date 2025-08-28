Slovenský priemysel sa dlhodobo sťažuje na vysoké ceny elektriny. Podľa riaditeľa obchodu trhovej regulácie a dispečingu Slovenských elektrární Pierra Poncika a riaditeľa manažmentu rizík a interného auditu Mateja Stračiaka je však kľúčovým problémom nákupná stratégia podnikov, nie samotná cenotvorba. V rozhovore vysvetľujú, prečo je spoliehanie sa na denné ceny riskantné aj prečo jadrová energetika zachránila európsky priemysel počas krízy.
Priemysel sa dlhodobo sťažuje, že na Slovensku máme pomerne vysokú cenu elektriny. Súhlasíte s týmto tvrdením?
Pierre Poncik (PP): Nie je to úplne tak. Čo sa týka samotnej komodity, sme síce drahší ako Česi, ale sme lacnejší ako Maďari a ako celý Balkán, ktorý nám zvyšuje cenu. Problém priemyslu je, že v drvivej väčšine prípadov kupuje za spotové ceny a čaká, ako sa vyvinie cena na druhý deň. Je to z nášho pohľadu nezodpovedné. Sú síce časy, keď sa elektrina dá kupovať lacnejšie, no sú obdobia, keď je na spote aj výrazne drahšia oproti dlhodobejšej forwardovej cene.
Vy ako výrobca asi takisto nemáte záujem o nepredvídateľnosť a väčšinu svojej produkcie predávate dlhodobo cez forwardy.
PP: Konštantne každý deň predávame časť našej budúcej výroby. Predávame, aby sme si zafixovali určitú úroveň predaja do budúcnosti. Na budúci rok máme predaných viac ako 95 percent produkcie a podobne to platí pre rok 2027. Chceme nízku variabilitu predaja, aby sme vedeli, aký bude náš cash flow a ako budeme schopní splácať
úver.
O aký úver ide?
PP: Investovali sme viac ako šesť miliárd eur do jadrového zdroja Mochovce 3 a 4. Pri zostávajúcom dlhu viac ako tri miliardy eur musíme mať predvídateľný cash flow nielen na ďalší mesiac, ale aj na ďalšie roky, aby ho sme mohli dobre manažovať.
Takže aj slovenskému priemyslu by pomohlo, keby si hedžoval cenu na dlhšie obdobie cez forward?
PP: Presne tak. Pred covidom si priemysel zaisťoval viac ako polovicu nákupov forwardom, často až 85 percent. Chápeme, že počas krízy ceny vyleteli a podniky získali štátnu pomoc, ale aj po tom, ako kríza uplynula, správanie podnikov tu zostalo. Z nášho pohľadu sa priemysel stále nezabezpečuje dostatočne dopredu a necháva príliš veľkú časť nákupov na dennom trhu.
Pokiaľ cena elektriny klesala, bolo to fajn, no posledné mesiace opäť rastie.
PP: Stratégia nákupu, keď ju nechali na spote, sa im niekoľko rokov za sebou oplatila. Lenže situácia sa v roku 2025 zmenila a spot do dnešného dňa vzrástol priemerne o viac ako 30 percent. Preto sa výrazne oplatilo cenu na rok 2025 si zaistiť. Najmä v prvom polroku 2024, keď boli ceny na ďalšie roky na forwardovom trhu hlboko pod sto eur.
Matej Stračiak (MS): Stratégiu nechávania si otvorených pozícií až do času dodávky vnímame dlhodobo v dodávateľskom sektore, ale aj v sektore priemyslu. Boli obdobia, keď táto stratégia vychádzala. Nikto sa na to nesťažoval, či už to bolo medzi rokmi 2012 a 2016, keď cena konštantne klesala. Takisto to bolo teraz po kríze od roku 2022 v podstate až do minulého roka.
Prečo sa to zmenilo?
MS: S pribúdajúcimi obnoviteľnými zdrojmi a s nedostatkom primárnych energetických nosičov v Európe volatilita na spotovom trhu násobne narástla oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí za posledných pätnásť rokov. Preto si myslíme, že táto stratégia prináša oveľa väčšie riziká, než to bolo dovtedy. Preto v prípade, že stratégia nákupu na spote odberateľovi nevyjde, má násobne väčšie straty, než to bolo do roku 2020, keď volatilita na spotových trhoch nebola taká vysoká ako teraz.
Čo by mal priemysel robiť, aby si ochránil cenu?
PP: Nemal by nechať príliš veľkú časť spotreby na spote a zabezpečiť sa dopredu.
Každý priemyselný odberateľ má inú štruktúru nákladov, má inú časovú štruktúru zaistenia tržieb zo svojej produkcie. Takže nemôžme generalizovať, že každý si má teraz kúpiť minimálne 90 percent na forwarde a desať percent nechať na spot. Odberatelia majú zároveň možnosť použiť rôzne zabezpečovacie deriváty na zaistenie určitej cenovej úrovne nákladov.
MS: Vnímame, že dôležitým faktorom pri definovaní nákupných stratégií jednotlivých spotrebiteľských spoločností býva často aj skutočnosť, že spotrebitelia si myslia, že vedia nájsť ten moment alebo nájsť tú správnu stratégiu, kedy elektrinu nakúpiť čo najlacnejšie. My máme tím analytikov, venujeme sa tomu v podstate neustále, ale ani tak si nedovolíme tvrdiť, že vieme, či pôjde cena elektriny hore alebo dole. Aj preto konštantne predávame našu výrobu. Tento konzervatívnejší prístup k zaisteniu nákladov by pomohol znížiť riziká negatívneho vplyvu cenových výkyvov na ziskovosť spotrebiteľských spoločností.
Priemysel sa však sťažuje možno skôr ako na rozdiel medzi spotovou a forwardovou cenou na všeobecne vysokú cenu elektriny v Európe.
PP: Ak sa pozrieme na burzové ceny, majú tendenciu skôr klesať. Na nasledujúcich päť rokov vidíme takzvanú backwardáciu, keď smeruje k 80 eurám na megawatthodinu. V časoch pred krízou bola cena okolo 50 až 70 eur a odvtedy tu bola nejaká inflácia, kumulovane okolo 30 percent. Preto si nie som istý, či je súčasná cena nerozumná. Na druhej strane, keby súčasná cena bola omnoho nižšia, nikto by neinvestoval do nových zdrojov. Mochovce 3 a 4 boli posledný jadrový zdroj, ktorý sa spravil na čisto súkromnej báze, bez štátnej garancie.
Takže ak chceme dlhodobo nižšiu cenu energií, musíme krátkodobo strpieť vyššie ceny?
MS: Čiastočne. Paradoxom sú totiž obnoviteľné zdroje. Posledný nominálny nárast aj rozdiely medzi jednotlivými krajinami a zónami v Európe sú vo významnej miere spôsobené aj obnoviteľnými zdrojmi. Vidíme to na hodinových cenách vo večernej špičke – keď prestane fúkať vietor a svietiť slnko a ľudia prídu domov, je extrémny nárast spotreby, o ktorý sa musia tie konvenčné zdroje pobiť. Prevádzkovatelia elektrární, ktorí majú byť pripravení dvoj- alebo trojhodinový špičkový nedostatok pokryť, si to, samozrejme, musia dať do ceny, že zapnú veľký stroj len na pár hodín, keď to systém potrebuje. Práve tie hodiny v špičkách môžu významne narásť aj na niekoľko stovák eur. Toto vytvára aj regionálne rozdiely a ťahá nominálnu úroveň ceny elektriny vyššie.
Kritika cenotvorby elektriny smeruje k tomu, že konečnú cenu tvoria marginálne zdroje. Ak je cena napríklad 200, dostáva ju aj výrobca, ktorý vyrába za 30. Treba však podotknúť, že veľká väčšina elektriny, ktorá sa teraz vyrába a spotrebúva, bola zobchodovaná s výrazným časovým predstihom pred dodávkou, často aj roky vopred.
PP: Jedna vec je, že keď ceny boli 30 eur, odberatelia nám neprišli ponúkať peniaze, aby sme si pokryli náklady. Druhá vec je, že tí, čo to kritizujú, predávajú svoje produkty tým istým spôsobom. Takto funguje celý trh.
MS: Ako výrobca, zaisťujeme našu predanú produkciu na dva až tri roky dopredu – preto sme nemali počas krízy takmer žiadny benefit z extrémne vysokých cien. A treba povedať aj to, že za extrémne vysoké ceny sa obchodovalo relatívne málo elektriny. Boli to ceny, ktoré mali poskytnúť cenový signál na zapnutie najdrahších zdrojov, ktoré ešte mali kapacitu vyrábať. Keďže tie boli plne využité, tento cenový signál musel prinútiť spotrebiteľov znížiť svoju výrobu. Bohužiaľ, prejavilo sa to na znižovaní priemyselnej produkcie v Európe.
Keďže drvivú časť svojej produkcie viažete na forwardy, z vysokých cien ste príliš neprofitovali.
PP: Na spote predávame iba málo percent. Nie je to konštantne to isté percento, ale závisí od viacerých okolností. Keď je viac vody, máme väčšiu výrobu z vodných elektrární, naopak, keď sú odstávky jadra, produkcia je nižšia. V princípe sme však iba marginálne otvorení voči spotu.
Priemysel sa veľmi často odvoláva na francúzsky model, kde je cena elektriny pre výrobne náročné podniky 42 eur za megawatthodinu. Je to udržateľné?
PP: Najlepší dôkaz, že to nie je udržateľné, je koniec tejto podpory v tomto roku. Od budúceho roka už nebude v platnosti. To bol systém, ktorý bol platný pätnásť rokov a ktorého zámerom nebola primárne podpora cien.
Čo to bolo?
PP: EDF vlastnila distribúciu aj prenos a v podstate celý ovládala. S cieľom otvoriť trh vláda dala EDF povinnosť nejakú časť svojej výroby z jadra – bolo to menej ako 30 percent – poskytnúť zákazníkom. Často sa hovorí, že cena pre priemysel je 42 eur za megawatthodinu, no nie je to tak. Je to zložitý proces, keď ťažký priemysel má priemerne okolo polovice svojej spotreby na úrovni zhruba 42 eur, zvyšok však musí kupovať na trhoch.
MS: Slovensko je však v úplne inej situácii, keďže sme jedna z energeticky najotvorenejších krajín. Naša predajná stratégia v podstate ani nemôže ovplyvniť ceny na Slovensku, lebo môžeme doviezť a vyviezť plus-mínus celú slovenskú spotrebu/výrobu. Úplne opačný problém je vo Francúzsku, keď objem, ktorý EDF produkuje na domácom trhu, násobne prevyšuje možnosti importu a exportu. Takže môžu robiť vlastnú cenotvorbu. A toto je zásadný rozdiel medzi nami a Francúzskom.
V internetových debatách veľa ľudí hovorí, že keby sme mali štátnu firmu, ktorá vyrába elektrinu, mali by sme omnoho nižšie ceny. Tým, že chodíme na burzu, strácame a všetci musia platiť viac. Čo hovoríte na tento argument?
PP: Podľa vás všetko, čo je štátne – a nielen v tejto krajine –, je lacnejšie? Moja odpoveď je nie.
MS: Pri všetkých ostatných druhoch tovaru a pri službách si užívame, že máme európsky otvorený trh a nie sme vystavení tomu, že tu niekto zdvihne ceny a budeme na to doplácať, pretože je tu otvorená konkurencia aj zo zahraničia. Takže pripadá nám to scestné, že by sme sa energeticky zatvorili, ale ostatné trhy by sme si nechali otvorené.
PP: Často ľudia, ktorí by mali tomu rozumieť, využívajú čiastočné informácie a podávajú ich ako hotový fakt. Buď nevedome, alebo z neznalosti používajú informáciu, že v Taliansku má ťažký priemysel cenu 60 eur. Nie je to tak. Ten systém je takisto oveľa zložitejší.
Vysvetlite ho.
PP: Ako ťažký priemysel by ste mohli na ďalšie tri roky mať cenu 60 eur, ale musíte sa zaviazať, že do štyroch rokov výrazne investujete do obnoviteľných zdrojov. Cieľom je, aby podniky do systému vrátili prostredníctvom OZE dvakrát toľko energie. Áno, je ľahšie povedať, že Taliani majú 60 eur, prečo máme viac? Ale treba ísť trochu do hĺbky, aby ste pochopili, že je to komplikovanejšie.
Takže v zásade energetický trh v Európe podľa vás funguje optimálne alebo má nejaké problémy, ktoré by mali politici riešiť?
PP: Myslím, že trh funguje optimálne a dáva správne signály. Čo si myslím, že nie je správne, sú politické intervencie na celoeurópskej úrovni, ktoré viedli aj k tomu, že sme mali energetickú krízu.
MS: Túto nekonzistentnosť prístupov vidíme napríklad pri emisných povolenkách. Časom sme zistili, že tento trh nefunguje, a museli sa urobiť zmeny okolo roku 2017. Tento systém desať rokov nefungoval a neposkytoval správny cenový signál na budovanie tých najefektívnejších zdrojov na znižovanie emisií. A toto by sa nám stalo aj na poli výroby energie. Keď to začneme masívne regulovať, nenecháme trh, aby hľadal optimálne riešenia a staval najlacnejšie alebo najmenej špinavé zdroje.
Ak politici preferujú obnoviteľné zdroje, zvyšuje sa cenová volatilita. A to v čase, keď sa Únia odstrihuje od ruského plynu. Plyn pritom slúži na vyvažovanie cien ako flexibilný zdroj. Čo to môže priniesť pre priemysel?
MS: Ochutnávku priemysel dostal už v roku 2020, keď extrémne narástla volatilita hodinových aj nominálnych cien. Jednak tu nebol dostatok plynu a zároveň sa posledných pätnásť rokov v Európe nebudovali stabilné zdroje, ktoré by poskytovali lacnú baseloadovú výrobu. Špinavé zdroje, ktoré ju zabezpečovali, sa zároveň odstavovali.
MS: Vzhľadom na to, že politický plán je inštalovať viac a viac obnoviteľných zdrojov, môžeme očakávať, že volatilita sa bude zvyšovať. Takisto môžeme očakávať, že konečný spotrebiteľ uvidí vyššie náklady pre obnoviteľné zdroje či už z dôvodu zvýšených distribučných poplatkov, alebo flexibility siete.
Áno, to sú riziká, ale stále výčitka priemyslu je, že náklady na výrobu zdrojov ako Mochovce sú nízke. Ide predsa o lacný zdroj energie.
PP: Nesúhlasím. Keď sa pozriete na pomer výkonu a ceny, nedá sa povedať, že sú lacné. Veľká časť nákladov jadrovej elektrárne je financovanie. A čím viac sa natiahne výstavba, tým je to financovanie drahšie. Viete, ako dlho trvala výstavba Mochoviec 3 a 4? Náklady na financovanie aj s tým, ako úroky vzrástli, sú vysoké. Keby ste si to zrátali, sú omnoho vyššie ako náklady, na ktoré sme boli zvyknutí pri starších elektrárňach, a výsledná nákladová cena je rádovo vyššia ako ten spomínaný spot v roku 2025. Po nových zdrojoch ostal dlh viac ako tri miliardy eur, čo si málokto uvedomuje.
Priemysel sa odvoláva, že Slovenské elektrárne sú najziskovejším podnikom za minulý rok. Naopak, priemyselníci sa potácajú v problémoch a vnímajú to ako neférové. Ako vnímate zisk za minulý rok?
PP: Je komfortný a potrebujeme takýchto rokov ešte viac, aby sme boli schopní ten dlh znížiť. Súčasný dlh totiž nepovažujeme za úplne zdravý. Radi by sme ho znížili minimálne na polovicu, čo je úroveň, ktorá sa nám zdá v našom sektore rozumná.
Na druhej strane sa vaša súčasná zisková marža zdá vysoká.
PP: Na rentabilitu sa musíme pozerať cez hodnotu aktív. Uvediem príklad. Keď si kúpite byt za 200-tisíc a prenajímate ho za tisíc eur mesačne, máte tržby 12-tisíc eur. Povedzme, že z toho máte čistý zisk osemtisíc eur. Máte ziskovú maržu 66 percent, čo sa zdá veľa, ale nie je to veľa, lebo zisk osemtisíc musíte porovnať s tým, že ste investovali 200-tisíc do úveru, ktorý má svoje náklady.
Takže hovoríte, že je potrebné sledovať rentabilitu aktív. Ako ste na tom v tomto ukazovateli?
MS: Ak zoberieme priemernú rentabilitu aktív od roku 2009, je nízka, pod troma percentami. Je ešte nižšia ako v prípade veľkých energeticky náročných slovenských firiem.
PP: Teraz síce máme rentabilitu vyššiu, ale keď robíme investície na 60 alebo 80 rokov, musíme na rentabilitu aktív nazerať inak.
Ak chcete byť stabilným a dlhodobým hráčom, potrebujete získať renomé cez dobrý rating. Aký je momentálne váš rating?
PP: Aktuálne nemáme rating, ale pracujeme na ňom. Rating nie je len o tom, aby sme mali nejaké pekné číslo, ale odzrkadľuje, ako nás vnímajú veritelia a koľko peňazí si pýtajú ako maržu. Čím vyšší rating bude, tým ľahšie bude splácať úver.
Takže váš súčasný zisk považujete za oprávnený?
MS: Treba si uvedomiť, že jadrová energetika poskytla poslednú záchrannú brzdu európskej energetike počas energetickej krízy. Nebol tu plyn, bol vyschnutý Rýn a ťažko sa dovážalo uhlie. Celý energeticky náročný priemysel v Európe bol na pokraji bankrotu. Boli tu skutočné obete, Slovalco sa vyplo. Iné firmy zbankrotovali. Ale bez jadrovej energetiky by energeticky náročný priemysel v Európe neprežil.
MS: A keď príde jeden alebo dva pozitívne roky po naozaj dlhom období, keď trhové ceny pomaly nedosahovali ani výrobné náklady z jadra, ideme diskutovať, ako zobrať drobný zisk spoločnostiam, ktoré sa pustili do budovania naozaj stabilných výrobných zdrojov. Akú majú potom motiváciu inde budovať takéto zdroje, ktoré možno znova zachránia európsky segment v ďalšej kríze?
Nemá zmysel viac investovať aj do flexibility?
PP: My sme de facto aj agregátor. V portfóliu máme 31 vodných elektrární a chceme sa tomu venovať. Okrem toho v Novákoch inštalujeme 36-megawattové batériové úložisko, ktoré spustíme budúci rok. Podporujeme projekt SE Integrátor na Čiernom Váhu, kde chceme postaviť kapacitu 80 megawattov. Tento projekt sa dostal do zoznamu projektov verejného záujmu. Veríme, že raz dostaneme aj nejakú podporu, aby sme ho urýchlili.
- Matej Stračiak
- Od júla 2018 je riaditeľom úseku manažmentu rizík a interného auditu Slovenských elektrární. Predtým pôsobil ako manažér stratégie predaja v rokoch 2017 až 2018, kde zodpovedal za stratégie predaja a plánovania a vybudoval mladý analytický tím, ktorý poskytuje podporu pre obchod a prípravu prevádzky. V rokoch 2014 až 2017 pôsobil ako vedúci stratégie predaja spoločnosti, kde zabezpečoval vývoj a prípravu analýz trhu s elektrinou, modelovanie cien elektriny a spotreby. Podieľal sa na rokovaní o dlhodobom kontrakte na predaj elektriny strategickému partnerovi v objeme stoviek miliónov eur. Vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore ekonomická a finančná matematika.
- Pierre Poncik
- Je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu, na starosti má aj nákup palív a zadnú časť jadrového cyklu. V spoločnosti Slovenské elektrárne pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille. Zastával významné pozície v spoločnostiach zaoberajúcich sa obchodovaním a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve SPP, Nafta a Pozagas.
