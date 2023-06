Mobilní operátori stále evidujú vysoký dopyt po telekomunikačných službách. Vysoké náklady v podobe cien energií či vysoká inflácia a tlak na rast miezd ich však stavajú pred náročné výzvy. Operátor Slovak Telekom ani popri týchto faktoroch v investíciách nepoľavuje. Buduje novú optiku a rozširuje 5G sieť, pričom strategickým cieľom spoločnosti je byť lídrom v oblasti sietí.

O stratégii, trendoch, komunikačných projektoch či odlíšení sa od konkurencie v rozhovore pre TREND viac prezradil Mladen Mitič, riaditeľ komerčnej divízie Mass Market spoločnosti Slovak Telekom.

Ako hodnotíte prvých päť mesiacov roka z hľadiska finančných výsledkov?

Tento rok nastala nová realita. Je to dané externými faktormi vrátane inflácie či vysokými cenami energií. Prejavuje sa v tom, že máme síce vyššie výnosy, no prevádzkový zisk je pod tlakom, čo nebolo v minulosti zvykom. Ak hovoríme čisto o finančnom hľadisku, vidieť, že ukazovatele sa vyvíjajú inak ako po minulé roky. Nezatiahli sme však ručnú brzdu a nechceme prestať s investovaním. Budujeme novú optiku, rozširujeme 5G sieť a snažíme sa toho vstrebať čo najviac, aby neutrpela zákaznícka skúsenosť.

Pre každého mobilného operátora sú veľmi dôležité investície do infraštruktúry. Aká je v tomto stratégia Slovak Telekomu?

Ako najväčší slovenský operátor cítime potrebu najviac investovať do infraštruktúry aj celkovej digitalizácie krajiny. Každý rok sa naše celkové investície pohybujú medzi 140 a 170 miliónmi eur. Vlani sme sa napríklad pohybovali na najvyššej úrovni spektra. Pri investíciách pritom potrebujeme zohľadniť viaceré oblasti. Prvým je optika, kde už niekoľko rokov po sebe budujeme pokrytie pre osemdesiat až stotisíc nových domácností ročne. Nasleduje 5G sieť, ktorá len v minulom roku prišla do 50 ďalších miest či stovky obcí. Paralelne potrebujeme investovať do našich IT systémov, obnovovať licencie na TV obsah a nemenej dôležité je meniť zákazníkom zariadenia za novšie kvôli technológiám či štandardom ako WiFi 6.

Krajina dnes čelí vysokej inflácii a rovnako vysokým cenám energií. Ako sa na základe týchto faktorov vyvíja vaša investičná stratégia?

Ani popri týchto faktoroch v investíciách nepoľavujeme. Pokračujeme v porovnateľnom objeme ako v minulých rokoch. Vidieť to už v prvom štvrťroku – priniesli sme optiku do ďalších tisícok domácností, 5G pokrytie poskočilo o ďalšie percentá, pridali sme kapacitu v 4G sieti. Veríme, že sme zodpovední aj za posun hospodárstva krajiny, lebo naše technológie otvárajú nové možnosti aj ďalším subjektom, prichádza revolúcia v Priemysle 4.0 a cesta z krízy von môže viesť aj cez nárast produkcie. Takže berieme, že naše odvetvie pomáha iným vyvíjať sa, a sme rozhodnutí investovať do zákazníkov i digitalizácie krajiny.

Pre každého operátora sú veľmi dôležité jeho siete a každý sa predbieha v tom, čia sieť je najlepšia. Aká je v tomto smere vaša stratégia?

Myslíme si, že máme najlepšie siete, aj tomu veríme. Napokon, potvrdilo to sedem víťazstiev v rokoch 2015 až 2019 od firmy P3 a neskôr od magazínu Connect. Nedávno prebehlo hodnotenie sietí nezávislej mobilnej analytickej spoločnosti Opensignal, kde sme zvíťazili v jedenástich kategóriách. Strategicky je naším cieľom byť lídrom v oblasti sietí.

Operátori sa dnes sústreďujú okrem iného na hráčov hier či youtuberov a influencerov.