Dodávatelia elektriny a tepla sa zameriavajú na znižovanie uhlíkovej stopy, modernizáciu infraštruktúry a využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Stále však závisia od plynových technológií ako mosta k uhlíkovej neutralite. Kľúčom ku klimatickým cieľom sa stáva kombinácia existujúcej technologickej bázy a najnovších inovácií.

Dôraz na udržateľnosť

Energetická skupina GGE má aj v rámci širšieho stredoeurópskeho regiónu vplyv na dodávku elektriny a tepla. Od svojho vzniku v roku 2007 buduje portfólio zdrojov s dôrazom na udržateľnú a efektívnu výrobu energií. Skupina si vybudovala silnú pozíciu najmä na slovenskom trhu. Pôsobí v oblasti výroby a dodávky vyrobenej elektriny a tepla a prostredníctvom dcérskej spoločnosti Elgas v rámci obchodovania s elektrinou a plynom. Jej stratégia stojí na princípoch účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, teda kogenerácie, ktorá má nižšiu uhlíkovú stopu a vyššiu efektivitu.

„Naším cieľom je rozvíjať riešenia, ktoré umožnia udržateľnú výrobu energií,“ zdôrazňuje manažér pre nákup komodít GGE Miroslav Revák. Príkladom ekologického prístupu je využitie geotermálneho vrtu v spoločnosti Energetika Sereď. Tento prvok OZE dopĺňa plynový základ a umožňuje optimalizovať spotrebu primárnych palív.

Paroplynová budúcnosť

Tepláreň Považská Bystrica využíva paroplynový cyklus, ktorý dokáže rýchlo reagovať na výkyvy vo výrobe z obnoviteľných zdrojov a stabilizovať tak prenosovú sústavu. V časoch rozvoja veterných a solárnych elektrární sa práve takáto flexibilita stáva čoraz dôležitejšou.

„Tieto zdroje dokážu poskytovať vďaka rýchlemu nábehu výkonu rôzne podporné služby nevyhnutné pre stabilitu prenosovej sústavy,“ uvádza manažér M. Revák. Význam týchto služieb rastie spolu s rastom výroby obnoviteľných zdrojov energie, keďže tie nevedia vyrábať elektrinu v nepretržitom profile.

„Tepláreň vie vyrábať elektrinu a teplo z plynu vysokoúčinne,“ ozrejmuje odborník s tým, že pri tom spotrebuje menej plynu ako klasické plynové či uhoľné zdroje. Keďže moderné paroplynové technológie umožňujú efektívnejšie využitie primárnych palív, sú mimoriadne dôležitým medzikrokom pri prechode na cieľový stav – udržateľnú bezemisnú energetiku.

Zelená transformácia

Podľa expertov na energetiku transformácia teplárenstva a energetiky nie je možná bez technologického pokroku. Preto sa skupina GGE sústreďuje aj na modernizáciu zariadení, ktoré ešte nespĺňajú kritériá účinného systému centrálneho zásobovania teplom. Kľúčom k premene takýchto zariadení sú moderné riešenia v podobe tepelných čerpadiel či nové generácie technológií VÚKVET (vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla).

„Sústredíme sa na to, aby sme aj v prevádzkach, ktoré nespĺňajú kritériá účinného systému, tieto kritériá dosiahli,“ vysvetľuje expert M. Revák. V praxi to znamená nielen optimalizáciu existujúcich technológií, ale aj ich obohatenie o prvky obnoviteľných zdrojov energie v rámci CZT (centrálne zásobovanie teplom). To si vyžaduje využitie istých prvkov OZE v rámci systémov CZT, či už sú to tepelné čerpadlá alebo novšie a účinnejšie technológie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Firma skúma aj možnosti nasadenia batériových úložísk, ktoré môžu zlepšiť flexibilitu siete a vyrovnávanie špičiek.

Efektívne využitie plynu nie je len technickým kompromisom, ale legislatívne uznávaným prístupom k dekarbonizácii. Súčasťou pripravovaných investícií v GGE je analýza podmienok pre nasadenie bioplynových staníc a riešení pre zelený vodík. V hre sú tiež systémy uskladňovania energie. Prepojenie týchto technológií s existujúcimi plynovými zdrojmi môže slúžiť ako základ stabilnejšej a čistejšej energetiky budúcnosti.

Plynové technológie a legislatíva Energetické firmy podporujú zvyšovanie podielu OZE pri diverzifikácii technológií, ktoré môžu doplniť alebo čiastočne nahradiť existujúce plynové kapacity. „Tam, kde to dáva logiku a sú na to podmienky, vyhodnocujeme možnosti ďalšieho využitia technológií OZE,“ zdôrazňuje odborník M. Revák z energetickej skupiny GGE. V tomto kontexte má dôležitú rolu legislatíva, ktorá niektoré moderné plynové technológie, napríklad VÚKVET, už klasifikuje ako zelené. „Tieto technológie sa aj v zmysle európskej legislatívy považujú za ‚zelené‘, respektíve účinné aj z environmentálneho hľadiska,“ dopĺňa M. Revák zo spoločnosti. (ts)

