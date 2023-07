Progresívne zdaňovanie fyzických osôb a bohatších ľudí sa zrejme stane skutočnosťou. Štáty by však mali najmä podporovať podnikanie, aby firmy mohli prosperovať a zamestnávať ľudí, hovorí pre TREND daňový poradca Martin Kiňo. Vysvetľuje, prečo transformácia firmy môže trvať aj niekoľko rokov či ako sme na tom na Slovensku s daňovým zaťažením.

Aké možnosti pri transfere majetku firiem sú najčastejšie?

V praxi sa stretávame s rôznymi situáciami. Niekedy aj s veľkými živnostníkmi, ktorí zamestnávajú niekoľko stoviek zamestnancov a chcú realizovať prevod podniku do formy právnickej osoby, čo je veľmi zložitá transakcia. Druhá klasická situácia je častá pri rodinných firmách, ide väčšinou o eseročku, v ktorej majú celé svoje podnikanie a snažia sa v nej realizovať generačnú výmenu. A tretia situácia môže byť taká, že majú viacero spoločností v rámci rodinného podnikania, ale firmy zakladali živelne, za pochodu, keď niečo kúpili, niečo zainvestovali, ale nie je za tým štruktúra a koncepcia. A tak hľadajú možnosti, ako to nastaviť tak, aby to bolo pripravené aj na prevod na ďalšie generácie.

Zároveň od budúceho roka (2024) bude zavedený aj nový inštitút takzvaného odštiepenia časti podniku (inštitút zodpovedajúci čiastočnému rozdeleniu, keď rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti). Rozhodujúci však bude reálny daňový dosah tohto inštitútu.

Čo im v takom prípade odporúčate?

Štandardne odporúčame založiť holdingovú štruktúru. Úlohou materskej spoločnosti je chrániť výrobný podnik a jeho majetok. A rodinné vzťahy už nastaviť na úrovni holdingu. Tým sa zabezpečí oddelenie podnikateľskej sféry od rodinných vzťahov a nastavení.

Aké možnosti zvažujú rodičia, ktorí chcú riešiť budúcnosť podniku so svojimi deťmi?

K jednoduchším patrí možnosť, keď rodičia darujú obchodné podiely výrobného podniku do novozaloženej materskej spoločnosti. Prípadne vložia obchodné podiely do holdingovej spoločnosti formou nepeňažného vkladu. Ďalšou možnosťou je predaj obchodného podielu, ale zo skúseností to pri rodinných vzťahoch nie je bežné. Nie je to o tom, že rodičia chcú získať od detí peniaze, skôr chcú mať uistenie, že to deti po prevzatí zvládnu.

Na TREND konferencii o rodinných firmách zazneli rôzne príbehy firiem. Často ich spája, že zakladatelia po rokoch premýšľajú, ako ďalej s rodinným podnikaním.

Sú situácie, keď napríklad rodina má tri deti a chce firmu rozdeliť na tri časti. No podstata takejto holdingovej štruktúry nemá byť o rozdeľovaní, aby sa majetok rozdrobil, ale o tom, ako majetok úspešne spojiť a zveľadiť.

Má to aj iné benefity?