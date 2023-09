Zatiaľ čo v minulosti museli firmy čakať na finančné reporty niekoľko týždňov, dnes si vďaka umelej inteligencii (AI) dokážu presne overiť, ako na tom v danom momente takpovediac stoja. Aj preto sa spoločnosť Capila podľa slov jej finančného riaditeľa Martina Jesenského rozhodla pre praktické využívanie AI v prospech klientov. Tí sa vďaka jej službám expresne dostanú k informáciám o svojom podnikaní, čo im s pomocou finančných poradcov umožní napredovať vo svojom odvetví.

Ako vyzerali začiatky spoločnosti Capila?

V čase môjho pôsobenia na pozícií finančného riaditeľa v jednom slovenskom startupe som sa stretával so širokou skupinou ľudí z oblasti podnikania a finančníctva. Mnohí z nich pritom riešili tie isté problémy a snažili sa získať odpovede na otázky napríklad o tom, koľko peňazí budú mať na účte o pár mesiacov, prečo platia také vysoké dane či ako by mohli optimalizovať svoje náklady. Podobné problémy som riešil aj ja vo svojej praxi, pričom rovnaké skúsenosti mali moji kolegovia a spoluzakladatelia Capily Mátyáš Varga a Juraj Jurášek, s ktorými som sa neskôr stretol. Preto sme sa rozhodli, že chceme tieto nedostatky vyriešiť – a preto vznikla Capila.

Čo má ponúknuť firmám na Slovensku?

Má ísť o takzvaný one stop shop, teda jedno kontaktné miesto pre podnikateľov. Nesnažíme sa byť len lepším účtovníkom, ale komplexne riadiť firemné financie. V rámci toho vieme podnikateľom poskytnúť odpovede na všetky ich otázky v oblasti daní, účtovníctva, biznisového reportingu.

Takže ste vlastne vyplnili dieru na trhu?

Tieto služby síce u nás existovali, ale boli skôr rozdrobené, nikto ich teda neposkytoval takto komplexne. Väčšinou neexistovalo jedno miesto, kam by mohol podnikateľ prísť a pomerne jednoduchým spôsobom získať odpovede na všetky spomínané otázky. Našim cieľom je poskytnúť tento komplexný servis najmä pre malé a stredné firmy, pre ktoré to bolo donedávna taktiež finančne neprístupné.

Dnes si teda firmy vedia ušetriť jednotlivé cesty k finančným, daňovým, obchodným poradcom či účtovníkom.

Áno, je to tak. Veľmi dlho trvalo aj zhromažďovanie a vyhodnocovanie množstva dát, ktoré si odpovede na spomínané otázky podnikateľov vyžadujú. Niekedy uplynul aj mesiac, kým sa k nim firma dostala. V praxi však klienti často potrebujú odpovede hneď a nemôžu si dovoliť tak dlho čakať.

Ako vnímate konkurenciu na trhu s týmito službami?

Samozrejme, že aj my ju máme, je predsa v každom biznise. My sa snažíme maximálne reagovať na požiadavky trhu, preto sme si okrem ponúkaných komplexných služieb dali záväzok byť technologickým lídrom na Slovensku. V praxi to znamená, že používame a chceme používať najmodernejšie technológie vrátane umelej inteligencie.

Capila Je slovenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na účtovnícke a daňové služby, automatizované manažérske reportovanie prostredníctvom vlastnej webovej aplikácie a strategické finančné poradenstvo (CFO služby). Skúsení účtovníci a daňoví poradcovia zabezpečujú efektívne riadenie účtovníctva a daňových záležitostí. Prostredníctvom webovej aplikácie klienti monitorujú svoje finančné údaje v reálnom čase. Capila tiež pomáha klientom plánovať a optimalizovať ich finančné procesy a stratégie.

Ako si má klient predstaviť samotnú spoluprácu?

Spolupráca prebieha typicky prostredníctvom chatu, čo je veľký posun. Snažíme sa totiž poskytovať odpovede čo možno najrýchlejšie, napríklad prostredníctvom aplikácie Slack alebo Teams. Často robíme aj online stretnutia, opäť kvôli tomu, aby sme boli čo možno najrýchlejší. Rovnako pre zákazníkov pripravujeme rôzne výstupy, ktoré zvykneme prezentovať na zasadnutiach. V neposlednom rade sa však so zákazníkmi stretávame radi aj osobne, pričom takéto príležitosti často využívame na poradenstvo alebo riešenie problémov, na ktoré v priebehu bežného týždňa nie je čas.

Čo všetko si môže firma predstaviť pod viackrát spomínanými komplexnými službami?

Ide najmä o tri oblasti. Prvou a základnou je účtovníctvo, prostredníctvom ktorého sa zbierajú dáta a musí ho mať každá firma. Ďalšou oblasťou je reporting, a to je niečo, čo už nebýva úplným štandardom, pretože realizovať ho na Slovensku nie je také jednoduché. Máme však na to vybudovanú vlastnú online webovú aplikáciu, kde zákazníci môžu v priebehu mesiaca sledovať svoje výsledky. Na to nadväzuje tretia oblasť, teda služby finančného riaditeľa alebo finančné poradenstvo. Práve tam spadajú služby ako napríklad budovanie rozpočtov alebo daňové otázky.

V praxi si tak podnikateľ vie v reálnom čase overiť, ako sa jeho firme darí.

