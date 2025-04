A6 aj so spaľovacím motorom

Audi predstavilo novú generáciu A6 so spaľovacím motorom, dopĺňajúcu čisto elektrický model A6 e-tron. Dizajn je v duchu modernizovaného jazyka značky so širšou maskou, s novými svetlometmi a elegantnejším profilom. Využíva platformu MLB. Základ tvorí mildhybridný štvorvalec, no v ponuke zostáva aj naftový motor.

Mini v elektromobilite cúva

Značka ustupuje od cieľa stať sa plne elektrickou do roku 2030, ohláseného v roku 2021. Teraz potvrdila, že ponuku benzínových modelov si ponechá aj potom. Dôvodom je pomalšia elektrifikácia v niektorých regiónoch.

Ekologickejšie brzdenie

Brembo a Michelin spojili sily pri vývoji novej generácie brzdových systémov s komponentmi, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu, ale aj efektívnejšie. Nové riešenie má znižovať tvorbu prachových emisií z brzdového obloženia, ktoré sú čoraz viac pod drobnohľadom regulačných úradov.