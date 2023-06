Zväz obchodu odmieta akúkoľvek cenovú reguláciu trhu s potravinami a stotožňuje sa s podpornými riešeniami a stimulmi pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Uviedla to Zuzana Holičková, výkonná tajomníčka zväzu v súvislosti s regulačnými návrhmi, ktoré prerokúva Národná rada.

Škodlivé regulačné zásahy

Podmienky cenovej regulácie vrátane kompetencií cenových orgánov podľa nej jasne stanovuje už platný zákon o cenách, pričom žiadny legitímny dôvod na vykonanie štátnych zásahov do trhových mechanizmov nie je naplnený.

Regulačné zásahy do cenotvorby navrhnuté poslancami by podľa zväzu nepochybne priniesli škodlivé deformácie trhu, ktoré by sa v konečnom dôsledku prejavili v neprospech spotrebiteľov, ako sa to udialo v Maďarsku. Celá Európa sa podľa Holičkovej vydala cestou podporných a kompenzačných opatrení na zmiernenie dosahov inflácie.

Podčiarkla, že cenová regulácia neprinesie spotrebiteľom nič pozitívne. Práve naopak, existuje riziko, že základné potraviny môžu zdražieť.

Domáce obchodné siete sa podľa nej vyznačujú vysokou prevádzkovou a logistickou nákladovosťou, keďže zabezpečujú zásobovanie vidieka a nemajú preto vysokú ziskovosť. Necitlivé direktívne regulačné zásahy štátu do cenotvorby by preto mohli znamenať ohrozenie existencie predajní na vidieku, ktoré majú už teraz hraničnú rentabilitu.

Dodala, že na ostatné rokovanie vládybola predložená komplexná analýza trhu s potravinami.

Cenová regulácia trhu nie je potrebná

Všetky zúčastnené štátne orgány (viaceré ministerstvá, Národná banka Slovenska, Protimonopolný úrad), ako aj zástupcovia celej agropotravinárskej vertikály dospeli k jednoznačnému záveru, že cenová regulácia trhu nie je potrebná. Bolo by to totiž nesystémové opatrenie s negatívnymi dosahmi na fungovanie celej vertikály.

Aktuálne regulačné návrhy preto vníma Zväz obchodu čisto v politickej rovine v rámci predvolebnej kampane.