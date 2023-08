Zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením covid 19 a prílevom utečencov z dôvodu vojny na Ukrajine nie je také jednoduché, ako sa zdalo. Uviedol to premiér Ľudovít Ódor. Poskytovanie viacerých sociálnych dávok a pomoci, aj odklad úverových splátok sa totiž viažu na vyhlásenie mimoriadnej situácie. „Nasledujúci týždeň bude rokovanie so všetkými ministerstvami, kde sú ešte ďalšie ťažkosti," povedal. Budúci týždeň by tak podľa predsedu vlády malo byť známe, k akému dátumu sa mimoriadna situácia zruší tak, aby sa neohrozilo poskytovanie sociálnej pomoci naviazanej na vyhlásenie mimoriadneho stavu.



„Myslel som si, že to zrušíme veľmi rýchlo, ale ak chceme pokračovať v istých typoch pomoci, tak by sme to nemali zrušiť okamžite," povedal Ódor. Ak by však podľa neho takéto legislatívne prekážky neexistovali, mimoriadnu situáciu by zrušil okamžite.

Hoci je stav na Slovensku v súvislosti s covidom 10, ale aj s prílevom ukrajinských utečencov už niekoľko mesiacov stabilizovaný, vyhlásené mimoriadne situácie stále trvajú. Odborový zväz KOVO pritom už niekoľko mesiacov apeluje na politikov a vládu, aby aspoň mimoriadnu situáciu súvisiacu s covidom odvolali alebo zrušili rôzne obmedzenia pracovnoprávnych nárokov zamestnancov, ktoré z nej vyplývajú.

„Mimoriadna situácia, vyhlásená kvôli ochoreniu covid 19, a ani mimoriadna situácia, vyhlásená kvôli vojne na Ukrajine, neboli doteraz zrušené. To spôsobuje rôzne obmedzenia práv zamestnancov, napríklad pri nároku na rekondičné pobyty, lehoty na čerpanie dovoleniek a pod. Zamestnanci pracujú v normálnom režime, bez akýchkoľvek obmedzení, preto nevidíme žiadny dôvod na to, aby naďalej trvali zásahy do pracovných nárokov zamestnancov, ktoré zhoršujú ich pracovné podmienky a ohrozujú zdravie,“ vyhlásila predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.



Rovnaký názor zastáva aj Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá sa v rámci májového rokovania tripartity dohodla s vtedajším ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, že ministerstvo daný stav zanalyzuje a po dohode s rezortom zdravotníctva bude iniciovať odvolanie mimoriadnej situácie pre covid. Ako vtedy zverejnil minister Milan Krajniak, malo sa tak stať začiatkom leta. Odvolanie vlády však celý proces zastavilo a doteraz sa v tomto smere žiadne zmeny neuskutočnili.