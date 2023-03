Zvýšený daňový bonus 140 eur na neplnoleté deti by mal zostať už natrvalo. Zároveň by sa mala zrušiť dotácia na voľnočasové aktivity detí, tzv. krúžkovné. Navrhujú to nezaradení poslanci Národnej rady SR Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do parlamentu.

Zvýšený daňový bonus na dieťa v súčasnosti platí iba na prechodné obdobie, roky 2023 a 2024. O rovnaký čas sa posunula účinnosť zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý mal pôvodne zaviesť krúžkovné už od januára tohto roka. Po novom je jeho plánovaný štart posunutý na rok 2025. Vtedy by sa mal daňový bonus znížiť na 100 eur, s čím však poslanci nesúhlasia.

„Máme za to, že v súčasnej dobe je dôležitejšie zachovať vyššie príjmy niektorým skupinám obyvateľov na zabezpečenie ich základných životných potrieb a nie je správne znižovať ich čistý príjem na úkor tzv. krúžkovného,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Pripomenuli, že občania SR sa v súčasnosti musia vyrovnať s množstvom ekonomických problémov, ktoré vyplývajú z vysokej inflácie. Jej zníženie na tradičnú úroveň do 2 percent je podľa nich v nedohľadne a aj v ďalších rokoch očakávajú vysoký rast cien. „Zachovaním súčasnej výšky daňového bonusu zachováme ekonomickú a sociálnu istotu rodičov a zároveň odstránime budúcu neistotu plynúcu zo zníženého príjmu v kontraste s neustále sa zvyšujúcimi cenami najmä energií a potravín,“ vysvetlili predkladatelia.