Za vznik 3D televízorov môže megafilm

Keď v roku 2009 uzrel svetlo sveta kasový trhák Avatar, všetkým učaroval nielen príbeh, ale aj obrazové animácie. Šlo totiž o prvý kvalitný 3D film.



Práve tento kúsok odštartoval hon televíznych gigantov. Myšlienka bola jasná - 3D televízor do každej domácnosti! Veď predsa zážitok z Avatara v kine by chcel mať doma kdekto. Výrobcom však ušlo pár „malých detailov“, vyberáme tri najzásadnejšie.

1. Na začiatku chýbal kvalitný obsah

Dá sa povedať, že tieto televízory prišli skôr, než mali. V dobe, keď sa dostávali do našich domácností, sme si na nich jednoducho nemali čo púšťať.



Doslova sme sa na 3D televízoroch mohli pozerať na jeden film (áno, bol to Avatar) a k tomu pár drobnosti, do ktorých môžeme zarátať aj 3D ukážky. Dnes máme 3D filmov v ponuke viac, no 3D televízory sa vlastne od roku 2017 nevyrábajú.



To však neznamená, že by výrobcovia stále nenapredovali. Každý rok prichádzajú s novinkami, a tak minuloročné technológie schádzajú zo svojho piedestálu. Ulovte si svoj kúsok, výpredaj televízorov na vás čaká. Skúste napríklad TCL televízory, skvelé kúsky od popredného inovátora v oblasti displejových technológií.

2. Zobrazenie v 3D čohokoľvek mnohých vydesilo

Možno máte to tlačidlo na ovládači aj vy – 3D. Výrobcom televízii skrsla v hlave „výborná myšlienka“ – dajme užívateľom možnosť premeniť na ich televízore na 3D čokoľvek. A tak ste mohli prepnúť do 3D rozlíšenia napríklad aj televízne správy.



Výsledok? Zrazu ste sa pozerali na rozmazanú obrazovku. Niečo, ako keď sledujete film v podguráženom stave – obraz sa vám zlieva a prelieva, skrátka, žiadna sláva. Nepomohli ani 3D okuliare.

3. Televízor je pre nás často kulisou

Zatiaľ čo v kine sústredene sledujeme film (výnimkou sú asi tak tínedžeri na rande, ktorí sa venujú aj iným činnostiam), doma máme televízor zapnutý často akosi zo zvyku.



Ak si aj k filmu sadneme, zavše nás niečo vyruší – pípnutie na mobile, dostaneme chuť na čaj, chceme si ľahnúť. Sledovaniu televízora v obývačke bude vždy chýbať atmosféra kina a aj to bol jeden z dôvodov, prečo napokon záujem o 3D televízory po úvodnom boome poklesol až do takých nížin, že ich výrobcovia prestali vyrábať.