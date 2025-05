A to nielen vo forme pozastavenia zvýšených recipročných ciel voči väčšine obchodných partnerov a rôznymi výnimkami ako napríklad na čipy, ale aj snahou o deeskaláciou voči Číne, kde je bezpodmienečne nutné výrazne zosekať nedávno vzájomné uvalené extrémne clá s cieľom vyhnúť sa rozvratu dodávateľských reťazcov, čo by znamenalo istotu pádu americkej ekonomiky do recesie. Trump bude mať záujem sa jej vyhnúť, inak mu klesne u voličov politická popularita, na ktorej mu extra záleží.

Dosiahnuť kompromis (nielen) s Čínou je však potrebné mimoriadne rýchlo, aby sa limitovali napáchané škody počas nedávneho colného chaosu. Problémom však je, že nikto z dvoch rivalov nechce „žmurknúť“ prvý. Biely dom nechce otvorene stratiť tvár, kapitulovať a priznať si, že precenil svoju páku na Čínu, pričom sa mu nepodarí ani „ukuť“ obchodnú koalíciu voči Pekingu s cieľom ho izolovať. Väčšina systémovo dôležitých krajín vrátane tradičných amerických spojencov má väčšie obchodné prepojenie s Čínou ako s USA a nebude chcieť poškodiť tento biznis preto, aby vyhoveli Trumpovi. Peking si zároveň uvedomuje, že v ekonomickej opotrebovávacej vojne má lepšie karty ako Washington, má priestor na menové a fiškálne stimuly vlastnej ekonomiky a je otázkou elementárnej hrdosti nedoprosovať sa Trumpovi s rokovaniami.

Vzniká tak patová situácia, ktorá môže trvať v lepšom prípade týždne a v horšom mesiace. Nebudeme však prekvapení, ak sa krajiny budú k sebe približovať „salámovou metódou“, keď budú postupne rozširovať výnimky zo vzájomných ciel, aby bola obchodná vojna menej bolestivá (čo však môže na druhej strane predĺžiť vzájomné meranie síl). Dojednanie komplexnej obchodnej dohody však môže trvať niekoľko rokov.

Pozitívne však je, že Trump nie je taký neústupčivý a bezohľadný, ako sa ešte pred mesiacom javilo, má elementárny pud sebazáchovy a napokon pôjde cestou menšieho odporu. Bezprostredná katastrofa zhubnej obchodnej vojny je, zdá sa, nateraz odvrátená a najhorší možný scenár makroekonomického vývoja trhu investori nateraz vyhadzujú zo svojich kalkulácií. Volatilita na trhoch preto klesá a Wall Street sa snaží o udržateľný odraz z aprílových miním.