Ceny energií na Slovensku sú dôkazom toho, ako rozhodnutia politikov, manažérov štátnych firiem či regulačných úradov priamo ovplyvňujú peňaženku občanov a komplikujú život firmám. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman hovorí o vládnom pláne vybudovať nový jadrový zdroj, o alternatívach ruského plynu a vysvetľuje, čo je za vysokými cenami. „Dodávky plynu od Gazpromu nie sú na dohodnutej úrovni. Prečo SPP doteraz nedal Gazprom na arbitráž, aby ochránil finančné a hospodárske záujmy spoločnosti?“ pýta sa v rozhovore pre TREND.

Je ruský plyn drahší ako alternatívy?

Neexistuje osobitná cena na ruský plyn, nórsky plyn, skvapalnený plyn LNG z USA alebo Kataru. Cena každej megawatthodiny plynu obchodovaného v EÚ sa odvíja od spotových trhov. K tomu sa potom priráta prirážka, ktorá závisí od toho, aký objem si nakúpite, na ako dlho, aký máte harmonogram dodávok. Takže neexistuje osobitná cena na ruský plyn.

Aké sú špecifiká slovenskej zmluvy s Ruskom?

Žiadne. Podľa mojich informácií sa cena počíta na základe vzorca. Dlhodobé kontrakty majú v sebe cenový vzorec, do ktorého vstupuje niekoľko premenných. Základnou súčasťou vzorca je cena na niektorom spotovom trhu a k tomu ostatné premenné. Takže cena sa mení každý mesiac v závislosti od trhu. Pre náš región je určujúci nemecký spotový bod THE Düsseldorf a v prípade krátkodobých kontraktov aj CEGH v rakúskom Baumgartene.

Ale sú tam prítomné aj iné zásadné detaily. Na prelome rokov 2022 a 2023 vznikli s týmto cenovým vzorcom problémy, pretože bol pre SPP výrazne nevýhodný a reálne hrozilo, že SPP sa dostane do neriešiteľných finančných ťažkostí, ak bude pokračovať v nákupe plynu od Gazpromu. Na určitý čas sme museli prerušiť odber dodávok, pretože ruská strana nereagovala na naše požiadavky. Až potom sa rozbehli rokovania a vzorec prešiel určitou úpravou.

Súvisí nejako odoberaný objem s cenou za komoditu?

Ak máte väčší objem nákupu, tým sú podmienky logicky výhodnejšie. To je alfa a omega, ktorá platí pre hocijaký plyn. Ak uzavriete veľký kontrakt na iný plyn, máte na iný plyn výhodnejšiu zmluvu v porovnaní s plynom, ktorý nakupujete na základe kontraktu, ktorý je malý, krátkodobý či flexibilný.

Je možné uzatvoriť kontrakt s podobnými podmienkami ako s Ruskom? Alebo Rusko skutočne ponúka špecifiká, ktoré Slovensko nemôže získať niekde inde?

Ak by to tak bolo, prečo potom nenakupuje ruský plyn celá Európa? A prečo potom od ruského plynu vlani na jeseň odišlo OMV s kontraktom, ktorý malo od konca 60. rokov? Ak by to tak bolo, prečo ceny plynu na Slovensku nie sú historicky nižšie ako inde v Európe? Naopak, na dátach vidíme, že cena plynu je v lepšom prípade priemer EÚ. Myslím tým, samozrejme, neregulovaný subjekt, neregulovaný trh, pretože pre domácnosti je táto cena pokrivená rôznymi zásahmi regulátora a štátnymi zásahmi.

Akú rolu hrajú v cene tranzitné poplatky? SPP tvrdí, že preprava cez Poľsko je drahá.

Ak máte krátky flexibilný kontrakt, cena komodity aj cena za prepravu sú výrazne vyššie – je tam väčšia prémia pre dodávateľa. Ak ten kontrakt máte na dlhšie obdobie, cena komodity aj prepravy je výrazne výhodnejšia. Pozrime sa na kontrakt na dovoz plynu z LNG terminálu Klaipėda v Litve, ktorý na jeseň minulého roka uzavrela ZSE. Ak to môže uzavrieť ZSE, tak prečo by nie SPP? Ale pri pohľade na plynovody a dostupné LNG terminály vidíte, že hlavnou alternatívnou trasou pre nás je nemecko-česká trasa, za istých okolností aj z juhu taliansko‑rakúska.

Aktuálnou politickou témou sú arbitráže. Kto na koho má podať návrh na arbitráž? Neplatí, že dodávateľ je zodpovedný za dodávky plynu?

