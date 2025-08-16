Robert Fico v pomerne krátkom čase zmenil hlavnú energetickú tému krajiny z ruského zemného plynu na americké jadro. Ako hlavné dôvody uviedol predpokladaný nárast spotreby elektriny o 80 percent a nemožnosť zabezpečiť tento objem obnoviteľnými zdrojmi. Slovensko je tak blízko k podpisu medzivládnej dohody o výstavbe šiesteho reaktora. Uzavrieť dohodu je pomerne jednoduché, jej realizácia však bude najkomplexnejšou úlohou, pred ktorou Slovensko kedy stálo. Verejnosť sa obáva schopnosti krajiny zrealizovať projekt, ktorý je z technického, dodávateľského aj finančného hľadiska extrémne náročný. Ak nevyjdú finančné predpoklady, miliardy za elektrinu z jadra budú splácať daňoví poplatníci.
Ivan Štefunko, PS
Nová jadrová elektráreň je suverénne najväčšia investícia v histórii Slovenska. Má stáť približne trinásť miliárd eur, čo je ekvivalent desiatich veľkých nových nemocníc alebo stoviek kilometrov diaľnic. Toto rozhodnutie sa preto netýka len nás, ale aj našich detí a vnúčat. A presne tak by sa k nemu malo aj pristupovať. Mali sme o ňom už dávno viesť odborné konzultácie a širokú verejnú diskusiu.
Nie sme proti jadrovej energii ani proti spolupráci s firmou Westinghouse. Sme však zásadne proti tomu, aby vláda urobila takéto kľúčové rozhodnutie potichu, bez diskusie a absolútne netransparentne. Vláda musí byť schopná verejnosti pre-ukázať, že na stole mala viacero ponúk a vybrala tú najlepšiu. My však máme informácie, že s jedným relevantným globálnym hráčom vláda vôbec nerokovala, hoci o tender mal záujem. Pri projekte takýchto rozmerov je podobný postup neakceptovateľný.
Samotnej diskusii o dodávateľovi mala predchádzať debata o energetickej stratégii Slovenska. Namiesto riadnej koncepcie len plátame diery a „stratégiu“ udávajú svojvoľne dvaja ľudia vo vláde. Slovensko bude potrebovať viac elektrickej energie, najmä pri nevyhnutnej elektrifikácii priemyslu. Jadro je jedným zo zdrojov, ale musíme hovoriť aj o potenciáli obnoviteľných zdrojov, o batériových úložiskách a o energetickom mixe ako o komplexnom celku.
Túto diskusiu vláda a jej nominanti ideologicky potláčajú. Predseda regulačného úradu Holjenčík vyhlasuje, že cez neho obnoviteľné zdroje neprejdú, a robí všetko pre ich obmedzenie – či už zvyšovaním poplatkov za pripojenie, alebo najnovšie úpravou poplatku za odchýlku. Moderným technológiám, ktoré sú vo vyspelom svete štandardom, tak naša vláda a jej nominanti programovo bránia.
Minister Taraba, ktorý má byť garantom zelenej transformácie, nedávno vyhlásil, že obnoviteľné zdroje sú „cestou do pekla“. S takýmto prístupom je nemožné viesť konštruktívnu diskusiu o energetickej budúcnosti krajiny. Bez nej nedokážeme Slovensko posunúť vpred a zabezpečiť lacnejšiu a bezpečnejšiu energiu.
Jozef Hajko, KDH
Vzhľadom na predpokladaný rast spotreby v nasledujúcich desaťročiach a zvyšovanie podielu OZE bude Slovensko potrebovať nový stabilný zdroj elektrickej energie. Ak chceme dosluhujúcu jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nahradiť po roku 2040 podobným zdrojom, treba konať už dnes. Ale nie takým spôsobom, ako to robí vláda Roberta Fica.
