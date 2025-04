Slovensko patrí ku krajinám s najnižšími výdavkami na zdravotníctvo v Európskej únii (EÚ). Následkom sú dlhé čakacie lehoty, zastaraná diagnostika a zlá dostupnosť starostlivosti. No dopyt po kvalitných službách v zdravotníctve rastie, viac pacientov si za lepšie vyšetrenia pripláca. Model súkromnej siete Váš Lekár ukazuje, že kombinácia prevencie, moderných technológií a efektívneho riadenia prináša vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti i investičné príležitosti.

Spoločnosť Váš Lekár buduje sieť zdravotníckych zariadení, ktoré spájajú prevenciu, diagnostiku a liečbu pod jednou značkou. Cieľom je predlžovať obdobie života v zdraví a zlepšovať jeho kvalitu. „Prevádzkujeme šesť ambulancií všeobecného lekárstva a od januára 2024 aj polikliniku Váš Lekár v Eurovei II v Bratislave. Ide o prvú polikliniku prevencie a dlhovekosti na Slovensku. O pacientov s akútnymi aj chronickými ťažkosťami sa v nej stará až 24 špecialistov,“ uvádza generálny riaditeľ (CEO) spoločnosti Váš Lekár Pavol Marcinko.

Na rozdiel od tradičných zdravotníckych zariadení sa poliklinika venuje aj preventívnej medicíne. Klienti majú prístup k moderným diagnostickým metódam, online objednávaniu na presný čas a individuálnemu prístupu. „Pohodlie a well-being našich klientov sú pre nás prvoradé. Snažíme sa, aby pacienti nemuseli tráviť hodiny v čakárňach a aby ich zdravotná starostlivosť bola efektívna a dostupná.“

Popri poliklinike sieť zahŕňa lekárne s diagnostickými centrami, ktoré ponúkajú základnú diagnostiku ako meranie krvného tlaku, hladiny cukru v krvi, analýzu cholesterolu, pečeňové testy či testy na hormóny štítnej žľazy. Táto kombinácia umožňuje efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Investičná príležitosť

Rastúci dopyt po kvalitnej zdravotnej starostlivosti vytvára silný investičný potenciál. Až 37 percent Slovákov si pripláca za vyšetrenie u špecialistu a 35 percent za návštevu polikliniky, čo naznačuje záujem o nadštandardné služby.

„Zdravotná starostlivosť by mala byť hradená najmä z verejného zdravotného poistenia. No pri niektorých špecifických úkonoch, ak chceme pacientom poskytnúť nadštandardnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, je ich finančná spoluúčasť nevyhnutná,“ vysvetľuje P. Marcinko s tým, že investícia do spoločnosti ponúka stabilné zhodnotenie kapitálu v sektore s dlhodobým rastovým potenciálom.

Podľa partnera Crowdberry Michala Nešpora preťaženie štátneho zdravotníctva a obmedzené verejné investície vedú k rastúcemu dopytu pacientov po súkromných zdravotníckych službách. Súkromný sektor v zahraničí reaguje na takýto dopyt rýchlo a poskytuje riešenia, ktoré zlepšujú dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Vzniká tak väčší priestor aj na privátne investície, čo potvrdzujú aj čísla.

„Sektor zdravotníctva sa stáva čím ďalej, tým viac zaujímavý pre investorov. Naša investičná platforma s viac ako 11-tisíc registrovanými investormi ponúka investičné príležitosti aj do zdravotníckych firiem, do ktorých investori spolu s fondmi a koinvestíciami napríklad od venture kapitálových fondov zainvestovali už viac ako 45 miliónov eur,“ vysvetľuje.

Finančné výhody

V druhom investičnom kole pre skupinu Váš Lekár cieli Crowdberry 2,75-miliónový kapitál, ktorý má spoločnosti pomôcť posilniť svoju pozíciu na trhu a expandovať v segmente lekárenského biznisu. „Dopyt investorov je vysoký, v predbežných záujmoch evidujeme takmer 80 percent požadovanej výšky kapitálu. Stále je tu však priestor pridať sa do investičného klubu a participovať na tomto rastovom segmente,“ hovorí M. Nešpor.

Váš Lekár plánuje v druhom investičnom kole rozšíriť sieť na 50 lekární do roku 2028. Investovať môže každý, kto je registrovaný na investičnej platforme a splní regulačné požiadavky. Investor prejde overením totožnosti a investičným dotazníkom. Následne si vyberie príležitosť a získa prístup ku kompletnej investičnej dokumentácii, ktorá analyzuje riziká a rastový potenciál spoločnosti.

Prvé investičné kolo pritiahlo viac ako 150 investorov, pričom časť z nich pochádza z Bratislavy. Cieľom v rámci druhého kola je pritiahnuť investorov aj z regiónov, v ktorých Váš Lekár chce rozširovať lekárne a ambulancie. „Výhodou je, že plat-forma Crowdberry je regulovaná a jej procesy sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Má za sebou úspešné financovanie mnohých firiem z rôznych oblastí, čo nám umožňuje získať cenné kontakty na odborníkov, s ktorými môžeme konzultovať rôzne výzvy,“ dodáva P. Marcinko.

Kým prvé investičné kolo umožnilo vybudovať modernú polikliniku v Eurovei, teraz sa pozornosť presúva na rozšírenie siete lekární s dia-gnostickými centrami v regiónoch. „Lekárne už vykonávajú základné diagnostické vyšetrenia a v budúcnosti v nich plánujeme poskytovať aj očkovanie,“ hovorí P. Marcinko s tým, že vďaka investíciám budú lekárne poskytovať širšiu ponuku základných fyzikálnych a biochemických vyšetrení.

Výhody regulovanej investičnej platformy Crowdberry • Spoločnosť desať rokov prináša hromadné financovanie ako nástroj, ktorý demokratizuje investovanie na Slovensku. • Širšiemu spektru investorov umožňuje získať prístup k atraktívnym investičným príležitostiam, ktoré boli bežne dostupné len pre veľké private equity investičné fondy. • Prostredníctvom platformy môžu investori spoluvlastniť či požičiavať prevereným spoločnostiam, ktoré vytvárajú hodnotu na domácom trhu. • Firmy prostredníctvom verejných investičných kampaní zvyšujú povedomie o svojom biznise, značke a produktoch. • Ambíciou firmy je, aby z benefitov atraktívnych sektorov mali prospech domáci investori, ktorí hľadajú zmysluplné a výnosné príležitosti. • Firma, ktorá hľadá rastový kapitál alebo dlhové financovanie, musí prejsť schválením investičnej komisie a dôkladným preverovaním. • Doteraz investori prostredníctvom platformy odfinancovali viac ako 40 spoločností s objemom kapitálu vyše 75 miliónov eur. • Rast lokálnych firiem v najskorších a najrizikovejších fázach podporujú aj investičné fondy CB Growth ONE, ktorý riadi dcérska spoločnosť CB Investment Management a fond na podporu sociálnych podnikov CB ESPRI.