Platí. Len pripomeniem, že od polovice roka 2021 Gazprom začal krátiť dodávky, neplnil si kontrakty s kľúčovými európskymi odberateľmi. Vtedy šokovaní Nemci, Holanďania a Rakúšania zistili, že zásobníky, ktoré Gazprom vlastnil na ich území, sú pred zimou prázdne alebo poloprázdne. Plus sa začali výrazne krátiť aktuálne dodávky. Teda ešte pred Putinovým útokom na Ukrajinu. Títo vtedy najväčší klienti Gazpromu podali arbitrážne žaloby na Gazprom. Všetci vyhrali na čele s nemeckým Uniperom v žalobe za trinásť miliárd eur. Takže to isté platí v prípade Gazpromu a SPP.

Samotný SPP začiatkom januára tohto roka oznámil, že mu ruský partner prestal dodávať plyn. Ak partner nedodáva komoditu, tak s partnerom rokujete. Ak partner nedokáže napraviť situáciu, nedokáže vám dodať komoditu v objeme, ktorý máte zakontrahovaný v čase podľa harmonogramu, idete na arbitráž. To je úplne štandardný postup.

Dodávky plynu od Gazpromu stále nie sú na úrovniach dohodnutých podľa dlhodobého kontraktu. Prečo SPP doteraz nedal Gazprom na arbitráž tak, ako je to povinnosťou každého manažéra takejto spoločnosti za danej situácie, aby ochránil finančné a hospodárske záujmy spoločnosti? Takže nie Gazprom má dávať SPP na arbitráž. To Gazprom nedodržiava kontrakt, nie SPP.

Môžu byť dôvodom politické tlaky?

Stopercentným akcionárom a vykonávateľom akcionárskych práv štátu za nás občanov je ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva a manažment SPP sú priamo zodpovedné za to, ako je táto spoločnosť riadená.

Hrozí, že na konci jesene Slovensko nemusí naplniť zásobníky na želanú úroveň 90 percent?

Klauzula o 90-percentnom naplnení zásobníkov nespresňuje, nakoľko sa to vzťahuje aj na domáci trh, pretože vo viacerých krajinách – a Slovensko je typický príklad – obchodníci skladujú plyn, ktorý nie je určený len pre domáci trh. Toto bolo jednou z veľkých konkurenčných výhod slovenského plynárenského trhu, že ho tu uskladňovali aj obchodníci, ktorí nepredpokladali predaj plynu na slovenskom trhu. Bohužiaľ, teraz je situácia zásadne odlišná.

Čo je dôvodom?

Rozhodnutie regulátora, keďže ním stanovená cena skladovania je neúmerne vysoká. Následkom je, že európski obchodníci nemajú záujem skladovať plyn na území Slovenska. Takáto regulácia, zdupľovaná rozhodnutiami vlády znamená, že zodpovednosť za plyn sa preniesla pred budúcou vykurovacou sezónou výhradne na SPP. Inak povedané, SPP ponesie všetky finančné náklady spojené so zabezpečením plynu pre celý slovenský trh, a preto si dovolím tvrdiť, že tento plyn bude pre nás všetkých veľmi drahý.

Hrozí, že by potenciálne mohol byť jeho nedostatok?

Nemyslím si, že ho bude nedostatok, pretože plynu je v Európe dosť. Otázkou bude cena. Takže to zvýšenie ceny, o ktorom toľko hovorí premiér Fico, nie je dôsledok problémov s ruským plynom, ale špecificky v slovenských podmienkach môže byť spôsobené zlými rozhodnutiami vlády, regulátora a vedenia SPP. To vytvorí podmienky na to, že SPP bude nútený nakupovať plyn s vysokou prémiou a výrazne vyššími nákladmi než na okolitých trhoch. Obávam sa, že sa to deje už teraz.

Kto na tom získa a kto stratí?

Podmienky, ktoré sa tu legislatívne a regulačne nastavili, sú výhodné pre všetkých, len nie pre SPP a odberateľov, ako sú domácnosti či firmy. Bude na tom zarábať dodávateľ – priekupník plynu pre SPP, bude na tom zarábať prepravca plynu, bude na tom zarábať vlastník zásobníkov plynu. Tento vysoký účet zaplatia odberatelia plynu na území Slovenska.

Domácnostiam by však mala v nejakej forme pomôcť nová, adresnejšia energopomoc. Prečo ste ju nezaviedli už vy?

Na ministerstvo hospodárstva som nastúpil v septembri 2022, keď, mimochodom, začali ceny komodít, elektriny a plynu úplne šalieť. Na prelome rokov stála megawatthodina plynu takmer 350 eur. A to tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu veselo tiekol aj smerom na Slovensko. Teraz cena stúpla približne z 35 na necelých 40 eur za megawatthodinu pre izraelsko‑iránsky konflikt, takže je desaťnásobne nižšia, než bola vtedy.

V situácii, aká bola na konci roka 2022, všetci v Európe prijímali expresné opatrenia, aby udržali v chode ekonomiku, zachraňovali domácnosti a firmy vrátane tých energetických. Prijímať adresnú pomoc sa vtedy jednoducho nedalo. Na Slovensku už vôbec nie, pretože na to neexistovali dáta. Vtedy sme vytvorili systém pomoci s energiami pre všetky subjekty, ktoré majú IČO, veľmi rýchlo, jednoducho a bez papierovania a začali sme vyplácať finančnú pomoc už začiatkom decembra 2022.

