V rozhovore pre denník The Guardian to povedal predseda tohtoročného zasadnutia klimatickej konferencie OSN Sultán Džábir. Konferencia COP28 sa tento rok uskutoční v Spojených arabských emirátoch a Džábir je tamojším ministrom priemyslu a zároveň šéfom štátnej ropnej spoločnosti ADNOC. Mnoho aktivistov to považuje za výsmech a obrovský konflikt záujmov.

Kontroverzný líder

„Potrebujeme podstatnú zmenu kurzu a obrovskú snahu, aby sme ten proces znovu zažehli. To nedokážu zvládnuť len samotné vlády,“ povedal Džábir. „Ten rozmer si vyžaduje, aby sme všetci pracovali solidárne. Potrebujeme partnerstvo, nie polarizáciu a musíme k tomu pristúpiť s jasnou logikou a uskutočniteľným plánom ďalších krokov,“ dodal.

Vymenovanie Džábira do čela klimatickej konferencie je veľmi kontroverzným krokom najmä pre jeho angažmán na čele ropnej spoločnosti. Tá je jedným z najväčších svetových dodávateľov ropy a zemného plynu, teda fosílnych palív, ktorých spaľovanie podstatne prispieva k zvyšovaniu emisií. Džábir zároveň vedie aj firmu Masdar, ktorá je veľkým investorom do obnoviteľných zdrojov energie.

Džabir sa bráni

Džábir tvrdí, že jeho angažmán môže byť pre klimatickú konferenciu prínosný, pretože môže do rokovaní vniesť svoje manažérske skúsenosti a schopnosť zapojiť do riešenia súkromných investorov. „Vieme, že musíme plne zapojiť súkromný sektor a odblokovať bilióny dolárov, ktoré sú potrebné,“ povedal.

Klimatickí aktivisti sú ale ďalej skeptickí a vadí im najmä Džábirova úloha v ropnom gigante ADNOC. „Je to až závratný konflikt záujmov, podobá sa to situácii, keď by šéf tabakovej spoločnosti dostal za úlohu vyjednávať dohodu proti fajčeniu,“ citoval The Guardian Romaina Ioualalena z ekologického hnutia Oil Change International.

Klimatická konferencia sa uskutoční v Dubaji na prelome novembra a decembra. Vlaňajšia konferencia v egyptskom Šarm aš-Šajchu skončila po prijatí ostro diskutovaného textu o pomoci chudobným krajinám zasiahnutým klimatickými zmenami, ale bez nových záväzkov zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov. Podľa odborníkov preto planéte naďalej hrozia potenciálne katastrofické dôsledky vyplývajúce z globálneho otepľovania.