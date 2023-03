Aplikácia TikTok sa teší obrovskej popularite hlavne medzi mladými ľuďmi. V posledných dňoch však mnohé krajiny zakázali jej používanie zamestnancom v štátnych inštitúciách. Zákaz sa vzťahuje na služobné zariadenia. Dôvod? Obavy zo špionáže. TikTok totiž vlastní čínska spoločnosť ByteDance, ktorá je podozrivá z toho, že všetky dáta poskytuje čínskej vláde.

Odborník na kyberbezpečnosť Andrej Aleksiev tvrdí, že obavy sú na mieste a v rozhovore pre TREND okrem iného vysvetľuje, prečo sú pre Čínu dáta také dôležité.

Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu pod článkom.

V rozhovore sa tiež dozviete: na aké účely sa dáta zbierajú,

aký je rozdiel medzi čínskymi a americkými aplikáciami,

ako sa chrániť voči škodlivým aplikáciám,

prečo sú zo špionáže obviňované najmä čínske firmy.

Vo viacerých krajinách zakázali štáte inštitúcie svojim zamestnancom používať aplikáciu TikTok. Dôvodom sú obavy zo špionáže.



Najväčšia obava spočíva v tom, že nemáte kontrolu, čo sa deje s dátami. Facebook či Instagram je omnoho väčší a máte tam niekoľkonásobne viac používateľov. Čo sa týka TikToku, dáta a dátové centrá sú mimo Európskej únie a Spojených štátov, kde jurisdikcia nemá svoju možnosť a vymožiteľnosť práva je minimálna. Z tohto dôvodu je naozaj vážna obava, že tieto dáta môžu byť zneužité.



Samozrejme, je zjavné, že prišlo k nejakým podozreniam, že tieto dáta už boli zneužité. Vieme, že režim v Číne je špecifický a nie je to demokratická krajina a štát má prístup k všetkým informáciám. Takže z tohto dôvodu úplne rozumiem obave, že dáta môžu byť zneužité o to viac, že TikTok je prevažne využívaný našimi deťmi.

Sú práve deti najzraniteľnejšie?



Áno. Myslím si, že necelých 50 percent používateľov sú deti a v podstate je to tá najzraniteľnejšie časť populácie, naša budúcnosť, a preto ich musíme zvlášť chrániť. Budúcim bohatstvom spoločnosti sú dáta. Vidíme teraz, že krajiny sa predbiehajú v tom, ktorá bude viac investovať do algoritmov umelej inteligencie či strojového učenia, teda v podstate do možnosti, ako spracovávať neštruktúrované dáta.



Keď si zoberieme, že TikTok o nás zozbiera obrovské množstvo dát, ktoré nemáme pod kontrolou, v budúcnosti využitím či už kvantových počítačov a spomínaných sofistikovaných algoritmov vedia využiť tieto dáta na také aktivity, ktorých limit nám poskytne len fantázia. Nesmieme zabúdať na to, že čokoľvek urobíme na internete či v interakcii s aplikáciou, zanechávame digitálnu stopu a v budúcnosti to môže byť použité proti nám alebo aj proti krajinám.

TikTok neexistuje týždeň a ani mesiac. Doteraz bola táto sociálna sieť z hľadiska obáv bezpečná?



TikTok nie je aplikácia, ktorá má veľkú históriu. Približne v roku 2018 sa dostala na americký trh a má najvyšší nárast používateľov zo všetkých sociálnych sietí. Ďalšia vec je jurisdikcia. Ak si zoberieme napríklad Twitter, Facebook alebo obdobné platformy, keď potrebujete získať nejaké dáta, tak prostredníctvom súdu a súdnym príkazom viete dáta získať. TikTok ako čínska aplikácia nemusí spĺňať nič.

Ak by nejaký súd v Európe alebo v Amerike chcel niečo nariadiť, tak nemá silu, aby donútil TikTok správať sa nejakým normatívnym spôsobom alebo aby poskytol dáta. Dáta sa zneužívajú a to napríklad prostredníctvom detí dôležitých osobností, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Obavy sú pochopiteľné a myslím si, že kroky budú voči TikToku stále drastickejšie.

Môže byť aplikácia riziková aj pre bežného používateľa? Málokoho totiž trápi, či aplikácia zbiera nejaké údaje. Mnohí o tom ani nevedia.