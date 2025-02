Kompaktný elektromobil

Kia digitálne predstavila nový model EV4, ktorý ponúkne dve karosárske varianty – sedan a hatchback. Ide o mimoriadne dôležitý model, ktorý bude akousi alternatívou ku tradičnému kompaktnému hatchbacku Ceed. EV4 je navrhnutý podľa dizajnovej filozofie „Opposites United“, ktorá kombinuje ostré línie s funkčnými prvkami. Technické detaily sa dozvieme asi už čoskoro.

Extrémne Xiaomi

Čínske Xiaomi so svojím novým elektrickým výkonným modelom SU7 Ultra láme rekordy. Na okruhu v Šanghaji časom 2:09,944 minúty vytvoril nový rekord pre sériové vozidlá. Prekonal výkon auta Porsche Taycan Turbo GT.

Cesta ako nabíjačka

Na dvojkilometrovom úseku diaľnice pri francúzskej obci Angervilliers integrovali do vozovky masívne kovové prvky – cievky na indukčné nabíjanie elektrických vozidiel. Podľa jednej štúdie by takéto indukčné nabíjacie trasy mohli znížiť emisie nákladných vozidiel až o 86 percent. Do roku 2030 by ich mohlo byť v prevádzke tritisíc kilometrov.