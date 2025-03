Mal ju spraviť opäť veľkou. Prezidentskú kampaň Donald Trump založil na myšlienke Make America Great Again. Ešte neprešli ani dva mesiace od jeho opätovného vstupu do Bieleho domu, no zdá sa, že sa mu zatiaľ darí spraviť pravý opak – veľkou robí Európu. Paradoxne, americký prezident svojím konaním upevňuje jednotu a súdržnosť v Európe omnoho viac, ako pravdepodobne chcel. Jeho dvorenie Rusku, podrývanie existencie NATO, zavedenie ciel na európsky tovar či podpora krajnej pravice vzbudili v Európanoch najprv zdesenie a neskôr odpor. Negatívne emócie rastú u politikov aj bežných občanov.

Prieskum z minulého týždňa ukázal, že 78 percent Britov považuje D. Trumpa za hrozbu pre Spojené kráľovstvo. Nálady až 74 percent Nemcov a 69 percent Francúzov sú rovnaké. Dôveryhodnosť USA podľa ďalšieho prieskumu klesla na šestnásť percent. Podobné negatívne nálady v súvislosti s politikou Bieleho domu zavládli na finančných trhoch. Kým ešte pred mesiacom americké akcie dosahovali nové rekordy, posledné týždne im nepriali. Obavy z následkov agresívnej colnej politiky a nedodržiavania zmlúv a záväzkov zo strany USA výrazne znížili dôveru v americkú ekonomiku a hodnotu jej aktív.

V pondelok sa americké technologické akcie merané indexom Nasdaq Composite prepadli o štyri percentá, čím zažili najhorší deň za posledného dva a pol roka. Technicky sa dostali do korekcie. Ak bude pokračovať, skončí sa doteraz neporaziteľný naratív americkej výnimočnosti. Európa pritom zažíva pravý opak. Kým americké akcie sú tento rok v strate, nemecký index DAX je v zisku viac ako desať percent. Minulý týždeň sa aj euro voči doláru posilnilo najviac za posledných šestnásť rokov. Európa sa zrazu stáva atraktívnou – ponúka stabilnejšie biznisové prostredie než Trumpova Amerika. Svetový kapitál objavil hodnotu v podceňovaných európskych akciách.

Zmŕtvychvstanie

Dlhé roky investori nevideli v Európe príliš veľa pozitív. V postcovidovom ošiali bol chvíľu atraktívny luxus a neskôr farmácia. Obidva sektory však v poslednom čase stratili príťažlivosť. Najväčšou brzdou rastu ekonomiky sa stal priemysel, ktorý dva roky ťahá Európu do stagnácie. Úpadok nemeckého automobilového priemyslu sa stal symbolom ekonomického smerovania kontinentu. Kým pred dekádou bol automotive najatraktívnejším ekonomickým sektorom Nemecka, v súčasnosti sa dostal na druhú koľaj. Od útoku Ruska na Ukrajinu ho však čoraz razantnejšie dobiehajú firmy zo zbrojárskeho priemyslu. Hoci nemecké automobilky dosahujú čoraz väčšiu kapitalizáciu, zbrojársky gigant Rheinmetall ich rýchlo dobieha.

Pred rokom 2022 firma nehrala v nemeckej ekonomike prím ani nepatrila do indexu 40 najväčších domácich firiem. Domáci dopyt po obrannej technike bol nízky, a tak sa spoločnosť zameriavala na budovanie fabrík v zahraničí, napríklad v Maďarsku, Austrálii či USA. V posledných troch rokoch sa situácia dramaticky zmenila. Objednávková kniha Rheinmetallu je plná na tri roky dopredu a dopyt stále rastie. Odzrkadľuje to aj cena akcie, ktorá sa len v tomto roku zdvojnásobila a od začiatku vojny na Ukrajine vzrástla 10-násobne. Jedinou možnosťou na rýchle zvýšenie produkcie je budovanie nových tovární, čo však nie je jednoduché. Nemecko v tomto smere poskytuje veľké výhody: má širokú masu priemyselne zručných zamestnancov, ako aj významnú výrobnú bázu. „Je to veľmi jasné. Nemci nemôžu predávať autá. Takže budú vyrábať tanky,“ povedal pre Financial Times jeden z významných francúzskych podnikateľov.