Nestačí nám nejaký strohý 50-stranový vládny materiál a séria silných vyhlásení, potrebujeme analytický a koncepčný prístup. Opodstatnené otázky vyvoláva otázka staviteľa a financovania. Ak bude staviteľom slovenská vláda, ako to stále počúvame, potom nesedí, že vo firme, cez ktorú sa to má udiať, je len niečo vyše polovičným akcionárom. Chýba aj jasný zámer, ako výstavbu v časoch katastrofálneho stavu verejných financií zaplatiť – či to má byť len zo štátnych prostriedkov, či by šlo o dodávateľský úver, či by sa použila forma PPP alebo by vláda garantovala výkupné ceny vyrobenej elektriny a na to naviazala budúce splácanie záväzkov.
Pripomeniem, že pri analýzach treba myslieť aj na budúce výdavky na likvidovanie elektrárne. Útvar hodnoty za peniaze nedávno vypočítal, že na vyraďovanie jadrovej elektrárne v Bohuniciach a štyroch blokov v Mochovciach plus na skladovanie vyhoreného jadrového paliva bude treba do roku 2037 zhromaždiť v nominálnych cenách 20 miliárd eur. To je porovnateľná suma s tou na výstavbu nového jadrového zdroja. A vláda bude musieť popri tom oveľa viac podporovať budovanie obnoviteľných zdrojov energie, inak nesplní klimatické ciele.
Osobitnou otázkou je výber potenciálneho dodávateľa novej elektrárne. Tu už ide o politické rozhodnutie najvyššieho rangu, pretože súvisí s medzinárodným postavením Slovenska, čo však neznamená, že by sme nemali výber podrobiť súťaži. Vidíme, že toto všetko sa bude týkať niekoľkých volebných období počnúc tým dnešným, preto vyzývame vládu Roberta Fica, aby o tom otvorila vážnu a kultivovanú diskusiu naprieč politickým spektrom. KDH je na ňu prichystané a domáha sa jej.
Karol Galek, SaS
Slovensko bude v horizonte najbližších 20 rokov potrebovať nový jadrový zdroj z dvoch dôvodov. Prvým je rastúca spotreba elektriny v dôsledku elektrifikácie priemyslu, rozvoja elektromobility, prechodu na tepelné čerpadlá a vyššieho dopytu po chladení v lete. Druhým je očakávaný výpadok vo výrobe elektriny po skončení životnosti dvoch blokov elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach v roku 2045. Aj po uvedení nového zdroja však podiel jadra na spotrebe elektriny klesne, preto bude nutné paralelne rozvíjať obnoviteľné zdroje, najmä slnko, vietor a vodu. Keďže Slovensko nie je energetický ostrov, bilancia výroby a spotreby sa bude vyvažovať v rámci spoločného trhu s elektrinou, no napriek jadrovým projektom v Česku, Poľsku a Maďarsku možno očakávať nedostatok elektriny.
Počas nášho pôsobenia na ministerstve hospodárstva sme projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach zachránili a opäť naštartovali: vydali sme osvedčenie na výstavbu a doručili kompletnú dokumentáciu na povolenie umiestnenia stavby Úradu jadrového dozoru SR. Súčasná vláda, najmä premiér Robert Fico, však podniká kroky, ktoré môžu projekt opäť zastaviť. Ide najmä o netransparentné konanie voči potenciálnym dodávateľom jadrovej časti a pochybné tendre na analýzy a služby. Ministerka Saková navyše vytvára nejasnosti vo financovaní: do zákona o energetike presadila model zmluvy o vyrovnávacom režime, a to bez transparentného výberu, len rozhodnutím vlády.
Príprava aj výstavba musia byť úplne transparentné a nespochybniteľné ďalšími vládami či uchádzačmi. Zároveň má existovať jeden generálny dodávateľ s plnou zodpovednosťou aj za možné predraženia či meškania. Keďže realizácia a prevádzka projektu spolu presiahnu takmer jedno storočie, potrebný je široký spoločenský a politický konsenzus o všetkých krokoch. Preto na septembrovom zasadnutí hospodárskeho výboru spolu s KDH a PS navrhneme zriadenie parlamentnej komisie pre nové energetické zdroje na Slovensku, ktorá bude vykonávať dohľad a zároveň zbierať podnety od odbornej verejnosti.