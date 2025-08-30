Takmer po polstoročí sa slovenské stavebníctvo dočkalo zásadnej legislatívnej zmeny. Nové zákony zavádzajú digitalizáciu aj prísnejšie pravidlá pre účastníkov výstavby. O tom, čo prináša a aké dôsledky má pre verejné obstarávanie, hovorila pre TREND právnička a špecialistka na oblasť stavebníctva Radka Semancová. Vystúpi aj na Fóre obstarávania 2025.
Na Slovensku platí nový stavebný zákon. Aké zásadné zmeny prináša?
Nová stavebná legislatíva je významným míľnikom v stavebníctve takmer po päťdesiatich rokoch. Jej prijatie bolo nevyhnutné, aby aj stavebníctvo mohlo držať krok s pokrokom a novými technológiami. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť a zefektívniť proces výstavby. Medzi novinky patrí zjednotenie územného a stavebného konania, zavedenie digitálneho portálu a prísnejšie sankcie za porušovanie predpisov. Namiesto jedného zákona nájdeme úpravu v dvoch osobitných normách – v zákone o územnom plánovaní a stavebnom zákone. Hoci sa môže zdať, že zmeny nastali až tento rok, nové pravidlá sa zavádzajú do praxe už tri roky.
Ako sa zmenila miera zodpovednosti účastníkov konania?
Nová stavebná legislatíva zvýšila mieru zodpovednosti účastníkov konania. Napríklad presunula značnú časť zodpovednosti za kvalitu projektu zo stavebníka na projektanta. Doteraz chyby v projektovej dokumentácii často zneužívali dodávatelia na úkor objednávateľov.
Ovplyvnila zmena stavebnej legislatívy aj verejné obstarávania?
Rýchla zmena stavebnej legislatívy našla projektantov, stavebníkov ale aj iných účastníkov nepripravených. V dôsledku toho príprava nových projektov mešká. Časť zákaziek bola vyhlásená s oneskorením alebo zatiaľ vôbec. Dôvodom je aj to, že viaceré vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú najmä projektantov, nadobudli účinnosť až po samotnom stavebnom zákone. Obrazne povedané, od niekoho sa niečo vyžaduje, ale konkrétne požiadavky sa dozvie až neskôr. K tomu sa pridalo oneskorenie digitalizácie systému.
S akými problémami sa najčastejšie stretávate v praxi?
Momentálne najmä s tým, ako sa prispôsobiť novej legislatíve. Napríklad vo verejnom obstarávaní sú to prípady, keď verejná súťaž bola vyhlásená ešte počas platnosti starého stavebného zákona, ale k uzatvoreniu zmluvy s víťazným uchádzačom má dôjsť až počas účinnosti nového stavebného zákona. Problém je v tom, že podmienky a rozsah projektovej dokumentácie sa legislatívne zmenili. Riešenie nemá univerzálny kľúč a každý prípad je potrebné posudzovať individuálne.
Posledné roky sa veľa hovorí o využití AI v rôznych odboroch. Ako sme na tom v slovenskom stavebníctve?
AI do slovenského stavebníctva prinášajú najmä zahraničné spoločnosti, ktoré ju využívajú pri projektovaní a riadení výstavby. AI dokáže odhaliť potenciálne stavebné kolízie a tým zvýšiť kvalitu stavby. Na slovenských úradoch sa zatiaľ využíva len na pomocné úlohy, napríklad na vyhľadávanie informácií. Aj keby AI vedela vydať akékoľvek rozhodnutie, nie je to legislatívne možné, pretože nemá právnu subjektivitu.
V rámci svojej profesie sa snažíte popularizovať pôsobenie žien v stavebníctve. Prečo?
Pretože v stavebníctve nemáme dostatok žien. Ak porovnáme počet absolventiek stavebných škôl s počtom žien pracujúcich priamo na stavbách, je ich málo. Za posledné roky som stretla iba dve stavbyvedúce a jednu ženu na pozícii stavebnej dozorkyne. Ženy majú v stavebníctve čo ponúknuť a ich potenciál je v ňom veľký. Či už hovoríme o procesoch prípravy stavby, projektovania, alebo jej riadenia.
- Radka Semancová
- Je špecialistka na stavebné právo. Vo svojej práci sa venuje zmluvnému manažmentu v stavebníctve, najmä v kontexte zmlúv FIDIC. V rámci svojich projektov prepája právo a stavebníctvo s modernými technológiami, pričom sa sústreďuje na zefektívnenie a digitalizáciu právnych a administratívnych procesov v stavebníctve.
