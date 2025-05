Nezáujem Spojených štátov o Parížsku klimatickú dohodu nastoľuje otázku, ako to ovplyvní konkurencieschopnosť európskych firiem. Konkurencieschopnosť slovenských firiem pritom môže podlomiť aj nesprávne nastavená environmentálna politika Európskej únie. O rizikách a zároveň o cestách, ako sa im vyhnúť, hovorí generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.

V rozhovore pre TREND zdôraznil, že napriek všeobecnému presvedčeniu majú slovenské firmy z pohľadu uplatňovania zelených opatrení veľký potenciál. Brzdí ich napríklad aj nedostatočná podpora štátu, čo ich v porovnaní s firmami z iných európskych krajín znevýhodňuje.

Spojené štáty už druhýkrát vypovedali Parížsku klimatickú dohodu. Ako to môže ovplyvniť konkurencieschopnosť európskych spoločností v porovnaní s americkými?

Keď jedna z najväčších ekonomík opakovane odstupuje od Parížskej dohody, ukazuje to, že klimatická zodpovednosť nie je vo svete samozrejmosťou. Pre planétu je to krok späť. Klimatická zmena sa už deje a jej vplyv cítime všetci. Cítia ho aj v Spojených štátoch, ktoré v posledných rokoch zažívajú čoraz ničivejšie požiare či extrémne výkyvy počasia.

Európske firmy pritom investujú miliardy do znižovania emisií, plnia prísne pravidlá a platia vysoké ceny za emisné povolenky. V USA sú v mnohých sektoroch podmienky oveľa voľnejšie, čo má priamy vplyv na konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Ak máme súťažiť na globálnom trhu, musíme hrať podľa rovnakých pravidiel. Inak riskujeme presun výroby mimo Európy, čo sa nazýva carbon leakage. Zhoršia sa tým aj vyhliadky pre samotné klimatické ciele. Nestačí len sprísňovať pravidlá u nás, zatiaľ čo inde ich rušia. Európska únia musí aktívne chrániť svoj priemysel, posilniť nástroje, ako napríklad uhlíkové clo, a zabezpečiť, že ekologická transformácia nebude znamenať ekonomické oslabenie. Zelená transformácia má zmysel len vtedy, ak ju zvládneme spoločne a udržíme pritom pracovné miesta, výrobu aj investície v Európe.

Aký postoj ku Green Dealu zastáva Asociácia priemyselných zväzov a dopravy?

V prípade Green Dealu nie je otázka, či áno alebo nie. Skutočná otázka je ako – ako ho nastaviť tak, aby bol zelený a zároveň ekonomicky udržateľný. Ciele Green Dealu podporujeme, no spôsob ich dosahovania musí byť realistický, predvídateľný a férový voči európskym priemyselným firmám. Bez toho riskujeme, že stratíme fabriky, pracovné miesta aj konkurencieschopnosť.

Pozitíva vidíme v tom, že Green Deal otvoril obrovský priestor pre inovácie, výskum, nové technológie a investície do čistejšej výroby. Tieto zmeny majú potenciál modernizovať priemysel, pričom mnohé slovenské firmy už dnes dokazujú, že môžu byť súčasťou zeleného riešenia. Na druhej strane upozorňujeme na to, že zvyšujúca sa regulácia, administratívna záťaž a vysoké náklady na energie dostávajú priemysel pod čoraz väčší tlak. A pokiaľ iné regióny sveta neplnia rovnaké záväzky, hrozí, že namiesto nižších emisií budeme mať len vyšší neekologický dovoz a, paradoxne, zatvorené ekologické prevádzky.

Ako hodnotíte pripravenosť slovenských podnikov na implementáciu požiadaviek Green Dealu, najmä v oblasti znižovania emisií a prechodu na obnoviteľné zdroje?

Mnohé naše firmy už dnes investujú do znižovania emisií, zefektívňujú technológie a pracujú s obnoviteľnými zdrojmi – no nie preto, lebo to nariaďujú regulácie, ale preto, lebo vedia, že bez udržateľnej výroby nemajú budúcnosť. Prišli by o výhodné úvery, vypadli by z dodávateľských reťazcov, stratili by zákazníkov, ktorí čoraz častejšie vyžadujú udržateľné produkty. Ale narážajú pri tom na tri zásadné prekážky – vysoké ceny energií, ktoré znižujú ich konkurencieschopnosť, veľké vstupné investície a zložitý, často nejasný legislatívny rámec. Zásadným problémom je aj nerovnováha v štátnej pomoci v rámci Európskej únie. Kým veľké ekonomiky si môžu dovoliť intenzívne podporovať priemysel, slovenské firmy čelia rovnakým pravidlám, ale bez porovnateľných možností na štarte.

Technologický potenciál máme, firmy sú pripravené konať, ale bez stabilných pravidiel a dostupného financovania sa nepohneme ďalej. Ak má priemysel znižovať emisie, musíme mu najprv pomôcť zvládnuť tlak vysokých cien energií a dať istotu, že štát aj Európska únia sú jeho skutoční partneri a nie sú len tí, čo nastavujú podmienky a kontrolujú ich plnenie.

S udržateľnosťou sa spája problematika transformácie slovenského priemyslu. Ktoré sektory podľa vás môžu z Green Dealu profitovať najviac a ktoré budú čeliť skôr negatívnym vplyvom zelenej legislatívy?