Je teda snaha o adresnú energopomoc dobre koncipovaná?

Adresná pomoc je zase ďalší mýtus. Áno, je potrebná, ale nie je to kompetencia ministerstva hospodárstva. Energopomoc pre domácnosti je sociálny program. Ak domácnosť nedokáže platiť za účty – za energie, plyn, elektrinu, teplo, tak je chudobná a nedokáže platiť ani účty za potraviny a iné elementárne služby. Takže je to sociálny program a tie má na starosti v tejto republike aj podľa kompetenčného zákona, aj podľa elementárnej sedliackej logiky ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. To sa má zaoberať touto pomocou. Nerozumiem, prečo si ju súčasné vedenie ministerstva hospodárstva zobralo na seba. Považujem to za obrovskú chybu. Ministerstvo hospodárstva sa má starať o to, aby sa nám prudko nezhoršovalo podnikateľské prostredie a aby bránilo firmy pred nezmyselnými záťažami, ktoré spôsobujú vážne problémy podnikateľom.

Firmy na Slovensku platia tretie najvyššie ceny elektrickej energie v rámci Európskej únie. Ako je také niečo možné?

Slovensko sa najmä v posledných rokoch stalo šampiónom vo vysokých cenách energií. V prípade elektriny je to ešte horšie ako s plynom. Máme dlhodobo jedny z najvyšších cien elektrickej energie pre neregulované subjekty, a to nielen pre firmy. To sú aj školy, nemocnice, proste celý neregulovaný segment. To je vážny problém spôsobený zlou reguláciou a zlou politikou. Elektrina z jadra je najlacnejšia a my máme v energetickom mixe jeden z najvyšších podielov jadrovej energie v portfóliu vyrobenom na území tejto krajiny. Prečo sú potom ceny elektriny u nás dlhodobo jedny z najdrahších v Európe?

Opäť asi pre reguláciu, ale výrobnú cenu môže ďalej ovplyvniť dohoda o novom jadrovom zdroji. Ako ju vnímate?

V prvom rade ma zaujal zvláštny postup zmeny akcionárskej štruktúry v Slovenských elektrárňach. Už v decembri 2015 sa za vtedajšej Ficovej vlády spolupodielnikom Slovenských elektrární stal Energetický a průmyslový holding (EPH). Ten, mimochodom, dominuje v akcionárskej štruktúre slovenského plynárenstva aj od Ficovej vlády z roku 2012. V roku 2015 bola cena za vstupenku do akcionárskej štruktúry Slovenských elektrární 300 miliónov eur. Porovnajte si, koľko nás stojí energopomoc, keď už nič iné. Prečo vtedy štát nezvyšoval podiel v Slovenských elektrárňach? To je pre mňa záhada. A ešte väčšia záhada je to, že ani v súčasnosti sa štát nepokúsil zvýšiť svoj podiel napriek tomu, že mal opciu. Čo sa týka výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ten bol a je plánovaný stále cez spoločný podnik Javysu a ČEZ-u. Zatiaľ som oficiálne nepočul, že by sa na tom niečo zmenilo, aj keď sa teraz čoraz viac hovorí o americko‑kanadskom Westinghouse. Logika nového zdroja bola naviazaná na ukončenie výroby vo V2 v Jaslovských Bohuniciach. Zatiaľ sa hovorí o predĺžení životnosti V2 nad pôvodne plánovanú buď o desať, možno dvadsať rokov. To je úplne štandardné. Samozrejme, potom prichádza otázka harmonogramu výstavby nového zdroja.

Kto bude stavať tú elektráreň?

Westinghouse je jedna zo spoločností, ktorá je z viacerých hľadísk na takúto spoluprácu vhodná. Ale čert sa vždy skrýva v detailoch. Otázkou je dohoda o rizikách výstavby, finančnej náročnosti, podmienkach či harmonograme. Tu už odrazu hovoríme o výsledku. Ale nikto si ani nekladie zásadné a kľúčové otázky: Za akých podmienok? Koľko to bude stáť? Už rok hovoríme o výsledku bez toho, aby prebehla aspoň základná debata. Lebo vo finále ho bude znášať štát, teda my všetci. Ako sa to prejaví na finálnej cene elektriny? To je zásadná otázka. A to zatiaľ nevieme. Je to ako s tou takzvanou prečerpávacou elektrárňou Málinec. Všetci hovoríme o Málinci a doteraz nikto nepredložil ani elementárnu štúdiu a analýzu, prečo stavať, za aké náklady stavať a čo to celé zahŕňa. Diskutujeme o nejakom finále, o niečom, o čom vlastne neexistujú základné dáta. A pritom hovoríme o miliardových investíciách. Mám z toho hrôzu.