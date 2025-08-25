Agilita je na nezaplatenie. Počas jedného októbrového víkendu v roku 2023 čínska automobilka Chery narýchlo zvolala inžinierov a dodávateľov do centrály v meste Čao-jüan. Cieľ bol jasný: pripraviť nové SUV Omoda 5 na expanziu do Európy. Vyžadovalo si to prispôsobiť vozidlo na rýchlejšiu jazdu a rozbité cesty. Model musel prejsť väčšími úpravami. No už o šesť týždňov automobilka začala dílerom dodávať vozidlá vybavené novým riadením, systémom kontroly trakcie, brzdami, tlmičmi vibrácií a pneumatikami. Takáto rýchla úprava vozidla je pri európskych automobilkách nepredstaviteľná, potvrdili experti pre Reuters, ktorý príbeh priniesol. Podľa ich odhadov by celý proces trval v Európe viac ako rok.
Prístup Chery nie je v čínskych podmienkach ničím výnimočný. Netýka sa len malých úprav, ale aj kompletného vývoja alebo redizajnu vozidiel. Podľa konzultačnej spoločnosti AlixPartners trvá vývoj nového plugin hybridného modelu na čínskom trhu 1,6 roka, pričom zahraničným značkám zaberie 5,4 roka. S takýmto prístupom môže Chery každý rok ponúknuť päť až desať dizajnových variácií nových vozidiel. Tie, ktoré sa neuchytia, hodí rovno do koša.
Veľký rozdiel oproti tradičným automobilkám naznačuje aj rozdielny vývojový cyklus. Výroba nového auta je v Číne často iba pokračovaním procesu vývoja, keď automobilka neustále vylepšuje vozidlá na základe spätnej väzby od používateľov. S takýmto prístupom nie je prekvapujúce, že čínske automobilky vlani zvýšili svoj globálny predaj zhruba o 40 percent. Na porovnanie, Tesla zaznamenala prvý rok, keď jej globálny predaj klesol.
Ešte začiatkom roka Elon Musk uviedol, že čínske automobilky „zdemolujú“ globálnych rivalov, ak štát nesiahne po clách. „Ak sa nezavedú obchodné bariéry, prakticky zničia väčšinu ostatných automobiliek na svete,“ povedal. „Sú nesmierne dobrí.“ Aj preto Európska únia zaviedla clá presahujúce 20 percent z ceny, a to najmä z dôvodu štátnej podpory čínskych automobiliek. Stačiť to však nebude.
Tri ingrediencie úspechu
Znie to paradoxne, no čínske plánované hospodárstvo vytvorilo jeden z najkompetitívnejších trhov na svete. Len v oblasti elektrických vozidiel na trhu pôsobí viac ako sto automobiliek. Drvivá väčšina z nich páli veľké množstvá kapitálu a ziskových je len niekoľko. Pri prebiehajúcej cenovej vojne prežije iba malá časť z nich. Jednou bude zrejme aj najväčšia čínska automobilka BYD.
Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Wang Čchuan-fu je hlavným strojcom úspechu spoločnosti. Svojím oduševnením prispel k tomu, že rozhodovacia štruktúra vo firme je plochá. Medzi pracovníkmi a riaditeľom je iba niekoľko manažérov. Pri počte 900-tisíc zamestnancov ide o úctyhodný výkon. Rozhodnutia dokážu robiť rýchlo a efektívne. BYD podporuje kultúru života zameraného na prácu. Je bežné, že v Číne sa pracuje dvanásť hodín denne šesť dní v týždni. Pre európskeho zamestnanca ťažko predstaviteľné. Aby sa práca stala čo najefektívnejšou, zamestnanci získavajú bývanie, školy či dopravu podporované firmou.
Napriek vysokej agilite a motivácii je pre spoločnosť asi najväčšou pridanou hodnotou vertikálna integrácia. Efektivita firmy BYD spočíva v schopnosti vyrábať si vlastné komponenty a nespoliehať sa na dodávateľskú sieť. Podľa AlixPartners až tri štvrtiny dielov v modeli Seal pochádzajú z vlastnej produkcie oproti jednej tretine v modeli ID.3 od Volkswagenu.
Hlavná úspora však vzniká na batérii, ktorá je najdrahšia položka elektrického auta. BYD, ako aj ostatné čínske spoločnosti strávili posledné dve dekády tým, že si zabezpečovali prístup k baniam po celom svete, aby získali dôležité suroviny, ako lítium alebo kobalt. Produkcia surovín, preprava, rafinácia a výroba batérií, to všetko je v réžii BYD.
Opakuje sa tak príbeh spred jeden a pol storočia, keď sa vertikálna integrácia stala dominantnou črtou vznikajúceho kapitalizmu v USA. Jedným z jej priekopníkov bol Henry Ford, ktorého cieľom bolo postaviť gigantickú továreň, ktorá na vstupe spracuje suroviny a na výstupe dodá hotové autá. Nie je prekvapením, že H. Ford v Brazílii založil mesto Fordlandia, ktoré malo zabezpečovať dodávky gumy potrebnej na výrobu pneumatík. V deglobalizovanom svete sa vertikálna integrácia stáva veľkou výhodou.
Útok na Európu
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?