Posledných desať rokov sa vzťah medzi životným poistením a dlhodobým finančným zabezpečením výrazne zmenil. V súčasnosti je čoraz zreteľnejší trend oddelenia poistnej ochrany a investovania. Klienti sú finančne zdatnejší, zaujímajú sa o poplatky, výkonnosť aj flexibilitu produktov. Finanční sprostredkovatelia sa prispôsobili a uprednostňujú riešenia, ktoré ponúkajú vyššiu návratnosť a transparentnosť. Trh sa mení a poisťovne reagujú ponukou čisto rizikových produktov a inováciami v oblasti služieb. V ankete TRENDU o téme hovoria odborníci z brandže.

Tünde Ďuričeková, poistná analytička, Simplea

Vzťah medzi životným poistením a dlhodobým finančným zabezpečením prešiel za posledné obdobie výraznou transformáciou. Trendom je odklon od kombinovaných produktov (investičného životného poistenia, IŽP) a presun k oddeleným produktom, teda samostatnému rizikovému životnému poisteniu a investičným nástrojom. Táto zmena bola ovplyvnená viacerými faktormi z pohľadu poisťovní, finančných sprostredkovateľov a klientov. Boli to regulačné zmeny ako prísnejšie pravidlá pre transparentnosť nákladov a zverejňovanie rizík, nutnosť vysvetliť klientovi náklady, poplatky a výnosové scenáre. Ukázalo sa, že IŽP je často nevýhodné pre vysoké vstupné poplatky, nízku flexibilitu a neprehľadnosť. Klienti sa častejšie pýtajú na poplatky, výkonnosť, transparentnosť a flexibilitu. Vedia si porovnať výkonnosť a nákladovosť produktov. Od poistenia očakávajú ochranu prostredníctvom rizikového životného poistenia a preferujú oddelené investovanie, ktoré je lacnejšie, efektívnejšie i flexibilnejšie. Investičnú stratégiu môžu meniť kedykoľvek bez viazanosti na poisťovňu. Aj z pohľadu finančných sprostredkovateľov je preferované rozdelenie poistnej ochrany a investovania, keďže investovanie bez poistných poplatkov je efektívnejšie a poskytuje klientom lepšiu návratnosť investícií.

Tomáš Šrot, riaditeľ odboru produktmanažmentu, OVB Allfinanz Slovensko

Za posledných desať rokov sme boli svedkami zásadnej zmeny v tom, ako sa životné poistenie vníma v kontexte dlhodobého finančného zabezpečenia. Kým v minulosti boli populárne produkty, ktoré spájali poistnú ochranu s investičnou zložkou (produkty investičného alebo kapitálového životného poistenia), teraz vidíme odklon od tohto modelu. Dôvodom je snaha o väčšiu transparentnosť, efektivitu a férovosť voči klientovi. Finanční sprostredkovatelia odporúčajú oddeliť poistnú ochranu, čiže poistné riziká, ako sú smrť, invalidita alebo kritické choroby, od investovania. Investície totiž klient dokáže realizovať lacnejšie a flexibilnejšie, zatiaľ čo rizikové životné poistenie vie presne zacieliť ochranu na požiadavky a potreby klienta. Aj pri porovnávaní produktov investičného životného poistenia s kombináciou samostatného rizikového životného poistenia a priamych investícií často vychádzajú produkty IŽP nevýhodnejšie, a to ako z pohľadu rozsahu a výšky poistného krytia, tak z pohľadu výkonnosti a nákladov fondov. Tento posun je dôsledkom vývoja trhu, regulačných požiadaviek i rastúcej finančnej gramotnosti klientov.

Ondrej Reichbauer, manažér vývoja produktov poistenia osôb, Union poisťovňa

Zmeny v legislatíve mali vplyv na vývoj investičných produktov a posun poisťovní k čisto rizikovým produktom, ktoré pre ne predstavujú z hľadiska administrácie jednoduchší a pre klienta transparentnejší produkt. Jednoduchšie riešenia sporenia mimo poistenia s možnosťou vyšších výnosov a širšej škály investičných možností klienti preferujú viac. Sprostredkovatelia poistenia sa tak snažia viac uspokojiť potreby a požiadavky svojich klientov. Poisťovne navyše môžu zamerať pozornosť na riziká a ich krytie podľa meniacich sa požiadaviek a potrieb klientov v meniacom sa svete. Inovácie, nové produkty, kvalitné služby, jednoduchá a zrozumiteľná komunikácia, znižovanie nákladov a férové poistné sú tak hlavnými zbraňami konkurenčného boja poisťovní o klientov a priazeň sprostredkovateľov.

Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie, FinGO.sk

Investičné životné poistenie bolo kedysi veľmi obľúbené, no dnes sa už príliš neoplatí a je dlhší čas na ústupe. Kvalitní finanční sprostredkovatelia v súčasnosti uprednostňujú oddelenie poistnej ochrany od investovania. Zatiaľ čo v minulosti bol kombinovaný produkt považovaný za výhodný, dnes sa ukazuje ako neefektívny, pretože moderné nízkonákladové investičné nástroje poskytujú vyšší potenciál výnosu pri nižších nákladoch. Súčasný trend je jasný: je zmysluplnejšie uzatvoriť si rizikové životné poistenie a zvlášť investičný produkt. Pre klienta ide o prehľadnejšie a výhodnejšie riešenie. Dôvodom ústupu investičného životného poistenia sú i vysoké poplatky, ktoré výrazne znižovali reálny výnos pre klienta. V porovnaní s dnešnými nízkonákladovými riešeniami, často aj daňovo výhodnejšími, je investičné životné poistenie zastarané, neefektívne a pre klienta zbytočne drahé. Trh preto prechádza k transparentnejším a výhodnejším riešeniam.

Peter Matovič, obchodný riaditeľ, PARTNERS Group SK

Za posledných desať rokov sa ukázalo, že kombinované produkty, napríklad investičné alebo kapitálové životné poistenie, sú pre klientov často zložité, neprehľadné a z dôvodu zmeny legislatívy nákladovo neefektívne. Zákony a nariadenia ukladajú mnohé povinnosti. Je to záťaž pre poisťovne a pre klienta z toho vyplýva množstvo dokumentov, ktoré musí dostať a nerozumie im. Sprostredkovateľ to musí vedieť zrozumiteľne vysvetliť, čo je náročné na čas a vzdelávanie. Preto je pre klienta efektívnejšie a výhodnejšie mať namiesto jedného komplexného riešenia radšej dva samostatné, plnohodnotné produkty. V rámci rizikového životného poistenia si môže na mieru ošetriť riziká výpadku príjmu v prípade invalidity v dôsledku kritických chorôb alebo úrazov. Je to riešenie, ktoré v prípade správneho nastavenia poistnej sumy dokáže reálne pokryť všetky náklady spojené s liečbou a so stratou príjmu v dôsledku choroby. Rovnako v prípade investičného produktu sa celá suma zhodnocuje bez kompromisov a rýchlejšie tak buduje finančný majetok klienta.

Katarína Faktorová, CSO, Finportal

Za posledných desať rokov prešiel vzťah medzi životným poistením a dlhodobým finančným zabezpečením transformáciou. Kým v minulosti sa kombinované produkty, teda investičné životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie považovali za štandardné riešenie, ktoré „v jednom“ spájali ochranu aj investovanie, dnes prevláda trend ich oddelenia. Ide o odpoveď na požiadavky trhu – vyššiu transparentnosť, zrozumiteľnosť a dôveru. Hoci kombinované produkty môžu mať v určitých prípadoch svoje miesto, dominantným prístupom sa stáva oddelenie ochrany a budovania majetku. Navyše sú klienti informovanejší, porovnávajú produkty a kladú väčší dôraz na transparentnosť nákladov. V kombinovaných produktoch často nebolo vidieť, koľko ide na poistnú ochranu a koľko na investovanie. Kombinácia rôznych nevýhod viedla k nedôvere. Prísnejšie regulácie kladú dôraz na vysvetlenie rizík a nákladov. Finanční sprostredkovatelia sú tak viac motivovaní ponúkať produkty, ktorým klienti lepšie rozumejú, a to zvlášť rizikové životné poistenie a zvlášť investičné produkty. S rozvojom digitálnych nástrojov a porovnávačov je jednoduchšie nájsť špecializované produkty s lepšími podmienkami, či už ide o rizikové poistenie alebo investičné fondy. Oddelené produkty tak umožňujú väčšiu flexibilitu pri výbere.