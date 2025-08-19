Robert Fico v pomerne krátkom čase zmenil hlavnú energetickú tému krajiny z ruského zemného plynu na americké jadro. Ako hlavné dôvody uviedol predpokladaný nárast spotreby elektriny o 80 percent a nemožnosť zabezpečiť tento objem obnoviteľnými zdrojmi. Slovensko je tak blízko k podpisu medzivládnej dohody o výstavbe šiesteho reaktora. Uzavrieť dohodu je pomerne jednoduché, jej realizácia však bude najkomplexnejšou úlohou, pred ktorou Slovensko kedy stálo. Verejnosť sa obáva schopností krajiny zrealizovať projekt, ktorý je z technického, dodávateľského aj finančného hľadiska extrémne náročný. Ak nevyjdú finančné predpoklady, miliardy za elektrinu z jadra budú splácať daňoví poplatníci.
Slovenská atómová dilema: nový jadrový zdroj neznamená lacnejšie ceny energií
Libor Láznička, kozultant Energiqube
V súčasnosti na Slovensku vyrobíme viac elektriny, ako dokážeme spotrebovať, a prebytočnú elektrinu exportujeme do okolitých krajín. Toto sa však v budúcnosti môže zmeniť v závislosti od miery elektrifikácie energetiky, rozvoja nových technológií, nových priemyselných odberov, rozvoja OZE, spustenia 4. bloku Mochoviec a rentability prevádzky niektorých výrobných zdrojov. Niektoré scenáre vývoja spotreby a výroby predpokladajú navýšenie spotreby o 70 percent už v roku 2030, ktorú nebude vedieť pokryť domáca produkcia.
Na Slovensku jadro dlhodobo tvorí základ energetického mixu. Keďže je potrebné uvažovať aj s plánovaným vyradením dožívajúcich jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach v roku 2045, nová jadrová elektráreň, by mohla tento výpadok vykryť.
Jadrová elektráreň predstavuje stabilizačný prvok elektrizačnej sústavy, ktorá poskytuje bezemisnú výrobu elektriny. Nevýhodou je extrémne nákladná výstavba, ktorá je aktuálne odhadovaná na 13 až 15 miliárd eur. Podľa skúseností zo zahraničných projektov sa pôvodne odhadované náklady môžu vyšplhať na viac ako dvojnásobok. Ďalším problémom je dvoj- až trojnásobné omeškanie takýchto projektov oproti pôvodnému termínu. Slovensko plánuje výstavbu na 8 rokov, čo nezodpovedá skúsenostiam zo zahraničia, kde to trvalo 12 až 18 rokov. Navyše skúsených kvalifikovaných odborníkov v oblasti výstavby jadrových elektrární je len obmedzený počet a zamýšľaný projekt bude navyše kolidovať s rozbehnutými aktivitami v okolitých krajinách.
Cena elektriny vyrobenej z novej jadrovej elektrárne výrazne zdražela a môže sa pohybovať na úrovni 180 až 220 eur/MWh, čo predstavuje viac ako dvojnásobok ceny na trhu. Riešenie tejto disproporcie poskytujú takzvané zmluvy o vyrovnávacom režime, keď má výrobca elektriny od štátu garantovanú výkupnú cenu elektriny v určitej výške. V prípade, ak je trhová cena pod touto úrovňou, rozdiel výrobcovi dopláca štát. Na druhej strane, keď trhová cena elektriny prevýši určenú hodnotu, dodatočný nadvýnos neinkasuje výrobca, ale štát a obdobný mechanizmus je už pripravený v návrhu legislatívy. Obrovská investícia tak odberateľom nemusí priniesť nižšie ceny elektriny, ale naopak, budú ju musieť desaťročia splácať pravdepodobne vo forme daní, alebo nejakých regulovaných poplatkov.
Na novú jadrovú elektráreň mal byť pôvodne v júni 2025 vyhlásený transparentný tender, v rámci ktorého sa mohlo dospieť k nižšej cene. Namiesto toho sa vláda rozhodla vybrať dodávateľa na priamo cez medzivládnu dohodu, pričom pôvodne odhadované náklady 10 miliárd, čo zároveň vnáša pochybnosti, či je takáto investícia pre Slovensko výhodná.
Pavol Štuller: Debata o jadre by sa mala presunúť z politickej do odbornej roviny
Ján Pišta, konateľ JPX
Elektrizačná sústava bude vždy v princípe potrebovať dve veci: dostatok výkonu a stabilitu. Toto zabezpečujú veľké jadrové, uhoľné, vodné a paroplynové elektrárne. Obnoviteľné zdroje (OZE) sú a budú v súčasnom princípe fungovania sústavy vždy len doplnkom, ktorý navyše narúša jej fungovanie v týchto základných princípoch. Základný omyl európskej energetickej politiky je, že otočila toto garde: nestabilné OZE preferuje ako primárne a ostatné zdroje vlastne iba trpí.
Nemyslím si, že vývoj v najbližších desiatkach rokov prinesie zásadný prielom v tejto oblasti. Preto budú veľké stabilné zdroje stále potrebné. Na základe týchto technických, nie politických dôvodov si myslím, že stavať novú veľkú jadrovú elektráreň má pre európsku sústavu zmysel. Stabilita a výkonová dostatočnosť na európskej úrovni, nie provin-čná slovenská politika a záujmy sú tým hlavným argumentom pre stavbu novej jadrovej elektrárne aj na Slovensku.
