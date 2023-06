Rastúcej inflácii či nedôvere investorov čelia firmy na Slovensku a v zahraničí. Aj preto sa v jeho hlavnom meste uskutočnilo medzinárodné podujatie Baker Tilly Network Conferences EMEA 2023, ktoré umožňuje podnikateľom vymieňať si skúsenosti a znalosti nielen v oblasti daní a legislatívy. Partner TPA Slovensko Klaus Krammer (KKR) napriek zvyšujúcej sa popularite technológií považuje osobné stretnutia za najlepší spôsob kontaktu a riešenia problémov. Po pandémií musia podnikatelia totiž čeliť rastúcej inflácii, nedôvere investorov a nedostatku kvalitných pracovníkov. Mnoho z nich sa preto uchýlilo k osvedčeným postupom a opatrnosti. Generálna riaditeľka Baker Tilly International Francesca Lagerberg (FL) to však nepovažuje za univerzálne riešenie a firmám radšej radí, aby súčasné výzvy zvládli pomocou odolnosti a kreativity.

Na Slovensko prichádzate v súvislosti s konferenciou, ktorá sa prvýkrát uskutoční v Bratislave. Ako našu krajinu vnímajú nadnárodní partneri?

FL: : Sme radi, že sme sa tu mohli stretnúť na výročnej konferencii Baker Tilly International. Zúčastnili sa jej zástupcovia celkovo 47 krajín, najmä z regiónu EMEA, teda Európy, Blízkeho východu a Afriky, ako z Austrálie, Kanady, Mexika, Singapuru a Spojených štátov amerických. Bratislava je nádherné mesto, do ktorého som mala možnosť pricestovať loďou po majestátnom Dunaji. Vystihuje to príťažlivosť Slovenska pre okolitý svet, najmä z hľadiska jeho geografickej polohy v srdci Európy. Medzi jeho ďalšie výhody, ktoré sú pre investorov silným stimulom, patrí predovšetkým rozvíjajúci sa ekosystém startupov, kvalifikovaná pracovná sila a členstvo v eurozóne. Z britskej perspektívy je vaša krajina známa výrobou automobilov značky Range Rover a fascinovalo ma u vás nedávne otvorenie nášho úspešného módneho reťazca Primark.

KKR: Nadnárodné spoločnosti zohrali v posledných desaťročiach významnú úlohu pri zvyšovaní HDP, objemu exportu, ako aj miery zamestnanosti Slovenska. Ide teda o veľmi otvorenú krajinu, a to nielen z ekonomického hľadiska. Zahraniční investori tu investovali a investujú vo veľkom rozsahu, čo viedlo k vytvoreniu množstva pracovných miest. Typickým príkladom je firma Volkswagen, ktorá bola dlhé roky jedným z najväčších zamestnávateľov, vývozcov a platcov daní na Slovensku.

Celý svet vrátane Európy čelí medzinárodným výzvam, ako je konflikt na Ukrajine alebo rastúca inflácia. Ako ich môžu podnikatelia lepšie zvládnuť?

FL: Mojou prvou radou je zostať optimistický a odolný. Ide o vlastnosti, ktorými sa vyznačujú úspešní podnikatelia, s ktorými sa naše členské firmy v USA, Južnej Afrike, Číne alebo na Slovensku stretávajú. Firmy by takisto mali myslieť kreatívne, napríklad sa zamýšľať nad možnosťami nových trhov či produktových línií. V ťažkých časoch je totiž pre ne prirodzené ustúpiť, neriskovať a držať sa toho, čo najlepšie poznajú. Neverím, že je to vždy najlepšia politika, pretože ekonomická situácia sa opäť zlepší. Podobne ako mnohé iné krajiny však v súčasnosti čelíte dvojitému zlu, teda vysokej inflácii a nedostatočnej dôvere investorov a podnikateľov.

