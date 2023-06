Ale kto hľadá, ten nájde. Exposlanec Györgyi Gyimesi zrejme nepovažuje Trianon práve za pozitívny historický okamih. Ak by sa však nestal, nedostával by (nielen poslanecký) plat v relatívne stabilnom eure, ale v oveľa inflačnejšom a nestabilnejšom forinte. Dajme však fóry bokom. Porovnanie Slovenska a Maďarska či ďalších okolitých štátov poskytuje veľmi dobrý pohľad na monetárne alternatívy. Slovensko je príliš malá súčiastka eurozóny, menová politika sa riadi priemerom za celý euroblok. Aj preto ECB prvýkrát zvýšila sadzby až vlani v júli. V tom čase už Česi ukončili prihadzovanie a doteraz iba udržiavajú základnú sadzbu na úrovni sedem percent. Maďari ťahali ešte do septembra, ich hlavná sadzba je odvtedy rovných 13 percent. To sa prejavuje aj na hypotekárnych sadzbách.

V Budapešti vláda zakročila cenovými stropmi vrátane zásahov do hypoték. Ako však v marci upozornil guvernér tamojšej centrálnej György Matolcsy, práve cenové stropy podľa neho pridali k inflácii ďalšie tri až štyri percentá. Čiastočne aj preto, že obchodníci preniesli náklady do cien neregulovaných, ale žiadaných tovarov. Vzťah medzi centrálnou bankou a vládou sa vyhrotil a prispel k prudším výkyvom forintu. Teória hovorí jasne, oslabovanie domácej meny pomáha exportu a podporuje prílev nákupného turizmu. To je však problém, ak sú ceny umelo držané dole, miestami až pod úrovňou nákladov. Oslabovanie meny má aj druhú stranu mince, o čom Maďari tiež dobre vedia. Okolo roku 2005 sa v krajine masovo rozšíril nápad vziať si úver vo švajčiarskych frankoch za výrazne nižšiu sadzbu, ktorá bola pre „tvrdú menu“ prirodzená. Po prudkom oslabení forintu sa však stovky tisíc dlžníkov dostali do problémov. Mohli si tak v praxi overiť, prečo je dôležité mať úver a príjmy v rovnakej mene.

Ak má byť argumentom proti zavedeniu eura práve ponechanie monetárnej politiky v rukách štátu, príklad Maďarska, ktoré malo v apríli najvyššiu infláciu v EÚ, ukazuje sa, že to neplatí automaticky. Naopak, jasne vidno, že nezávislosť centrálnej banky naráža na politické tlaky. Z tohto pohľadu je predsa len ECB silnejším hráčom. Určite v prostredí ničím nekrytých peňazí, kde sa vnútorná hodnota peňazí hľadá ťažko a závisí najmä od dôvery v bavlnené papieriky. Napriek tomu vysoká inflácia niektorým dlžníkom vyhovuje. Nie nadarmo sa hovorí, že štáty dlhy nesplácajú, ale vyrastajú z nich, keď sa znižuje pomer dlhu k HDP, ktoré vďaka inflácii rastie pomerne rýchlo, aspoň v nominálnom vyjadrení. Na takomto základe vznikol aj spor o kvalitu verejných financií na Slovensku. Relatívne priaznivý vlaňajší deficit bol výsledkom toho, že ekonomika síce reálne rástla iba o 1,7 percenta, ale porovnávacia báza pre dlh a deficit sa nafúkla až o 9,4 percenta, teda o nominálny rast HDP. V inflácii sa však nestrácajú len dlhy krajín, ale aj úspory jednotlivcov. Menová politika postavená na nekrytých peniazoch neznehodnocuje peniaze náhle ako menová reforma pred 70 rokmi, ale plazivo a systematicky.