Ďalšími argumentmi sú na jednej strane rastúce požiadavky na dostatok stabilného výkonu a na druhej strane postupný úbytok stabilizujúcich zdrojov. Prechod US Steel na elektrické pece, Volvo, baterkárne, pribúdajúce dátové centrá sú veľké odbery vyžadujúce stabilný vysoký výkon. Ale veľké nemecké, české a iné uhoľné elektrárne by mali byť zatvorené v priebehu nasledujúceho desaťročia. Kvôli uhlíkovej neutralite, ktorú Európa plánuje dosiahnuť do roku 2050, budú pravdepodobne odstavené aj viaceré, dokonca aj slovenské, paroplynové elektrárne. Staručkým vodným elektrárňam, ktoré stále spoľahlivo fungujú, však kvôli postupujúcej klimatickej zmene vysychajú korytá riek. V roku 2065 pravdepodobne skončí životnosť dvoch blokov v Jaslovských Bohuniciach.
Aby sa súčasne naplnili požiadavky trhu a európske klimatické ciele, ceny elektriny musia nevyhnutne rásť. Nové jadrové bloky vstúpia na trh pri vyšších cenách a vďaka dlhej lehote životnosti sa investícia do nich takmer s istotou vráti a to aj s nemalým ziskom. To sa však pre technológie ako veľkokapacitné batérie, spaľovanie vodíka pre výrobu elektriny, či mnohé iné s takou istotou povedať nedá.
Anketa: Potrebuje Slovensko pracovať na novom jadrovom zdroji? Odpovedali traja politici
Radovan Ďurana, INESS
V tomto názore je hlas ekonóma výrazne silnejší ako hlas fanúšika jadrových technológií. Hlavne by na tom nemali pracovať slovenskí politici, lebo to je takmer istá záruka vysokých nákladov, ktoré na konci dňa budú musieť zaplatiť koneční zákazníci. Obrovský desaťmiliardový projekt je veľkým lákadlom pre všetky druhy politických a dodávateľských záujmov. Uvážme ale, kto chce podpisovať zmluvu s americkým dodávateľom. Politická garnitúra, ktorá viac ako 10 rokov nedokázala spustiť rekonštrukciu gabčíkovskej elektrárne. A ktorá už spoločnosťou JESS neuveriteľných desať rokov rozbieha výstavbu novej jadrovky.
Štát mohol uskutočniť výberové konanie, v ktorom by ponúkol lokalitu, obyvateľstvo podporujúce jadrovú výrobu, nastavil bezpečnostné kritériá, regulačnú spoluprácu, pripojenie na prenosovú sieť. Ponúkol by nejaký investor štátu „odmenu“ za poskytnutie tejto príležitosti? Za to, že môže vyrábať a predávať so ziskom elektrinu z jadrovej elektrárne?
Veľmi pravdepodobne by sa nikto neprihlásil. Videli sme to na Slovenských elektrárňach, ktoré pri dostavbe Mochoviec takmer skrachovali. Nové jadrovky obyčajne požadujú záruky a dotácie, sú spoločenským nákladom, ktorý má zároveň náklady obetovaných príležitostí. Pridajte si k tomu prudko rastúci podiel elektriny so zápornou alebo nulovou hodnotou, dokáže ďalšia jadrovka umiestniť svoju výrobu na trhu so ziskom? Vo všetkých modeloch sa uvažuje s prudkým nárastom spotreby elektriny, ale stačí sa pozrieť trochu do minulosti. Spotreba elektriny v roku 2024 bola rovnako vysoká ako v roku 1995. SEPS pritom v nízkom scenári z roku 2008 očakával spotrebu o štvrtinu vyššiu, a v strednom dokonca o polovicu vyššiu, ako bola v skutočnosti. Bude mať priemysel dosť elektriny na elektrifikáciu? To sa uvidí, export predstavuje dnes desať percent výroby, po spustení štvrtého bloku Mochoviec to bude 20 percent. Elektriny bude dosť aj na prípadnú elektrifikáciu US Steel, aj na výrobu autobateriek.
Za cenu jadrovky by ste mohli 500-tisíc domov vybaviť baterkou a solárnymi panelmi. Je to ilustrácia toho, ako veľmi drahá jadrová elektráreň je, a existuje iks variantov financovania obnoviteľných či plynových energetických zdrojov, ktoré by mohli byť lacnejšie ako štátny projekt jadrovky. Nevýhodou jadrovky je tiež fakt, že jedným rozhodnutím, ktoré vás priviaže k tejto technológii, sa štát pripraví o výhody technologického pokroku. O desať-pätnásť rokov, keď bude jadrovka hotová, budú obnoviteľné technológie lacnejšie a efektívnejšie ako dnes.
Vláda však o žiadnej alternatíve neuvažovala, z čoho vyplýva, že záujem o výstavbu je predovšetkým politický. Nie ekonomický či strategický. Vláda prehliada súkromné projekty malých nukleárnych reaktorov, ktoré sa intenzívne v SR pripravujú. Nová jadrovka významne zvýši verejný dlh, ako aj úrokové náklady. Uvedomuje si to vôbec vláda SR? Uvedomuje si Westinghouse, v akej fiškálnej situácii Slovensko vlastne je? Že financovať novú jadrovú elektráreň dokáže Slovensko len ignorovaním požiadavky na dlh maximálne 60 percent HDP? Ak by jadrovku staval súkromník, nepovedal by som nič. Toto však bude drahý projekt a minimálne 10 až 15 rokov výhradne na účet daňového poplatníka. Otázne je, či nie aj na dlhšie. Jedinou, ale veľmi drahou útechou nech je fakt, že sa posilní euroatlantická hospodárska väzba
na úkor tej východnej.
Fico ohlásil novú atómku. Daňových poplatníkov položil na oltár energetickej sebestačnosti
O téme budeme viac rozprávať na konferencii TREND Priemysel a energetika. Zistite o nej viac