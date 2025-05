Kabína tohto auta obsahuje prvky inšpirované životom a dielom Antoina de Saint-Exupéryho. Prístrojová doska je pokrytá kvalitnou kožou v odtieni criollo brown nappa a zdobená saténovým prešívaním vo farbe tramontane grey, ktorá má podľa dizajnérov pripomínať nebeské chodníky, po ktorých kráčali známe postavy zo spisovateľových kníh. Perleťové prešívanie v odtieni cassel earth beige sa podobá nitom na lietadlách, ktoré pilotoval. Sedadlá sú komfortné, ponúkajú masážnu funkciu, vyhrievanie aj ventiláciu. Auto je dobre odhlučnené, zvuk motora je badateľný len pri studenom motore počas prvých kilometrov.

Nočné videnie

Výborné matrix LED svetlomety sú doplnené o nočné videnie. Jeho systém funguje veľmi intuitívne – na digitálnom prístrojovom štíte je obraz z infračervenej kamery umiestnenej v čelnej maske. Dokáže rozpoznať zvieratá a osoby vo vzdialenosti od pol metra do sto metrov a zreteľne na ne upozorní priamo na prístrojovom štíte. Ako sme sa presvedčili, je to veľmi prínosné napríklad počas daždivých večerov, keď sa cesta leskne, no systém jasne ukáže chodcov pri priechode. Mimo mesta zasa bezpečne identifikoval stádo raticovej zveri kúsok od cesty asi 200 metrov pred vozidlom. Identifikačný systém na zvieratá síce hneď neupozornil vyznačením na displeji (to robí iba do vzdialenosti sto metrov), aj tak však boli jasne viditeľné ako žiarivé body v čiernej tme.

Sofistikovaný systém spolu s modernými svetlami robí z DS 7 jedno z najbezpečnejších vozidiel na nočnú jazdu. Predné reflektory sú osadené 28 diódami rozdelenými do troch radov, ktoré poskytujú dosvit 380 m na dĺžku a 65 m na šírku. Pri prejazde zákrutami sa intenzita krajných diód inteligentne zvyšuje o osem percent. Zlepšuje to osvetlenie okrajov cesty, kde často môžu byť chodci, cyklisti či zver. Plejáda asistenčných systémov v kombinácii s výborným osvetlením a so systémom nočného videnia zaručuje vysoký stupeň ochrany nielen posádky auta, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Motor len priemerný

Technologicky a z pohľadu kvality je DS 7 výnimočné, no pohonná jednotka za týmito vlastnosťami mierne zaostáva. Je jednou z mála vecí, ktoré by sme si v tomto vozidle vedeli predstaviť lepšie. Na každodenné používanie a jazdu je výkon úplne postačujúci, no k prémiovému charakteru vozidla by sa hodil výkonnejší a zároveň tichší agregát. Výkon 96 kilowattov nie je v prípade 1,5-litrového dieselového motora nič oslnivé.

Na trase dlhej 800 kilometrov sme dosiahli priemernú spotrebu 6,9 litra, prevažne pri jazde po diaľnici. V rámci WLTP výrobca udáva spotrebu okolo 5,5 litra, ale v danom segmente ide o bežnú hodnotu. Pochvalu si zaslúži podvozok, ktorý sa aktívne prispôsobuje vozovke a vďaka tomu jazdí neuveriteľne príjemne. DS 7 málokedy prekvapí nerovnosť, na ktorú by nebolo pripravené, pretože neustále skenuje defekty cesty, po ktorej práve ide.

Technické parametre Motor naftový štvorvalec

Pohon predné kolesá

Prevodovka samočinná osemstupňová

Max. výkon 96 kW (130 k)

Krútiaci moment 300 Nm

Zrýchlenie 0 – 100 km/h 10,9 s

Max. rýchlosť 195 km/h

Objem kufra 555 l

Spotreba WLTP 5,1 – 5,5 l/100 km (kombinovaná)

Cena vozidla 41 990 €

Hodiny na palubnej doske

Okrem technológií a komfortu francúzske SUV ponúka aj prvky, ktoré zdôrazňujú jeho luxusný charakter. Napríklad vysúvacie hodiny B.R.M. Chronographes R180 na palubnej doske inde neuvidíte. Majú elegantný podsvietený ciferník a perfektne ladia s celkovým imidžom vozidla. Z pohľadu zábavy počas jazdy

pasažierov poteší audiosústava Focal Electra s výborným zvukovým prejavom.

Nalejme si čistého francúzskeho vína: motor by v tomto vozidle mohol byť lepší – silnejší benzínový či dieselový, poprípade plugin hybrid. To je však asi jediný jeho prvok, pri ktorom možno odporúčať zmenu. Výbava auta s menom Antoine de Saint-Exupéry je efektná a pôsobí prémiovo. Značke DS 7 pridáva na exkluzivite a ďalej zvyšuje dojem prémiovosti, ktorý k nej patrí.