KKR: Kľúčovou výzvou pre firmy, a to aj na Slovensku, je vedieť ponúknuť zaujímavé produkty a služby za konkurencieschopné ceny. Hlavnou úlohou je teda pracovať na zvyšovaní konkurencieschopnosti a na inovácii nových línií služieb a produktov, ktoré by zodpovedali dopytu spotrebiteľov.

Súčasná situácia nepraje exportu. Čo môžu slovenskí podnikatelia v tejto oblasti zlepšiť?

FL: Moja rada pre každého slovenského podnikateľa, ktorý uvažuje o väčšom medzinárodnom podnikaní, je, aby si urobil domácu úlohu z finančného aj kultúrneho hľadiska. Pochopiť, ako sa podniká na novom trhu, je takmer rovnako dôležité ako pochopiť finančné dôsledky tohto podnikania. Cezhraničné obchody a investície síce môžu stroskotať pre financie, ale hlbšie problémy častejšie spôsobuje nedostatočné kultúrne povedomie.

KKR: Ako som už uviedol, jednou z ciest je zlepšenie konkurencieschopnosti. Ďalším je hľadanie nových trhov. Napríklad Slovensku prinesie veľký potenciál ukončenie vojny na Ukrajine. Ako susedná krajina by mohlo svojimi výrobkami a pracovnou silou aktívne pomôcť pri jej obnove.

Je export určený len pre veľké spoločnosti alebo z neho môžu profitovať aj strední a malí podnikatelia?

FL: Vďaka technologickému pokroku v posledných dvoch desaťročiach je svet čoraz menší. Každá firma bez ohľadu na svoju veľkosť môže byť globálnym vývozcom. A všetky nedávne ekonomické prognózy, ktoré som čítala, naznačujú, že slovenský HDP sa v tomto a budúcom roku zvýši vďaka oživeniu vývozu. Očakáva sa, že problémy, ktoré spomaľujú dodávateľský reťazec, zmiznú.

KKR: Ak dokážete vyvážať svoje výrobky a služby do zahraničia, získate nových zákazníkov. Pomôže to oživiť vaše podnikanie aj minimalizovať riziko závislosti od miestneho trhu.

Ďalšou výzvou pre podnikateľov je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Je to problém krajín strednej a východnej Európy alebo s tým zápasí celý svet?

FL: Je to výzva pre podniky na celom svete. Rast životných nákladov a dvojcifernej inflácie sa, paradoxne, nepremietol do zvyšovania počtu nezamestnaných. K tomu prispieva klesajúca pôrodnosť, viac ľudí vo vyššom vzdelávaní, väčšia dlhodobá práceneschopnosť a pracovníci, ktorí odchádzajú skôr do dôchodku. Obzvlášť znepokojujúci je klesajúci počet absolventov vedeckých a technických odborov.

KKR: V posledných rokoch sa výrazne zvýšil počet spoločností, ktoré nás požiadali o dočasné prevzatie účtovníctva a daňových povinností jednoducho preto, že nedokážu nájsť účtovníkov, ktorí by nahradili napríklad tých, ktorí odchádzajú na materskú dovolenku, do dôchodku alebo jednoducho menia zamestnanie.

V tejto oblasti sa veľa hovorí o sektore IT alebo zdravotníctva, ale platí to aj v účtovníctve?

FL: Súhlasím s tvrdením, že vojna o talenty sa skončila a talent zvíťazil. Pre všetky firmy poskytujúce odborné služby je ťažké získať správnych ľudí, najmä ak majú potencionálni zamestnanci toľko iných možností. Všetci sa navyše musia vysporiadať s tým, že atraktívnosť účtovníckej kariéry stratila medzi uchádzačmi o zamestnanie časť svojho lesku. Situácií nepomohla ani zlá publicita, ktorú tejto profesii prinieslo niekoľko medializovaných podnikateľských krachov. Ide pritom o úžasné povolanie, ktoré poskytuje množstvo príležitostí, ktoré sme však pre mladých ľudí dostatočne nepropagovali. Mojou veľkou túžbou je urobiť všetko pre to, aby sme to zmenili a vrátili tejto profesii lesk, a to sa môžeme naučiť práve od iných odvetví a na iných trhoch.

