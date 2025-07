Všetci milujú autá z kategórie SUV a rad GLC je dôležitou súčasťou portfólia výrobcu Mercedes-Benz. Už roky je najobľúbenejším SUV značky a aj v roku 2024 sa na slovenskom trhu stal najobľúbenejším modelom. A niet sa čomu čudovať. Toto auto má všetko, čo sa od rodinného SUV očakáva – priestor, štýl, vyspelé technológie aj sebavedomé jazdné vlastnosti. Nájde sa však aj niekoľko nedostatkov.

Jemne hybridný pohon

Mercedes touto konfiguráciou vybočil z bežného smeru testovacích vozidiel v najvyšších motorizáciách a výbavách. Pod kapotou má základný dieselový motor a najnižšia štandardná výbava bola ozvláštnená o niekoľko príplatkových prvkov. Taká „ľudovejšia“ verzia. I keď – stále je to prémiové auto, takže nemožno očakávať cenu na úrovni 30-tisíc eur ani chudobnú výbavu.

Druhá generácia prišla výlučne s elektrifikovanými pohonmi. V prípade tohto typu ide o najjemnejší variant, ktorý výrobca označuje ako „mierne hybridný pohon“. Čo to znamená? Ide o prepĺňaný dieselový motor s objemom 1 993 kubických centimetrov a výkonom 120 kW, ktorý dopĺňa integrovaný štartovací generátor (ISG) druhej generácie so 48-voltovou technikou. Tento generátor poskytuje podporu v rozsahu nízkych otáčok a vozidlu umožňuje plynulejšiu akceleráciu. Nejde teda o plnohodnotný hybrid, s ktorým by bolo možné po určitý čas jazdiť na elektrinu. Generátor ovplyvňuje priebeh výkonu, umožňuje plachtenie s vypnutým motorom či rýchle štartovanie. A pomáha zníži spotrebu, ktorá je vo výsledku veľmi slušná. Výrobca udáva kombinovanú hodnotu podľa WLTP 5,1 litra na 100 kilometrov, my sme dosiahli celkovú spotrebu 5,9 l/100 km, pričom najnižšia bola na okresných cestách, a to práve 5,1 l/100 km.

Celkovo ponúka táto motorizácia vyvážený pomer medzi výkonom, spotrebou a kultivovanosťou pohonnej sústavy. Výkon 120 kilowattov síce na prvý pohľad nemusí pôsobiť ako ideál pre SUV tejto veľkosti, no vďaka podpore 17 kW od štartér-generátora v inak „hluchých“ otáčkach pôsobí auto dostatočne svižne a ochotne reaguje na plyn. Spolupráca motora s automatickou prevodovkou 9G-Tronic s hydromeničom tiež prebieha absolútne čisto a hladko a aj vďaka nej je jazda s týmto autom veľmi pohodlná, plynulá a bez rušivých zásahov. SUV stabilne sedí na ceste a vodič si môže dovoliť aj dynamickú jazdu zákrutami so sebavedomím športového hatchbacku. Zároveň komfortne zdoláva bežné nerovnosti na asfalte, k čomu prispieva systém Agility Control so selektívnym tlmením. K dobrému pocitu z práce podvozku prispievajú aj 19-palcové disky kolies s vysokým bočným profilom.

Mercedes GLC 200 d 4matic Motor Mierne hybridný pohon – prepĺňaný dieselový agregát a ISG generátor

Pohon všetky kolesá

Prevodovka automatická 9-stupňová

Max. výkon 120 + 17 kW (163 + 23 k)

Krútiaci moment 380 Nm

Max. rýchlosť 208 km/h

Zrýchlenie 0 – 100 km/h 8,9 s

Objem kufra 620 l

Spotreba WLTP 5,1 l/ 100 km

Cena vozidla 73 705 eur

Bohatá výbava

Sériová výbava druhej generácie je bohatšia a prináša líniu výbavy Avantgarde s obľúbenými prvkami, ako sú veľké displeje, integrácia smartfónu, bezdrôtové nabíjanie či vyhrievané predné sedadlá. V testovacom vozidle sú potom aj rôzne doplnkové prvky za sumu príplatkov 12 281 eur. Vizuálne najvýraznejšími sú spojler predného nárazníka AMG s veľkými otvormi vstupu vzduchu a spojler zadného nárazníka.

Balíček sa prejavuje aj v interiéri. Sú tu napríklad volant v koži napa a športové pedále AMG z brúsenej ocele. GLC nepatrí k autám, v ktorých sa posádka cíti stiesnene. Aj vďaka 620 litrom batožinovej časti a veľkorysému priestoru v druhom rade sedadiel môže byť plnohodnotným rodinným autom. Interiér charakterizujú lesklé materiály, hladké povrchy a jemná elegancia. Oproti konkurenčnému BMW však pôsobí menej robustne. Ovládanie funkcií je intuitívne a rozumne rozmiestnené. Vodič sedí vo veľmi príjemnom a pohodlnom sedadle a v rukách drží päťramenný volant s hrubším vencom. na ňom sa nachádza niekoľko dotykových tlačidiel a aj keď to možno nepôsobí ako najpraktickejšie riešenie, človek si naň rýchlo zvykne. Ovládanie je potom veľmi jednoduché.