Septembrový event, na ktorom bola možnosť spoznať novinky z dielne technologického giganta Apple bol zameraný primárne na ekológiu. V krátkom skeči sa dokonca objavila aj samotná matka príroda, ktorú šéf Apple Tim Cook uistil, že do roku 2030 budú mať všetky zariadenia produkované jeho spoločnosťou nulovú uhlíkovú stopu a už v súčasnosti je na tom z pohľadu ekológie veľmi dobre.

Z pohľadu názvov sa zatiaľ nedeje žiadna revolúcia. Nový iPhone 15 si možno zaobstarať vo variantoch iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Ako náprotivok voči iPhonu Samsung ponúka trojčlenné rozdelenie vlajkovej lode na Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ a Samsung Galaxy S23 Ultra. Pre zjednodušenie TREND v článku porovnal hlavne najvyššie varianty oboch smartfónových rodín - iPhone 15 Pro Max a Samsung Galaxy S23 Ultra.

Konštrukčné a dizajnové novinky

Nový iPhone 15 naplnil očakávania a prichádza s portom USB-C. Vďaka tomu možno používať jednu nabíjačku na všetky zariadenia novej generácie od Applu a samotný kábel je využiteľný prakticky na akékoľvek iné zariadenie. Aj keď to marketingovo podáva trochu inak, firma sa tak iba prispôsobuje novej legislatíve, ktorou Európska únia tlačí na unifikáciu nabíjačiek, čo má viesť k nižšej produkcii odpadu a ekologickejšiemu správaniu koncových zákazníkov. Nový port podporuje USB-C 3.2 a prenosy do 10 Gb/s, čo by malo postačiť napríklad na ukladanie nakrúcaného 4K videa na externé úložisko v reálnom čase.

Pri zariadeniach s Androidom je port USB-C štandardom už dlhší čas a rodina Samsung Galaxy S23 tiež podporuje štandard USB-C 3.2, takže je na tom v porovnaní s novinkou od Applu úplne rovnako aj čo sa týka prenosových rýchlostí.

V oblasti dizajnu zaujme použitie titánu v spojení s hliníkom na konštrukciu variantov iPhone 15 Pro a Pro Max. Vďaka novému materiálu má byť high-endová dvojica ľahšia, aj keď prvé správy už hovoria o nízkej odolnosti proti odtlačkom prstov.

Potvrdila sa aj ďalšia očakávaná novinka v podobe fyzického akčného tlačidla, ktorému odteraz možno priradiť aj iný význam ako umlčanie zariadenia. Používateľ ním môže napríklad aktivovať fotoaparát či zmeniť režim, v ktorom práve iPhone beží. Programovateľné tlačidlo napájania má aj Samsung, takže opäť je rozhodovanie, ktorý z telefónov sa viac oplatí, náročné.

Špičkové displeje a procesory na oboch stranách