Ako môžu slovenské firmy zabrániť odchodu kvalitných pracovníkov do zahraničia?

FL: Ide o to, aby sme boli flexibilní a ponúkali im zaujímavé výzvy. Mnohé z našich firiem v sieti vytvárajú nové, inovatívne spôsoby, ako prilákať a udržať si talenty. Napríklad na Novom Zélande majú systém, ktorý zamestnancom umožňuje využívať pracovné dovolenky, teda kombinovať obdobie dovolenky s prácou mimo krajiny.

KKR: Dôležité je ponúknuť im zaujímavé kariérne príležitosti a platy, aby ľudia s veľkým potenciálom nemali potrebu meniť krajinu.

Je vôbec možné realizovať tieto kroky bez nadmerného zaťaženia rozpočtu?

FL: Nemyslím si, že vynaloženie väčšieho množstva peňazí je nevyhnutne jedinou alebo hlavnou možnosťou. Treba byť kreatívny a inovatívny. Niekedy sú tie najlepšie nápady zadarmo.

KKR: Opäť to závisí od vašej konkurencieschopnosti. Ak dokážete zvýšiť ceny, respektíve platby, ako podnikateľovi vám to umožní zvýšiť platy zamestnancov a to je dokonca dobré pre rozpočet, pretože firma bude platiť vyššie dane zo mzdy.

Vďaka pandémii sme si zvykli riešiť všetko online. Mali by sa zamestnávatelia zmieriť s hybridným režimom alebo by mali pracovníkov tlačiť naspäť do kancelárie?

FL: Hybridná práca je súčasnosť, budúcnosť a model, z ktorého som ako vedúca a členka tímu s radosťou profitovala 25 rokov. Mnohé organizácie experimentovali s rôznymi variantmi tohto riešenia a som si istá, že tento proces bude pokračovať. Je nepravdepodobné, že až na niekoľko významných výnimiek budeme v budúcnosti svedkami toho, že všetci budú iba v kancelárii. Inteligentní ľudia očakávajú inteligentné možnosti a určitý stupeň samostatnosti pri vykonávaní práce. Podobne nebudú ľudia iba doma. Očakávanie, že zamestnanci našich členských firiem budú chodiť do kancelárie päť dní v týždni, je nadobro preč. Musíme pokračovať v objavovaní nových spôsobov práce.

KKR: Pre nás má hybridná práca veľa výhod. Naša práca je úplne digitalizovaná, takže môžeme našim zamestnancom v rámci určitých limitov ponúknuť možnosť pracovať z domu. Je to veľmi obľúbená alternatíva a umožňuje nám to zamestnať ľudí, s ktorými by sme inak nemohli pracovať, pretože bývajú príliš ďaleko od kancelárie.

Aj mnohé podniky si zvykli na online režim. Nakoľko je pre ne dôležité stretávať sa osobne na konferenciách, ako je tá vaša? Čo si z nich môžu odniesť?

FL: Od môjho nástupu do funkcie generálnej riaditeľky spoločnosti Baker Tilly International v júni minulého roka som mala to šťastie zúčastniť sa na viacerých takýchto podujatiach po celom svete. Hoci bolo cítiť skutočné nadšenie z toho, že sme opäť spolu na stretnutiach, musíme myslieť na klímu aj na klienta, takže musíme naďalej kombinovať osobný kontakt s online komunikáciou , aby sme získali to najlepšie z oboch svetov.

KKR: Pre mňa je vždy veľmi dôležité mať možnosť stretnúť sa s ľuďmi osobne, pretože to umožňuje nadviazať s niekým vzťah tým najlepším možným spôsobom. Keď sa s niekým stretnete na konferencii osobne, tak vaše budúce vzťahy budú lepšie, čo môže prispieť aj k riešeniam daňových, respektíve iných problémov.

