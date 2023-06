S narastajúcim využívaním digitálnych technológií a internetu vo všetkých odvetviach sa zvyšuje riziko rôznych foriem kybernetických hrozieb a útokov. Tie sú čoraz sofistikovanejšie a zahŕňajú rôzne formy ako phishing, ransomvér, malvér či sociálne inžinierstvo.

Všetky hrozby majú potenciál spôsobiť vážne škody, napríklad narušenie kritickej infra-štruktúry, firemných sietí, osobných údajov či dokonca aj celonárodnej bezpečnosti. Kybernetické útoky na výrobný sektor môžu zapríčiniť krádež podnikových obchodných tajomstiev a technologických inovácií alebo rôzne sabotáže.

Niektorým to nedochádza

Napriek rôznym opatreniam a snahám zostáva kybernetická bezpečnosť výzvou. Firmy potrebujú zlepšovať ochranné mechanizmy, zvyšovať povedomie o bezpečnosti a zabezpečiť, aby sa nové technológie vyvíjali s ohľadom na bezpečnosť.

Podľa analýzy spoločnosti Check Point Research za posledných šesť mesiacov napadli jednu slovenskú organizáciu priemerne 1107-krát za týždeň. Až 93 percent škodlivých súborov je pritom doručených prostredníctvom e-mailov.

Odborníci sa zhodujú, že firmy by mali venovať primeranú pozornosť kybernetickej bezpečnosti a implementácii opatrení na ochranu svojich systémov a dát. Dôležitou súčasťou je identifikácia a hodnotenie rizík. To však nie je možné bez kvalitnej analýzy.

„V posledných rokoch sme boli svedkami viacerých významných kybernetických útokov s veľkými dosahmi na rôzne spoločnosti, organizácie či štáty. Tieto udalosti spolu s nárastom počtu správ o kybernetických hrozbách a ich následkoch pomohli zvýšiť povedomie o tejto problematike. Stále však existujú firmy, ktorým to ešte nedochádza a kybernetickú bezpečnosť začnú riešiť, až keď zažijú útok alebo incident. A vtedy je už neskoro,“ hovorí špecialista na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Alison Slovakia Ivan Masný.

Nedostatočná dôvera

Vo svete je dnes už úplne bežné, že firmy solídne investujú do základných pilierov zabezpečenia prostredia prevádzkových technológií. Je to najmä pre zvyšujúcu sa interoperabilitu IT a OT, čiže informačných a prevádzkových technológií. „V našich končinách však nebadať masívne investície a robia sa len parciálne kroky, ktoré však nereflektujú naplno celkové potreby zabezpečenia týchto špecifických prostredí,“ hovorí hlavný konzultant spoločnosti Progress Software Roman Čupka.