V posledných rokoch trávili fotografi z Flying Dress Photo letá na gréckom ostrove Santorini, kde robili znova a znova tú istú fotku. Turistov fotili v luxusných saténových šatách s dlhou vlečkou tak, aby bolo v pozadí vidno typické biele domy a modré kupoly. Firma sa špecializuje na fotenie tohto jediného druhu snímky, no aj napriek tomu má našliapnuté zarobiť v priebehu štyroch mesiacov takmer pol milióna dolárov, píše agentúra Bloomberg.

Fotografi z Flying Dress Photo robia v priemere osem fotografovaní s lietajúcimi šatami denne, pričom cena za hodinu na osobu začína na 550 eurách. Do toho však často treba zarátať aj ďalšie služby ako dopravu tam a späť na miesto fotografovania za 90 eur, profesionálny make-up a účes za 300 eur a v neposlednom rade aj osobného asistenta, ktorý pomáha vlečku nadvihnúť do vzduchu za 50 eur. Ak chcú zákazníci použiť viac ako jedny šaty, bude ich to stáť ďalších 120 eur. Komplet balík ich tak vyjde na 1 500 eur.

Luxusné fotenia

Od Santorini cez Dubaj, Arubu, Montego Bay a Cappadociu rozširujú fotoateliéry svoje služby, aby vyhoveli turistom, ktorí míňajú stovky eur za luxusné fotky z dovolenky. Kanadská platforma na rezerváciu fotografov Flytographer v máji dosiahla obrat vo výške jedného milióna dolárov. Je to prvý raz, čo spoločnosť dosiahla takéto výsledky v jednom mesiaci. Pre porovnanie, počas rovnakého obdobia v roku 2019 dosiahol jej obrat výšku 400-tisíc dolárov.

Klienti majú vďaka Flytographeru prístup k miestnym fotografom vo viac než 300 mestách. Tento rok patrili medzi najpopulárnejšie destinácie Paríž, Maui a Honolulu. Cena rezervácie fotografa cez Flytographer začína od 385 dolárov za hodinu.

Podobná spoločnosť z Indonézie s názvom Sweet Escape má osemtisíc fotografov v 500 rôznych mestách a účtuje si za ich služby od 130 do 300 dolárov za hodinu. Jej zakladateľ David Soong tvrdí, že zárobky jeho firmy už takmer dosiahli predpandemickú úroveň.

Nový trend

Z nového trendu začínajú ťažiť aj luxusné hotely. Päťhviezdičkové hotely Katikies, Canaves a Andronis na Santorini odporúčajú služby Flying Dress Photo, ako aj luxusné výletné plavby od firiem Celebrity Beyond, Celestyal Crystal, Virgin Voyages a Disney Dream. „Tento rok tu máme veľa skupín,“ prezradila Vera Arachelovova, manažérka rezervácií v Flying Dress Photo.

Aj napriek vysokým cenám si turisti uvedomujú hodnotu týchto často virálnych fotografií, ktoré im pomáhajú zvyšovať popularitu na sociálnych sieťach.