Nielen to, ale vie sa s nami porozprávať o tom, čo tie dáta pre neho znamenajú. Pretože to je niečo, čo tiež na Slovensku chýba. Firmy vyhľadávajú niekoho, kto im vie pomôcť interpretovať dáta, aby rozumeli následkom, ktorým môže v podnikaní čeliť. Dostanú tak napríklad odpovede na otázky o tom, či majú najať nových ľudí, či majú rozšíriť určité oddelenie alebo, naopak, uzavrieť projekt. Nie je to len o samotných dátach, ale aj o tom, že sa naši klienti chcú s niekým porozprávať, aby si boli istí, že robia dobré rozhodnutie.

Môžu sa na vás obracať tak často, ako potrebujú, napríklad raz či dvakrát do roka?

Je to tak. Určitým spôsobom na nás tieto činnosti delegujú v takej miere, aká im vyhovuje. Na druhej strane chcem zdôrazniť, že pre každého nášho klienta fungujeme ako interný tím, a to jednak blízkosťou komunikácie a jednak účasťou na mítingoch. Nechceme pôsobiť ako externý dodávateľ, čo je ďalšia z vecí, ktoré sa snažíme robiť inak, než to bolo na Slovensku bežné.

Technologický záväzok Capila má dlhodobý záväzok využívať najmodernejšie technológie a nástroje vrátane dôrazu na automatizáciu a využitie umelej inteligencie na neustále zlepšovanie kvality svojich služieb pre firemné financie. Tento prístup je dôležitou súčasťou identity spoločnosti, pretože finančné služby pre malé a stredné podniky boli doteraz poskytované zastaraným a tradičným spôsobom, často na papieri a manuálne. Capila má ambíciu túto situáciu zmeniť a priniesť do oblasti firemného finančného riadenia moderný a efektívny prístup. V júni 2023 Capila oslávila svoje prvé výročie so značným úspechom, pričom v prvom roku získala investície a klientov z oblastí IT developmentu, legaltechu a healthtechu.

Kto sú najčastejšie vaši klienti?

Typicky väčšinou ide o malé a stredné firmy, ktoré majú rádovo niekoľko desiatok až stovky zamestnancov.

Existujú určité momenty v živote firmy, kedy by ste jej svoje služby vyslovene odporučili?

Ak spoločnosť plánuje napríklad rásť alebo potrebuje urobiť vážne obchodné rozhodnutie, pričom si nie je istá, že má všetky potrebné podklady. Vtedy nás môže osloviť a my sa daného klienta začneme pýtať, v čom mu môžeme pomôcť a začneme spoločne analyzovať jeho problém.

Obracajú sa na vás podnikatelia aj vtedy, ak potrebujú odpovede na určité otázky okamžite?

Áno, mali sme napríklad klienta, ktorý potreboval poznať odpovede na niektoré svoje finančné otázky a často musel na ne čakať aj dva týždne. Pre zaneprázdnenosť jeho účtovníka sa to opakovalo mesiac čo mesiac, a to sa pre daného klienta stalo časom neúnosné. Preto sa rozhodol obrátiť na nás a my sme mu pomohli.

Platí to aj pre firmy, ktorým sa v danom období nedarí?

Aj to je bežná situácia. Často máme klientov, ktorí síce majú vysoké tržby, ale nie sú ziskoví. Preto sa snažia zistiť, kde im tie peniaze unikajú.

Čo by na druhej strane od spolupráce s vami klienti nemali očakávať?

Niektorí z nich si myslia, že existujú zázračné opatrenia, realita je však iná. V podnikaní neexistujú žiadne skratky. Nehovoriac o tom, že tento biznis je silne regulovaný z pohľadu daní, účtovníctva a iných zákonov, ktoré nie je možné obchádzať. Preto to ani klientom neodporúčame a snažíme sa im vysvetliť, že v prípade zvyšovania efektivity je potrebné pozrieť sa na procesy na najnižšej firemnej úrovni. Namiesto hľadania skratiek by sa mali pozerať na to, akým spôsobom sa vystavujú faktúry, kto robí objednávky a podobne. Takýmto spôsobom sa spolu s nimi dostaneme k potrebným dátam a cez ne k finančným výsledkom a reportingu. A až na jeho základe môže klient robiť informované rozhodnutia.

Plánujete svoje služby ešte rozširovať?

Máme dlhodobý záväzok byť technologickým lídrom na Slovensku, pričom najnovším trendom, a to nielen u nás, ale aj v zahraničí, je umelá inteligencia. V budúcnosti preto chceme, aby sa naši klienti mohli rozprávať so svojimi dátami.

Znamená to, že klient položí AI otázku a tá mu ju zrozumiteľne zodpovie?

Áno, v reálnom čase sa tak klient bude môcť dozvedieť odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú, napríklad na to, čo tvorí v danom mesiaci jeho najväčšie nákladové položky. Tento trend chceme pretaviť do reality hneď, ako to bude možné, aby sme dodržali náš záväzok v technologickej oblasti.

Bez AI to v budúcnosti vo finančníctve nepôjde?

Účtovný svet sa posúva míľovými krokmi. V minulosti sa museli dáta získavať manuálne, pričom si asi každý pamätá výsledok v podobe reportu v Exceli. Technologický pokrok však umožní, aby to v priebehu dvoch troch rokov robili stroje a ľudia iba ťažili z výsledkov.