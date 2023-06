Profesorka Shana Kelleyová z Northwestern University sa každú sobotu ráno skoro rok stretávala s viac než 20 ďalšími kolegami z Chicaga. Snažili sa spolu prísť na to, ako si získať priazeň Marka Zuckerberga a jeho manželky Priscilly Chanovej. Ich filantropická organizácia totiž v tom čase začala hľadať vhodné mesto pre svoje prvé biomedicínske výskumné centrum mimo San Francisca, píše agentúra Bloomberg.

Najlepšie univerzity z Chicaga boli pod vedením Kelleyovej odhodlané vyhrať výberové kolo, do ktorého sa zapojilo ďalších 57 uchádzačov z 36 amerických miest. Investícia v hodnote 250 miliónov dolárov by totiž mestu pomohla naplniť ambíciu stať sa lídrom na poli biomedicíny.

Kelleyovej tímu sa projekt Chan Zuckerberg nakoniec podarilo vyhrať. Podľa profesorky to svedčí o tom, že bioinžinierstvo a prírodné vedy majú v Chicagu silné postavenie. Kelleyovú po výhre menovali prezidentkou chicagského biohubu. „Prírodné vedy naozaj dokážu poháňať ekonomický rozvoj. Čím viac pracovných miest v Chicagu vytvoríme, tým viac našej komunite pomôžeme,“ dodala profesorka.

Na čele biomedicínskeho centra bude trojica univerzít Notherwestern University, University of Chicago a University of Illinois Urbana-Champaign. Mesto by si vďaka nemu mohlo napraviť reputáciu, ktorej škodí rastúca miera zločinu či spomaľujúca ekonomika.

Úspech závisí od financovania

Chicago čelí dôležitej výzve, pretože pre mestá je čoraz ťažšie získať financovanie. Americká ekonomika spomaľuje, úrokové sadzby rastú a regionálne banky zažívajú krízu. Financovanie rizikového kapitálu v oblasti prírodných vied tak v Spojených štátoch v roku 2022 kleslo o 34 percent.

Úspech chicagského biohubu bude závisieť od federálneho financovania. Zákony ako CHIPS and Science Act, ktorý zahŕňa dotáciu na rozvoj vedy, technológie, inžinierstva, výskumu a rozvoja vo výške 200 miliárd dolárov, by mali sektoru prírodných vied pomôcť.

Liečba zápalov

Vzorom pre výstavbu biohubu Chan Zuckerberg bude centrum v San Franciscu. Zameriavať sa bude na technológie na meranie biologických procesov na molekulárnej úrovni. Cieľom bude liečiť zápaly, ktoré sprevádzajú mnohé ochorenia.

Výkonná riaditeľka Chicagského biomedicínskeho konzorcia Michelle Hoffmannová je presvedčená, že mestu sa podarilo nájsť talent v oblasti, kde sa prelínajú medicína a inžinierstvo. Podľa nej je práve to dôvodom, prečo uspelo.