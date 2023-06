Hrdinovia našich čias. Kdekoľvek človek je, kamkoľvek sa vyberie, všade stretáva či využíva výsledky ich aktivít.

Bez stavebníkov, stavebných firiem, výrobcov stavebných materiálov, okien, drevených výplní či fasád, projektantov, realizátorov pozemných, inžinierskych, energetických, ekologických či geologických stavieb, subdodávateľov alebo tých, ktorí sa zameriavajú na špeciálne práce, by krajina nemohla napredovať ani takým tempom, akým sa jej to napriek všetkému darí, zamrzla by z každej stránky, v lepšom prípade by stagnovala, v horšom by nabrala regresívny smer.

A život bez diaľnic a rýchlostných ciest, tunelov či mostov, kvalitných moderných obytných či priemyselných budov, priestorov pre služby, obchody, šport či trávenie voľného času by bol úplne iný, ako je dnes.

No aj súčasná situácia má ďaleko od ideálneho stavu, pričom nie je žiadnym tajomstvom či prekvapením, že príčinou mnohých ťažkostí a prekážok, ktoré stavbárom strpčujú každodenný chlebík, sú politici, štátne ustanovizne, nedokonalé zákony a neochota riešiť veci promptne v záujme všetkých dotknutých strán.